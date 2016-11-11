Google’dan Qualcomm’a karşı önemli hamle

Hızlı şarj konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldı. Qualcomm Quick Charge başta olmak üzere Oppo Super VOOC, Huawei Super Charge gibi pek çok teknoloji milyonlarca cihazda yerini almış durumda. Haliyle ortada bir standart mevcut değil. Google bu durumu değiştirmeye kararlı.

USB Tip-C Söz Konusu

Google özellikle USB Tip-C standardının yaygınlaşması sonrasında bu kararı almış. Firmanın çıkış noktası ise farklı cihazlarda farklı enerji seviyelerinin olması. Örneğin Tip-C girişli bir akıllı telefonu Tip-C girişli bir dizüstünden şarj edebiliyorsunuz ancak farklı hızlı şarj standartlarını destekledikleri için şarj süresi de beklenenin üzerine çıkıyor.

Elbette mobil cihaz pazarında Qualcomm Quick Charge teknolojisinin büyük bir hakimiyeti var. Neredeyse tüm amiral gemi modellerinde QC 3.0 teknolojisi karşımıza çıkıyor. Dizüstü tarafında ise USB Power Delivery USB-PD standardı kullanılıyor. Bu nedenle de bir uyumsuzluk sorunu ortaya çıkıyor.

Firma üretici ortaklarına gönderdiği mesajda, USB Tip-C standardı için üçüncü taraf hızlı şarj teknolojilerinden vazgeçilmesini ve USB-PD standardının benimsenmesini istedi. Sebep olarak ise üçüncü taraf hızlı şarj teknolojilerinin farklı standartlar kullanması nedeniyle cihazlar arasında uyumsuzluk yaşanmasını gösterdi.

Google Çok Ciddi

Google bu kararında oldukça ciddi öyle ki Android uyumluluk tanımlama dökümanı Android 7.0 CDD üzerinde de değişiklikler yaptı. Dökümanda üçüncü taraf şarj teknolojilerinin benimsenmemesi ve USB-PD standardına geçilmesi ısrarla tavsiye ediliyor. Ayrıca gelecekte tüm USB Tip-C cihazlarının aynı hızlı şarj dinamikleri üzerinde yükselmesi için, uyumluluk konusunun gereksinim haline getirilebileceği de belirtildi.

Android 7.0 CDD platformunda listelenen bu tarz maddeler aslında zorunluluktan ziyade istek veya gereksinim şeklinde tanımlanıyor. Eğer madde içerisinde Must yani zorunluluk ifadesi geçiyorsa o zaman üreticiler buna uymak zorunda. Bu bakımdan USB-PD standardı şimdilik zorunluluk değil. Bununla birlikte daha önce bu şekilde tavsiye ile başlayıp zorunluluğa geçen konular da olmuştu.

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Google’ın bu hamlesi en çok Qualcomm’u etkileyecek. USB Tip-C üzerinden üreticilerin USB-PD standardına geçiş yapması başta Qualcomm olmak üzere diğer üreticilerin de Ar-Ge masraflarını boşa çıkarmış olacak. Ayrıca iyi bir gelişme süreci yakalayan hızlı şarj teknolojileri için de bir engelleme anlamına geliyor. Peki buna gerçekten gerek var mıydı bilemiyoruz.