Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba: "Yahoo ile yakından ilgiliyiz"

7 yıl
14,9b
1
6
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yahoo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Satılıp satılmayacağı tartışmaları devam ededursun, geçtiğimiz yılki kötü performansa rağmen şirketin değeri 16 milyar doların üzerinde. Potansiyel alıcı olarak sıklıkla Microsoft adı geçiyor olsa bile Çinliler de Yahoo'ya ilgi duymuyor değil. Dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden Alibaba.com'un sahibi Alibaba Group kurucu ve tepe yöneticisi Jack Ma, Yahoo ile ilgilendiklerini açıkladı.
Stanford Üniversitesi'ndeki etkinlikte konuşan Jack Ma, "Yahoo ile çok ilgiliyizi.Grubumuz Yahoo için Yahoo da bizim için önem taşıyor..." dedi. Alibaba Group'un ilgisi diğer şirketlere nazaran farklı bir noktaya dayanıyor zira Alibaba.com'un %70'ine sahip olan Alibaba Group'ta Yahoo'nun önemli bir payı bulunuyor ve öncelikle Yahoo'dan kendi hisselerini geri almayı planlayan Jack Ma'nın birkaç milyar dolar daha ödeyerek Yahoo'nun tamamını alabileceği yönünde bir takım yorumlar olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu arada Alibaba.com'un başkan yardımcısı Brian A. Wong özel bir konferans'ta görüşmek üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Etkinlik kapsamında Brian A. Wong'a sorulması halinde Yahoo ile ilgili olarak nasıl bir cevap vereceği şimdiden merak konusu.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Turkforce 7 yıl en beğenilen
Şirket kurmak için veya şirket başkanı olmak için yakışıklı olma şartı vardı zaten!
Bu gereksiz zihniyetten ne zaman kurtulacağız merak ediyorum..

Yahoo gibi bir şirketi alabilecek kapasitede 1 tane şirketimiz yok ama herşeyi bilen milyonlarca insanımız var.
Şirket kurmak için veya şirket başkanı olmak için yakışıklı olma şartı vardı zaten!Bu gereksiz zihniyetten ne zaman kurtulacağız merak ediyorum..
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Menow 7 yıl
Tövbe estafurullah allahın gücüne gitmesin, tövbe tövbe, öhm, bu ne abicim ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Alibaba çok eski ve köklü şirkettir. Bakalım hayırlısı neyse o olsun.
Yalnız geçen Yahoo ya girdim. Bir şey arattım ve en altta Arama sonuçları Bing tarafından sağlanmıştır yazısını gördüm. Microsoft da Yahoo'yu almayı düşündüğü için dedim her halde bunlar anlaştılar. Ama şimdi böyle bir haber var. Bakalım kim alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 7 yıl
Ba Ba çincede baba demektir. Bunu bilmeyen tipler tabiki alibaba yi arrap suyu zanneder boyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 7 yıl en beğenilen
Şirket kurmak için veya şirket başkanı olmak için yakışıklı olma şartı vardı zaten!
Bu gereksiz zihniyetten ne zaman kurtulacağız merak ediyorum..

Yahoo gibi bir şirketi alabilecek kapasitede 1 tane şirketimiz yok ama herşeyi bilen milyonlarca insanımız var.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
Kafaya sarık sarsa.elınede arapların kılıcından alsa.al sana harami alibaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
tipe bak dilenci zannettim adamı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -24- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim