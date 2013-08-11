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Alman Uzay Merkezi DLR, uçakları türbülanstan kaçıracak bir yöntem üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Alman Uzay Merkezi DLR, uçakları türbülanstan kaçıracak bir yöntem üzerinde çalışıyor

Havayolu taşımacılığının daha yaygın tercih edilmeye başlandığı günümüzde uçuş güvenliği için daha fazla fikir ve projeler ortaya çıkmaya başladı. Alman Uzay Merkezi DLR, uçakların temiz hava türbülansından kaçınacağı yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Uçuş esnasında uçakların sık sık girdiği türbülanslar ikiye ayrılıyor: Bulut içi türbülans genelde pilotların farkedebileceği ve kaçınabileceği düzeyde olurken, temiz hava türbülansı CAT ise açık havada ani bir şekilde ortaya çıkarak kabin ekibini ve yolcuları hazırlıksız yakalayabiliyor.

DLR, çalışmalarını temiz hava türbülansına odaklamış durumda. DELICAT adı verilen Avrupa çapındaki projede pilotların CAT türbülanslarını erken farkedebilmeleri amaçlanıyor. Bunun için uçaklara entegre edilecek kısa dalga ultraviolet lazer ışınları yayan LIDAR sistemi geliştirildi. 

LIDAR ile yayılan lzer ışınları hava içerisindeki oksijen ve nitrojen partiküllerine çarparak geri geliyor ve hava yoğunluğundaki ani değişimleri tespit edebiliyor. Böylece pilotların türbülanstan kaçınmasına imkan tanınıyor. 

Bu ay içerisinde LIDAR sistemi özel olarak modifiye edilmiş uçaklarda testlere başlayacak ve CAT noktaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinilmesini sağlayacak. DLR, LIDAR sisteminin ne zaman gerçek hayata geçeceği konusunda kesin bir tarih veremese de en kısa sürede olmasını ümit ediyor.

http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-7615/year-all/#gallery/11781 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XPerience 6 yıl
barakli87
IceRulez
fukox türbülanstan kaçayım derken manevra yapıp çakılmasın uçak?
he a.m.k he
Yazık bu topluma küfüre ne kadar arti vermişler ...

Adam, Açık Mert ve Korkusuzca "he" demek istemiş ne var ki bunda çok art niyetlisiniz :D
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DubSteq 6 yıl
fukox
türbülanstan kaçayım derken manevra yapıp çakılmasın uçak?

Adamlar Koskoca Boeing ile barrel roll yapacak mı sanıyorsun :D. Tahminim büyük uçaklarda pilot manevra yapmak yerine yolcuları uyarıp(kemerleri bağlatıp) güvenli bir şekilde türbülanstan geçmelerini sağlar.
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DH Misafiri 6 yıl
business class'dık biz ?
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Batuist 6 yıl
bende acaba uçakları tirbülanstan kaçıracak bir teknoloji üzerinde çalışan varmı diye çok merak ediyordum.. her üzerinde çalışılan konuyu haber yapsalar da merak etmesek daha fazla...
ban.gif
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gs1991apo 6 yıl
sayın yolcularımiz az önce türbilansa girecektik sağ yaptık sol yaptık atlattık
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CertificatedStaff 6 yıl
fukox
türbülanstan kaçayım derken manevra yapıp çakılmasın uçak?

Güldüm sayende :D
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abrenax 6 yıl
Türbülans biraz sıkıntılı bir konu. Hala üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu yöntemle çok büyük bir sorunun üstesinden gelebilecekler.
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Hasan07-36 6 yıl
fukox
türbülanstan kaçayım derken manevra yapıp çakılmasın uçak?

Merak etmeyin. O koskoca uçakları uçuran pilotların aklı başındadır.
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fukox 6 yıl
türbülanstan kaçayım derken manevra yapıp çakılmasın uçak?
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__BadblooD__ 6 yıl fukox
fukox

türbülanstan kaçayım derken manevra yapıp çakılmasın uçak?

Bariyerlere mi çarpıcak

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Elder Wand 6 yıl fukox
fukox

türbülanstan kaçayım derken manevra yapıp çakılmasın uçak?

Güldüm


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