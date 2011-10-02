Alibaba: "Yahoo ile yakından ilgiliyiz"





Yahoo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Satılıp satılmayacağı tartışmaları devam ededursun, geçtiğimiz yılki kötü performansa rağmen şirketin değeri 16 milyar doların üzerinde. Potansiyel alıcı olarak sıklıkla Microsoft adı geçiyor olsa bile Çinliler de Yahoo'ya ilgi duymuyor değil. Dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden Alibaba.com'un sahibi Alibaba Group kurucu ve tepe yöneticisi Jack Ma, Yahoo ile ilgilendiklerini açıkladı.

Stanford Üniversitesi'ndeki etkinlikte konuşan Jack Ma, "Yahoo ile çok ilgiliyizi.Grubumuz Yahoo için Yahoo da bizim için önem taşıyor..." dedi. Alibaba Group'un ilgisi diğer şirketlere nazaran farklı bir noktaya dayanıyor zira Alibaba.com'un %70'ine sahip olan Alibaba Group'ta Yahoo'nun önemli bir payı bulunuyor ve öncelikle Yahoo'dan kendi hisselerini geri almayı planlayan Jack Ma'nın birkaç milyar dolar daha ödeyerek Yahoo'nun tamamını alabileceği yönünde bir takım yorumlar olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu arada Alibaba.com'un başkan yardımcısı Brian A. Wong özel bir konferans'ta görüşmek üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Etkinlik kapsamında Brian A. Wong'a sorulması halinde Yahoo ile ilgili olarak nasıl bir cevap vereceği şimdiden merak konusu.