Alman araştırmacılardan okuma hızına göre kaydırma yapabilen teknoloji

Metin okuma süreci herkes tarafından farklı hızda gerçekleştirilen bir işlemdir. Bazı durumlarda sorun çıkartan bu durum için Almanya merkezli Saarland Üniversitesi ve Yapay Zeka Araştrma Merkezi tarafından geliştirilen prompter (Haber bültenlerinde spikerlerin haberi okudukları sistem) benzeri teknoloji, okuma hızına adapte olabilen ilginç bir takip sunabiliyor.

Günümüzde ticari olarak da satışı yapılan göz takibi özellikli gözlük modelleri üzerine kurulan teknoloji, iki adet kızılötesi kamera ile çalışma gösteriyor. Bahsi geçen kameralardan bir tanesi kişinin yüzüne dönük şekilde göz hareketleri ile bakış yönünü algılarken, diğer kamera ise okunacak metnin yer aldığı ekrana dönük şekilde kişinin anlık olarak okuduğu noktayı belirliyor. Bu karşılıklı entegrasyon sonucunda kişinin okuma hızına bağlı olarak metnin diğer kısımlarını kaydıran yani kişinin okuyabileceği şekilde önüne getiren sistem, gerçek zamanlı olarak çalışma gösterdiği için anlık okuma hızı değişikliklerine de seri bir şekilde adapte olabiliyor.

Şimdilik tek bir ekranda üç farklı kişiye kadar çalışma gösterebildiği söylenen okuma teknolojisi, geliştirilmeye ve ticari kullanım alanları aranmaya devam ediyor.

http://www.mmci.uni-saarland.de/en/news/article/?article_id=275