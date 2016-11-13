Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba’dan bir günde 18 milyar dolarlık satış

Sadece yurtiçi değil yurtdışından da milyonlarca tüketiciyi kendisine çeken Çinli Alibaba, bu yıl Bekarlar Gününde tarihi bir çevrimiçi satış rekoruna imza atmış durumda.
2 yıl
10,2b
1
26
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin’de 11 Kasım tarihine denk gelen Bekarlar Günü, tüketicilerin adeta alışveriş sitelerine akın ettiği bir gün olarak biliniyor. Bu yıl da gelenek değişmedi ve e-ticaret siteleri rekor satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Alışveriş Çılgınlığı

Çin’in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba, Bekarlar Gününde toplam 17.8 milyar dolarlık alışveriş rakamına ulaştığını duyurdu. 2016 yılı için bu bir rekoru ifade ediyor. Geçen yıl yine rekor 14.3 milyar dolar ile Alibaba’da kalmıştı.

Alışveriş hareketleri de oldukça dikkat çekici. Örneğin Cuma gününe girilen ilk 5 dakikada 1 milyar dolarlık satış yapıldı. Gün içerisindeki satışların yüzde 87’si mobil üzerinden gerçekleşti. Apple, Nike, New Balance gibi ABD’li markaların büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Diğer taraftan JD platformu da satışlarını yüzde 78 arttırdı. Günün ilk iki saatinde toplam 410 bin mobil telefon ve 1.84 milyon adet bilgisayar ve ofis ürünleri satıldı. Platformun ne kadar satış yaptığı ise açıklanmadı.

Ayrıca Bkz. "Google’dan Qualcomm’a karşı önemli hamle"

Çin’e özel bu günler e-ticaret siteleri için adeta bayram yerine dönüyor. 1 milyara yaklaşan internet kullanıcısı ile fiziksel mağazalardan daha fazla satış yapılıyor. Ayrıca ülke dışından da ilgi büyük oluyor ve ücretsiz kargo avantajını kullanmak isteyen tüketiciler siteye akın ediyor.

Batı tarafında ise Kara Cuma veya Black Friday olarak bildiğimiz çılgınlık günü yaklaşıyor. Geçen yıl e-ticaret siteleri 2.72 milyar dolar satış yapmıştı. Fiziksel mağazalar ise 10.4 milyar dolar civarını görmüştü. Devam eden Pazartesi yani Cyber Monday gününde ise e-ticaret sitelerinde 3 milyar dolarlık alışveriş yapılmıştı. 

 

http://mashable.com/2016/11/12/alibaba-singles-day-results/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#4XG6GVNwasqo Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vyc 2 yıl en beğenilen
Tüketim çılgınlığı resmen. İhtiyaç olmasa bile ucuz görüp neler satın alıyor insanlar.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
ismi lazım değil bi sitemiz de kuponlar dağıtıp insanlarda "kuponum indirimim yanacak harcayayım bari" içgüdüsü oluşturuyor. Bi baktım bi arkadaşım 300 liralık diş fırçası almış...
ismi lazım değil bi sitemiz de kuponlar dağıtıp insanlarda "kuponum indirimim yanacak harcayayım bari" içgüdüsü oluşturuyor. Bi baktım bi arkadaşım 300 liralık ...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl interwap
interwap
AliBaba 18 milyar dolar
n11 65 milyon dolar

65 milyon lira.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 7 ay
filimler gerçek olacak ileride şiretler devletlerin yerini alacak. amazonun değeri 1 trilyon dolar olmuş, ali express 1 günde 18 milyar dolarlık satış yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astralll 2 yıl
Toplam türkiye satışı ne kadar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
minivipers 2 yıl
Paypal de nalları topladı Türkiye'de... bütün kullanıcılarını aliexpress e kaptırdı...eften püften bir server kurmadı diye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
ücretsiz kargo gerçekten çok fark yaratıyor.amerika'dan birşey telefon kılıfı almaya kalksan 20$ kargo istiyor.şaka gibi.biraz kaliteli bir ürün arayınca bulmak zor oluyor sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbs02 2 yıl
peki 12 kasımda ne kadar ciro yapmış?
ben acil olmayan alacaklarımı sepete ekledim ve bekledim 11.11'de de gerçekten indirimli aldım.
mesela KII Pro Androidli uydu alıcı 68 doların altını görmemişken ben 60 dolara aldım. Corolla için usb ve aux arayüz cihazı 23 dolar civarında iken 17 dolara aldım.
ne alacağınızı ve genel fiyatını bilip öyle davranın. Yoksa haybeye masrafa girersiniz.
Ha bu arada KII pro sahibinden de 400 TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Bu sene fiyatlar hiç cazip değildi. Bundan 2 sene önceki cazip satışlardan eser kalmadı gibi... Son umudumuz Amazon. Malum 11.11' de 2$ lık bile bişi alamadık...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Normalde haftada 2-4 online alışveriş yaparım ama bu hafta sırf kendime tüketim çılgını olmadığımı ispatlamak için hiçbir şey almadım. İnsanlar olarak ilginciz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lifeisunfare 2 yıl
indirim+kupon olayları da güzel.ben 20.99$ verip mi band 2 aldım.şimdi baktım 24.99.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
ben alacak bir şey bulamadım. bakalım kara cuma da ekmek çıkacak mı bize.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anekos 2 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

ben alacak bir şey bulamadım. bakalım kara cuma da ekmek çıkacak mı bize.

kara cuma ne zaman kardeşim maus alacaktım ödeme secenegi yanlışlıgından iptal ettim kara cumayı bekleyim bari.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Ucuza satıyorlar bizim sistem
Ucuz olan her şey i al sende aynısı olsa bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10175 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
alibaba, alibaba singles day ve
6 etiket daha singles day Web Siteleri Internet Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Amerikan donanması yüksek mermi fiyatı nedeniyle yeni silahını kullanamıyor 2 yıl 2016 internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye ne durumda? 2 yıl Samsung’dan dev satın alım: Harman 2 yıl Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 1 Aralık 2016’da başlıyor 2 yıl Huawei Mate 9 Pro görselleri sızdırıldı 2 yıl İnsanların karakterini yüzlerine göre değerlendirebilen algoritma 2 yıl FriendFinder ağı hacklendi 400 milyon hesap ortalığa saçıldı 2 yıl Mobilite: HTC Bolt, Moto M, iPhone 7 Jet Beyaz ve dahası... 2 yıl Facebook karaborsadan neden çalıntı şifreler satın alıyor? 2 yıl Ghost in the Shell'in ilk fragmanı müthiş görünüyor 2 yıl Volvo elektrikli otobüslerinde OppCharge arayüzünü kullanmaya başladı 2 yıl Ben Affleck'in yeni filmi Live By Night'ın fragmanı yayınlandı 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ufukta göründü 2 yıl Samsung katlanabilir televizyon patenti aldı 2 yıl Snap Inc.'in Spectacles gözlükleri eBay'de $2500 fiyatlara alıcı buluyor 2 yıl Türkiye’de üretilen ilk hibrit crossover otomobilin fiyatı belli oldu 2 yıl Google Pixel sadece 60 saniyede hacklendi 2 yıl AOC'den 35" Ultra-Geniş 200Hz FreeSync monitör 2 yıl TP-Link AC750 Archer MR200 incelemesi "İnternet kesintisi ve engellemelerine 4G LTE Router çözümü" 2 yıl Kanser yapısı sigara içenlerle içmeyenler arasında farklılık gösteriyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alibaba’dan bir günde 18 milyar dolarlık satış Sonraki 10.9 inçlik iPad Pro geliyor 2 yıl Dünya çapında Türk markaları için devlet desteği "Turquality" 2 yıl iPhone 7 Plus patladı 2 yıl Periscope'a izleyici kitlesini belirlemenizi sağlayan "Grup" özelliği geldi 2 yıl Spotify uygulaması depolama sürücülerini hoyratça kullanıyor 2 yıl Mahkeme Amazon'dan yetkisiz alışverişler için iade yapmasını istedi 2 yıl Makyajlı 2017 Volkswagen Golf önemli detaylarıyla karşınızda 2 yıl Star Wars: Episode IX 65mm film ile çekilecek 2 yıl Nvidia’dan yılın üçüncü çeyreğinde rekor üstüne rekor 2 yıl Whatsapp'a iki yeni özellik 2 yıl Rekabet Kurumu oyun ve teknoloji devlerine milyonlarca TL ceza yağdırdı 2 yıl Duvar kağıdı tarzında OLED ekranlar gelecek sene piyasada olabilir 2 yıl HTC Bolt artık resmi 2 yıl 2si1 "Elon Musk'lı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mozilla'dan FlyWeb API 2 yıl Rusya, yasalara uymadığı gerekçesiyle LinkedIn’e erişimi engelledi 2 yıl Google’dan Qualcomm’a karşı önemli hamle 2 yıl EVGA SuperNOVA G3: Küçük sistemlere büyük güç 2 yıl Popüler yarış oyunu DiRT 3'ü bugüne özel ücretsiz indirin 2 yıl Google Chrome 2 milyar indirme sayısını geride bıraktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim