Alman Uzay Merkezi DLR, uçakları türbülanstan kaçıracak bir yöntem üzerinde çalışıyor





Havayolu taşımacılığının daha yaygın tercih edilmeye başlandığı günümüzde uçuş güvenliği için daha fazla fikir ve projeler ortaya çıkmaya başladı. Alman Uzay Merkezi DLR, uçakların temiz hava türbülansından kaçınacağı yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.





Uçuş esnasında uçakların sık sık girdiği türbülanslar ikiye ayrılıyor: Bulut içi türbülans genelde pilotların farkedebileceği ve kaçınabileceği düzeyde olurken, temiz hava türbülansı CAT ise açık havada ani bir şekilde ortaya çıkarak kabin ekibini ve yolcuları hazırlıksız yakalayabiliyor.





DLR, çalışmalarını temiz hava türbülansına odaklamış durumda. DELICAT adı verilen Avrupa çapındaki projede pilotların CAT türbülanslarını erken farkedebilmeleri amaçlanıyor. Bunun için uçaklara entegre edilecek kısa dalga ultraviolet lazer ışınları yayan LIDAR sistemi geliştirildi.





LIDAR ile yayılan lzer ışınları hava içerisindeki oksijen ve nitrojen partiküllerine çarparak geri geliyor ve hava yoğunluğundaki ani değişimleri tespit edebiliyor. Böylece pilotların türbülanstan kaçınmasına imkan tanınıyor.





Bu ay içerisinde LIDAR sistemi özel olarak modifiye edilmiş uçaklarda testlere başlayacak ve CAT noktaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinilmesini sağlayacak. DLR, LIDAR sisteminin ne zaman gerçek hayata geçeceği konusunda kesin bir tarih veremese de en kısa sürede olmasını ümit ediyor.

http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-7615/year-all/#gallery/11781