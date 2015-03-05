Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alman araştırmacılardan okuma hızına göre kaydırma yapabilen teknoloji

4 yıl
1,2b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alman araştırmacılardan okuma hızına göre kaydırma yapabilen teknoloji
Metin okuma süreci herkes tarafından farklı hızda gerçekleştirilen bir işlemdir. Bazı durumlarda sorun çıkartan bu durum için Almanya merkezli Saarland Üniversitesi ve Yapay Zeka Araştrma Merkezi tarafından geliştirilen prompter (Haber bültenlerinde spikerlerin haberi okudukları sistem) benzeri teknoloji, okuma hızına adapte olabilen ilginç bir takip sunabiliyor.
Günümüzde ticari olarak da satışı yapılan göz takibi özellikli gözlük modelleri üzerine kurulan teknoloji, iki adet kızılötesi kamera ile çalışma gösteriyor. Bahsi geçen kameralardan bir tanesi kişinin yüzüne dönük şekilde göz hareketleri ile bakış yönünü algılarken, diğer kamera ise okunacak metnin yer aldığı ekrana dönük şekilde kişinin anlık olarak okuduğu noktayı belirliyor. Bu karşılıklı entegrasyon sonucunda kişinin okuma hızına bağlı olarak metnin diğer kısımlarını kaydıran yani kişinin okuyabileceği şekilde önüne getiren sistem, gerçek zamanlı olarak çalışma gösterdiği için anlık okuma hızı değişikliklerine de seri bir şekilde adapte olabiliyor.
Şimdilik tek bir ekranda üç farklı kişiye kadar çalışma gösterebildiği söylenen okuma teknolojisi, geliştirilmeye ve ticari kullanım alanları aranmaya devam ediyor.

http://www.mmci.uni-saarland.de/en/news/article/?article_id=275 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
aslında güzel ama sadece yazıyı kaydırsın diye gözlük takılmaz, yani en azından ben takmam; ama felçli, eli kolu çalışmayan arkadaşların işine yarar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omertahircelik 4 yıl
Okurken direk, goz organimizin hareketi hizli oldugundan gozu cabuk yorabilecegi dusuncesi aklima geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MWC 2015: LG'nin yeni telefonu Spririt modelini değerlendirdik 4 yıl MWC 2015: LG Magna LTE modelini değerlendirdik 4 yıl MWC 2015: Sandisk, iOS cihazlar için harici depolama birimini tanıttı 4 yıl Nokia'nın Android işletim sistemli tableti N1'i inceledik 4 yıl Tizen işletim sistemli ilk telefon Samsung Z1 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim