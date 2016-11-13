Alibaba’dan bir günde 18 milyar dolarlık satış

Çin’de 11 Kasım tarihine denk gelen Bekarlar Günü, tüketicilerin adeta alışveriş sitelerine akın ettiği bir gün olarak biliniyor. Bu yıl da gelenek değişmedi ve e-ticaret siteleri rekor satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Alışveriş Çılgınlığı

Çin’in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba, Bekarlar Gününde toplam 17.8 milyar dolarlık alışveriş rakamına ulaştığını duyurdu. 2016 yılı için bu bir rekoru ifade ediyor. Geçen yıl yine rekor 14.3 milyar dolar ile Alibaba’da kalmıştı.

Alışveriş hareketleri de oldukça dikkat çekici. Örneğin Cuma gününe girilen ilk 5 dakikada 1 milyar dolarlık satış yapıldı. Gün içerisindeki satışların yüzde 87’si mobil üzerinden gerçekleşti. Apple, Nike, New Balance gibi ABD’li markaların büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Diğer taraftan JD platformu da satışlarını yüzde 78 arttırdı. Günün ilk iki saatinde toplam 410 bin mobil telefon ve 1.84 milyon adet bilgisayar ve ofis ürünleri satıldı. Platformun ne kadar satış yaptığı ise açıklanmadı.

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Çin’e özel bu günler e-ticaret siteleri için adeta bayram yerine dönüyor. 1 milyara yaklaşan internet kullanıcısı ile fiziksel mağazalardan daha fazla satış yapılıyor. Ayrıca ülke dışından da ilgi büyük oluyor ve ücretsiz kargo avantajını kullanmak isteyen tüketiciler siteye akın ediyor.

Batı tarafında ise Kara Cuma veya Black Friday olarak bildiğimiz çılgınlık günü yaklaşıyor. Geçen yıl e-ticaret siteleri 2.72 milyar dolar satış yapmıştı. Fiziksel mağazalar ise 10.4 milyar dolar civarını görmüştü. Devam eden Pazartesi yani Cyber Monday gününde ise e-ticaret sitelerinde 3 milyar dolarlık alışveriş yapılmıştı.