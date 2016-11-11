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Google’dan Qualcomm’a karşı önemli hamle

Hızlı şarj konusunda son dönemde pek çok üreticinin kendisine ait teknolojileri görüyoruz. Haliyle bir uyumsuzluk problemi ortaya çıkıyor. Google sorunu kökten çözme niyetinde.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’dan Qualcomm’a karşı önemli hamle

Hızlı şarj konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldı. Qualcomm Quick Charge başta olmak üzere Oppo Super VOOC, Huawei Super Charge gibi pek çok teknoloji milyonlarca cihazda yerini almış durumda. Haliyle ortada bir standart mevcut değil. Google bu durumu değiştirmeye kararlı.

USB Tip-C Söz Konusu

Google özellikle USB Tip-C standardının yaygınlaşması sonrasında bu kararı almış. Firmanın çıkış noktası ise farklı cihazlarda farklı enerji seviyelerinin olması. Örneğin Tip-C girişli bir akıllı telefonu Tip-C girişli bir dizüstünden şarj edebiliyorsunuz ancak farklı hızlı şarj standartlarını destekledikleri için şarj süresi de beklenenin üzerine çıkıyor.

Elbette mobil cihaz pazarında Qualcomm Quick Charge teknolojisinin büyük bir hakimiyeti var. Neredeyse tüm amiral gemi modellerinde QC 3.0 teknolojisi karşımıza çıkıyor. Dizüstü tarafında ise USB Power Delivery USB-PD standardı kullanılıyor. Bu nedenle de bir uyumsuzluk sorunu ortaya çıkıyor.

Firma üretici ortaklarına gönderdiği mesajda, USB Tip-C standardı için üçüncü taraf hızlı şarj teknolojilerinden vazgeçilmesini ve USB-PD standardının benimsenmesini istedi. Sebep olarak ise üçüncü taraf hızlı şarj teknolojilerinin farklı standartlar kullanması nedeniyle cihazlar arasında uyumsuzluk yaşanmasını gösterdi.

Google Çok Ciddi

Google bu kararında oldukça ciddi öyle ki Android uyumluluk tanımlama dökümanı Android 7.0 CDD üzerinde de değişiklikler yaptı. Dökümanda üçüncü taraf şarj teknolojilerinin benimsenmemesi ve USB-PD standardına geçilmesi ısrarla tavsiye ediliyor. Ayrıca gelecekte tüm USB Tip-C cihazlarının aynı hızlı şarj dinamikleri üzerinde yükselmesi için, uyumluluk konusunun gereksinim haline getirilebileceği de belirtildi.

Android 7.0 CDD platformunda listelenen bu tarz maddeler aslında zorunluluktan ziyade istek veya gereksinim şeklinde tanımlanıyor. Eğer madde içerisinde Must yani zorunluluk ifadesi geçiyorsa o zaman üreticiler buna uymak zorunda. Bu bakımdan USB-PD standardı şimdilik zorunluluk değil. Bununla birlikte daha önce bu şekilde tavsiye ile başlayıp zorunluluğa geçen konular da olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Quick Charge 4.0 için 28W iddiaları"

Google’ın bu hamlesi en çok Qualcomm’u etkileyecek. USB Tip-C üzerinden üreticilerin USB-PD standardına geçiş yapması başta Qualcomm olmak üzere diğer üreticilerin de Ar-Ge masraflarını boşa çıkarmış olacak. Ayrıca iyi bir gelişme süreci yakalayan hızlı şarj teknolojileri için de bir engelleme anlamına geliyor. Peki buna gerçekten gerek var mıydı bilemiyoruz.

 

http://arstechnica.com/gadgets/2016/11/google-threatens-qualcomm-quick-charge-with-android-incompatibility/ Yorum Yaz
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
En başından beri yapılması gereken buydu geç kaldılar. Bir konsorsiyum kurmaları lazım hızlı şarj konusunda. İçine Apple'da dahil olmalı hatta. Tek bir bağlantı standardı olmalı. Tek bir şarj standardı olmalı. Bölünmüş tüketiciye yaramaz hala öğrenemediniz mi? Bugün bir firmanın ürünü için bir sürü şey alırsınız yarın başka bir platforma geçince aldığınız herşey yalan oluyor. En basit örneği 400-500 liralık 3.5mm stereo kulaklık aldınız dimi kullanın bakalım iphone 7'de dönüştürücüsüz. Kulaklık yalan oldu şimdi git birde 500 lira lighting kulaklık için harca. Çok saçma çok. Bazıları bunu savunmayacak biliyorum ama herkes sizin gibi parayı gereksiz yere israf etmiyor.
En başından beri yapılması gereken buydu geç kaldılar. Bir konsorsiyum kurmaları lazım hızlı şarj konusunda. İçine Apple'da dahil olmalı hatta. Tek bir bağlantı...
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myhotyro 2 yıl Xloud
Orijinalden alıntı: Xloud

Saçmalık bence isteyen istediğini kullansın seni niye gerdi ki?

Standart olmayan yerde sıkıntılar oluşur. Nerde çokluk orda bokluk diye boşuna dememişler. Bence çok mantıkı bir hareket. Başka konularda özel AR-GE yapsınlar, örneğin AR-GE yapıp 15gün gitmeyen pil geliştirsinler. Ama şarj standarları için oturup beraber çalışsınlar, ortak standartlar oluştursunlar.

İsteyen istediğini kullansın dediğinde Apple gibi MacBook Pro çıkartırsın, kendi ürünün iPhone'unun kablosunu bile adaptör olmadan bilgisayarına takamazsın.
Orijinalden alıntı: XloudSaçmalık bence isteyen istediğini kullansın seni niye gerdi ki?Standart olmayan yerde sıkıntılar oluşur....
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LORDTEK 2 yıl
USB Tip-C arayüz üzerinden Qualcomm'un liderliğinde ve Apple'ın da dahil olduğu bir konsorsiyum standart geliştirilmeli.
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kadirirdem 2 yıl
Geç oldu aslında ama yinede güzel oldu...
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ma95 2 yıl
Google ın bahsini ettiği teknolojiyi ilk defa duyuyorum. Hangisi en iyiyse o standart olsun sonra 2-3 yılda bir güncellensin. Ben ne dersem o olsun mantığı bizi geri götürür
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QuexSeeL 2 yıl
USB Tip-C ilk tanıtılıp piyasaya çıkacağı dönemlerde bu girişim yapılsaydı başarılı olma şansı yüksekti. Şuan firmaları bu ortak standartta bir araya getirmek hem de firmalar kendi çözümlerinde bu kadar ilerlemişken pek olası görünmüyor.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Iyi bir şeye benziyor.
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wolferto 2 yıl
geccen sen o işleri android one projesinde gm5 plusa tip c koydur quick charge destekli bide istemiomus ya asılsız haber yada google kndini yormak istemio yazılım işlerinle
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
En başından beri yapılması gereken buydu geç kaldılar. Bir konsorsiyum kurmaları lazım hızlı şarj konusunda. İçine Apple'da dahil olmalı hatta. Tek bir bağlantı standardı olmalı. Tek bir şarj standardı olmalı. Bölünmüş tüketiciye yaramaz hala öğrenemediniz mi? Bugün bir firmanın ürünü için bir sürü şey alırsınız yarın başka bir platforma geçince aldığınız herşey yalan oluyor. En basit örneği 400-500 liralık 3.5mm stereo kulaklık aldınız dimi kullanın bakalım iphone 7'de dönüştürücüsüz. Kulaklık yalan oldu şimdi git birde 500 lira lighting kulaklık için harca. Çok saçma çok. Bazıları bunu savunmayacak biliyorum ama herkes sizin gibi parayı gereksiz yere israf etmiyor.
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Xloud 2 yıl
Saçmalık bence isteyen istediğini kullansın seni niye gerdi ki?
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myhotyro 2 yıl Xloud
Orijinalden alıntı: Xloud

Saçmalık bence isteyen istediğini kullansın seni niye gerdi ki?

Standart olmayan yerde sıkıntılar oluşur. Nerde çokluk orda bokluk diye boşuna dememişler. Bence çok mantıkı bir hareket. Başka konularda özel AR-GE yapsınlar, örneğin AR-GE yapıp 15gün gitmeyen pil geliştirsinler. Ama şarj standarları için oturup beraber çalışsınlar, ortak standartlar oluştursunlar.

İsteyen istediğini kullansın dediğinde Apple gibi MacBook Pro çıkartırsın, kendi ürünün iPhone'unun kablosunu bile adaptör olmadan bilgisayarına takamazsın.
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