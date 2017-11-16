Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi)

Bu yazımızda Amazon'a nasıl üye olunur, nasıl sipariş verilir sorularını yanıtlayacağız. Amazon'dan alışveriş yapmayı düşünüyor ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu rehber tam size göre.
1 yıl
15b
1
34
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi)
Tam Boyutta Gör

Cyber Monday indirimlerinin yaklaşması ile birlikte gözler Amazon’a çevrildi. Bu yazımızda Amazon.de adresinden nasıl alışveriş yapılacağını ve alışverişlerde işinize yarayacak birtakım ipuçlarını paylaşacağız.

Amazon.de uzun bir süredir Türkiye’ye ürün gönderimi yapıyor ve Türkçe hizmet veriyor. Üstelik Türkçe canlı destek hizmeti sayesinde 7/24 müşteri hizmetleri ile iletişime geçebiliyoruz. Sepet tutarı 49 euro ve üzeri olan harcamalarda kargo ücreti alınmıyor.

Amazon’dan Nasıl Hesap Açılır?

İlk olarak Amazon.de adresine giriyor ve sitenin dili Türkçe değilse Türkçe’yi seçiyoruz. Görseldeki okun işaret ettiği Buradan Başlayın butonuna tıklıyoruz.

Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi)
Tam Boyutta Gör

Aşağıdaki adımları takip ederek bilgileri dolduruyoruz ancak Türkçe karakter desteği olmadığı için ı,ş,ğ,İ gibi harfleri kullanmamak gerekiyor.

Hesabı oluşturduktan sonra siparişlerde kullanmak için adres bilgisini eklememiz gerekiyor. Adres butonuna basıp bir sonraki sayfadan Adres Ekle butonuna basıyoruz.
Yine Türkçe karakter kullanmadan adres bilgilerini giriyoruz. Adres bilgilerine TC kimlik numarasını eklemek zorunludur.

Amazon’dan Nasıl Sipariş Verilir?

Amazon hesabımıza adres bilgilerimizi ekledik. Şimdi bir ürün görüntülediğimizde, ürünün Türkiye’ye gönderilip gönderilmediğini görebiliriz.


Türkiye’ye gönderimi olan bir ürünü seçip sepetimize ekledik. Sepet tutarında gözüken fiyata henüz kargo ücreti dahil değil. “Alışverişi Tamamla” butonuna basarak adres seçme ve ödeme bilgilerini girme sayfalarına geldik.

Kart bilgilerini girdikten sonra ödemeyi hangi para birimi üzerinden yapacağımızı seçebiliyoruz. Eğer Türk Lirası seçersek, Amazon otomatik olarak kur dönüşümü yapıyor. Ancak normalden daha yüksekten hesapladığı için ödemenizi dolar yada Euro ile yapmanızı öneririz. Bu durumda kur dönüşümünü bankanız yapacak ve küçük bir miktar da olsa kârlı çıkacaksınız.


Son aşamaya geldik. Bu sayfadan siparişin tahmini teslimat süresini görebilir ve kargo türünü değiştirebiliriz. Kargo ücretini, vergi ücretini ve siparişin toplam tutarını burada görüntüleyebiliyoruz.

Vergisi Gerekiyorsa Otomatik Olarak Hesaplanıyor ve Toplam Ücrete Ekleniyor

Eğer siparişiniz için gümrük vergisi gerekiyorsa bu aşamada bu vergi tutarının da alındığını görebilirsiniz. Vergiyi ödediğimiz için ekstradan gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor.
Sipariş bilgilerinde bir değişiklik yapmayacaksanız Şimdi Al butonuna tıklayarak siparişi tamamlayabilirsiniz.

Sipariş Sonrası

Eğer kart bilgileriniz doğruysa ve yeterli bakiyesi varsa siparişiniz onaylanacak ve kartınızdan sipariş tutarı çekilecektir. Bundan sonrasında siparişinizin kargoya verilmesini bekleyebilirsiniz.


