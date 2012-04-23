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Alienware M14x, M17x ve M18x modelleri güncelleniyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell'in oyunculara yönelik popüler Alienware serisinin M14x, M17x ve M18x modelleri 2012 yılı için konfigürasyon anlamında güncelleniyor.

Ivy Bridge işlemciler henüz bu seride boy göstermese de NVIDIA'nın 600 serisi ekran kartları yerini almış. PCI Express 3.0 desteği, en az 6GB RAM, 1600MHz çift kanal desteği, Sound Blaster Recon3Di High-Definition ses donanımı modellere eklenen yenilikler.

Alienware M14x modeli Intel Core i5-2450M, i7-2670QM, i7-2760QM, i7-2860QM işlemci seçenekleri sunarken, 6-16GB RAM bellekler 1600MHz hızına güncellenmiş. 14 inçlik ekran 1366 x 768 veya 1600 x 900 çözünürlük sunuyor. Ekran kartı olarak 1GB/2GB GDDR5 bellekli NVIDIA® GeForce® GT 650M modeli Optimus ile birlikte geliyor. Depolama çözümü olarak 512GB'a kadar SSD, 750GB'a kadar HDD bulunuyor. DVD/Blu-ray optik sürücü seçeneği de var.

Alienware M17x modeli Intel Core i7-2670QM, i7-2760QM, i7-2860QM işlemci seçenekleri sunarken, 6-32GB RAM bellek seçeneği bulunuyor. 17 inçlik ekran 1600 x 900 veya 1920 x 1080 çözünürlük sunuyor. Ekran kartı olarak 2GB GDDR5 bellekli NVIDIA® GeForce® GTX 660M, 675M veya AMD Radeon HD 7970M modelleri opsiyonel olarak konulmuş. Depolama çözümü olarak 1.2TB'a kadar SSD, 1TB'a kadar HDD bulunuyor. DVD/Blu-ray optik sürücü seçeneği de var.

Alienware M18x modeli de Intel Core i7-2670QM, i7-2760QM, i7-2860QM,  i7 2960XM ve i7 2960XM işlemci seçenekleri sunuyor. RAM seçenekleri 6-32GB şeklinde. 18.4 inçlik WideFHD ekran 1920 x 1080 çözünürlük sunuyor. Ekran kartı olarak 2GB GDDR5 bellekli NVIDIA® GeForce® GTX 660M, 675M veya çift VIDIA® GeForce® GTX 675M çözümü bulunuyor. modelleri opsiyonel olarak konulmuş. Depolama çözümü olarak 768GB'a kadar SSD, 1TB'a kadar HDD bulunuyor. Çift katmanlı DVD/Blu-ray optik sürücü seçeneği de var.

Kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen Alienware M14x modeli 1199$ tahmini başlangıç fiyatına sahipken, Alienware M17x modeli 1499$, Alienware M18x modeli ise 1999$ başlangıç fiyatına sahip olacak.

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DH Misafiri 7 yıl
bu allinware laptopları nereden alabiliriiz bilen varmı acaba
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yumyjikk 7 yıl
masa üstü pcler halt etmiş gibi :)
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E_Aydin35 7 yıl
Son derece çıkmış en yüksek donanım çözümlerine yer verilmiş, ayrıca bunun yanında duruş'u gerçekden çok iddalı ve öfkeli :)) Zaten Alienware bu tür oyuncu laptop'larında her zaman söylediğim gibi tasarım bakımından,renk bakımından albeni bakımından çok iyi ve tecrübeliler.
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cfs_ 7 yıl
facebook.com/... bundan alısveris eden varmı ?
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OZKNaln 7 yıl
m17x r1 kullaniyorum daha cok ta alienware kullanicam sanirim .
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IceRulez 7 yıl
Alienware M18x modeli de Intel Core i7-2670QM, i7-2760QM, i7-2860QM, i7 2960XM ve i7 2960XM işlemci seçenekleri sunuyor
i7 2960XM ile i7 2960XM arasındaki fark nedir arkadaşlar ?
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-Ege 7 yıl
1,2 TB SSD nasıl oluyor?
Bem bu Alienware tasarimilarina bayiliyorum ya.Isiklandirmalarla inanilmaz guzel oluyor.
Bu kadar iyi ozelliklerde hazir masaustu bile bulmak zor.
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demo11 7 yıl
Bütün donanımları çok iyi ama ekrankartı için birşey söylemek çok erken çünkü ekrankartının daha çok yolu var en azından pil sorununa bir çare bulunduğunda daha etkili bir performans verilebilir
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Nopasstr 7 yıl
Monster de şöyle güzel şekilli kasalar satsa donanım olarak zaten kafa kafayalar.
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Aedelric 7 yıl
Şunu da belirtmek gerekir ki Alienware M11x (11.6") modelini üretimden kaldırma kararı da almıştır.Artık Clevonun 11.6" modeli mi etkili oldu,yoksa M14x le cok benzer oldugu için mi kaldırıldı bilmiyorum ama senaryo böyle.
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