Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi)

Amazon.de uzun bir süredir Türkiye’ye ürün gönderimi yapıyor ve Türkçe hizmet veriyor. Üstelik Türkçe canlı destek hizmeti sayesinde 7/24 müşteri hizmetleri ile iletişime geçebiliyoruz. Sepet tutarı 49 euro ve üzeri olan harcamalarda kargo ücreti alınmıyor.
Amazon’dan Nasıl Hesap Açılır?
İlk olarak Amazon.de adresine giriyor ve sitenin dili Türkçe değilse Türkçe’yi seçiyoruz. Görseldeki okun işaret ettiği Buradan Başlayın butonuna tıklıyoruz.
Aşağıdaki adımları takip ederek bilgileri dolduruyoruz ancak Türkçe karakter desteği olmadığı için ı,ş,ğ,İ gibi harfleri kullanmamak gerekiyor.
Amazon’dan Nasıl Sipariş Verilir?
Amazon hesabımıza adres bilgilerimizi ekledik. Şimdi bir ürün görüntülediğimizde, ürünün Türkiye’ye gönderilip gönderilmediğini görebiliriz.
Türkiye’ye gönderimi olan bir ürünü seçip sepetimize ekledik. Sepet tutarında gözüken fiyata henüz kargo ücreti dahil değil. “Alışverişi Tamamla” butonuna basarak adres seçme ve ödeme bilgilerini girme sayfalarına geldik.
Son aşamaya geldik. Bu sayfadan siparişin tahmini teslimat süresini görebilir ve kargo türünü değiştirebiliriz. Kargo ücretini, vergi ücretini ve siparişin toplam tutarını burada görüntüleyebiliyoruz.
Vergisi Gerekiyorsa Otomatik Olarak Hesaplanıyor ve Toplam Ücrete Ekleniyor
Sipariş Sonrası
Eğer kart bilgileriniz doğruysa ve yeterli bakiyesi varsa siparişiniz onaylanacak ve kartınızdan sipariş tutarı çekilecektir. Bundan sonrasında siparişinizin kargoya verilmesini bekleyebilirsiniz.
Standart kargo yöntemi seçili ise tahmini 10 iş günü içerisinde kargonuz teslim edilecektir. Siparişiniz ile ilgili bir sorun yaşamanız durumunda Yardım sayfasında bulunan yönergeleri takip edebilir veya canlı destek sayfasından müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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Hocam black friday geçeli 5 gün oldu.
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