Standart kargo yöntemi seçili ise tahmini 10 iş günü içerisinde kargonuz teslim edilecektir. Siparişiniz ile ilgili bir sorun yaşamanız durumunda Yardım sayfasında bulunan yönergeleri takip edebilir veya canlı destek sayfasından müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MegaWolt38 1 yıl en beğenilen
BF öncesi linkler ile vurgun yapılacak sanırım. Amazon konusuna bakıp alacaksanız oradan linklerdeki ref i silin öyle alın.
3 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StaatSanWalt 1 yıl
Verginin 30'a indiği bir yerde artık pek mantıklı değil, mükemmel devlet politikamız sağolsun
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
klişeavcısı 1 yıl
Referans geliri azalınca donanım haber
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
6 Avatar Avatar Avatar
d.t.s. 1 yıl
Ben satın aldığım bir ürün için 15 euro depozito ödedim. Şimdi bu para Türk gümrüğüne ödendi mi, ödenmedi mi, nasıl bileceğim. Her hangi bir belge gelmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Dejavu 1 yıl
euro 4.6 tl vergilerle birklikte pek faydası olmuyor.Amazon amerikadan evga g3 power aldım 160 dolara eve geldi. amazon de 173 euro sadece fiyatı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imperial crusader 1 yıl
güzelim amazon konusunu yok ettiniz paracıklarınız bitti, reklam yapın
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dede17 1 yıl imperial crusader
Bence de reklam bari açık bir şekilde bu bir reklamdır yada ingilizce sni yazıp köşe "advertorial " koysalar daha dürüstçe olsa kimsenin de aklıyla dalga geçmeseler daha çok takdir alırlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Live yourlife 1 yıl
Yıl sonu indirimleri için beklemedeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GkhnAkyolTr 1 yıl
Amazon Türkiye operasyonları başlıycak falan deniyordu hatta ofis falan açılmıştı İstanbul'a ne oldu Amazondan ses soluk kesildi ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Live yourlife 1 yıl
Black Friday için pusudayız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kankixx123 1 yıl Live yourlife
Radyoaktifmadde
Black Friday için pusudayız.

Hocam black friday geçeli 5 gün oldu.

2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
klişeavcısı 1 yıl
Referans geliri azalınca donanım haber
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtayfur83 1 yıl
Euro - USD 4 - 5 lira seviyelerine gelmişken Gümrük vergi sınırı 30 Euroya çekilmişken artık pek bir cazibesi kalmadı. Sağolsun hükümet milleti alışverişten koparmak için elinden geleni yapıyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mmorhan 1 yıl
Kredi kartı özelliği olmayan Banka kartı ile alışveriş yapılabiliyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StaatSanWalt 1 yıl
Verginin 30'a indiği bir yerde artık pek mantıklı değil, mükemmel devlet politikamız sağolsun
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15036 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amazon, amazondan nasıl sipariş verilir ve
9 etiket daha amazona nasıl üye olunur amazon alışveriş rehberi amazon yardım resimli anlatım Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yapay zeka evreni tanımamıza yardım edebilir 1 yıl Kamusal Mizah katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı [Yayın Tekrarı] 1 yıl Firefox arama motorunda Yahoo’dan vazgeçiyor 1 yıl Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı 1 yıl Atlas robot kendini aştı: Artık havada ters takla atabiliyor 1 yıl Olie ile lambalara komut verme dönemi başlıyor 1 yıl Google Pixel 2 serisi özel bir güvenlik yongası ile geliyor 1 yıl Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı 1 yıl Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın! 1 yıl İnce çerçeveli OnePlus 5T modeline merhaba 1 yıl Hyundai, SK Telecom ve Hanwha yapay zeka için 45 milyon dolar fon oluşturuyor 1 yıl Black Friday 2016 araştırması 1 yıl Rusya insansız ordu çalışmalarını hızlandırıyor 1 yıl WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor 1 yıl Apple 2018'de Netflix'e rakip yayın hizmetini başlatabilir 1 yıl 7 yabancı bankaya "Türk şirketlerine karşı kartel kuruldu" suçlaması 1 yıl Türk tekstil şirketinden Bitcoin ile alışveriş planı 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek 1 yıl Google Street View arabaları metan sızıntısını tespit ediyor 1 yıl Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi) Sonraki Microsoft 2030'a kadar karbon salınımını yüzde 75 azaltacak 1 yıl GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor 1 yıl Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor 1 yıl iPad Pro 2018 modelleri çok güçlü olacak 1 yıl Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak 1 yıl BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı 1 yıl Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL 1 yıl Araştırmacılar hafızayı kuvvetlendiren cihaz geliştirdi 1 yıl Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası 1 yıl Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano 1 yıl 11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz" 1 yıl Deadpool 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı 1 yıl Fisker katı hal bataryaları için patent başvurusunda bulundu 1 yıl Kripto para birimi Dash 12 saatte yüzde 50'nin üstünde değer kazandı 1 yıl Bill Gates geleceğin toplumunu oluşturmak için kolları sıvadı 1 yıl Beyin tümöründen ölen Samsung işçisine tazminat kararı 1 yıl Super Mario Bros beyaz perdeye geri dönüyor 1 yıl Nokia 8 incelemesi "Snapdragon 835 ve Zeiss kameralı amiral gemisi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim