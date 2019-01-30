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Almanya, 45 milyar dolar maliyetle ve 19 yıl içinde kömür kullanımını sonlandırmayı planlıyor

Nükleer enerjiden kısa bir süre içinde vazgeçecek Almanya'dan şimdi de kömürü bırakma sinyalleri geldi. Ülke, 2038 yılına kadar kömür yakıtlı termik santralleri kapatmayı planlıyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Siyasiler, endüstri temsilcileri, çevreciler ve bilim insanlarından oluşan bir komisyon, 2038 yılına kadar Almanya’nın kalan 84 kömür yakıtlı termik santrali kapatmak konusunda hazırlanacak bir tasarı üzerinde anlaşmaya vardı. Los Angeles Times’a göre tasarı, Merkel hükümeti tarafından yasalaştırılacak.

Kapatma sürecinde en çok zararı görmesi beklenen topluluklara, hükümet yardımı adı altında 45,7 milyar dolar ödeme yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Almanya, enerji ihtiyacının %38’lik bölümünü kömür enerjisinden sağlamış. Kömürün ülke için bu kadar önemli olmasının bir sebebi de Almanya’nın ucuz linyit kömürü yataklarına sahip bir coğrafyada bulunması gösteriliyor.

Karbon ayak izini düşürmek için çaba gösteren ülke geçtiğimiz yıl ilk defa, yenilenebilir  enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacının %40’lık bölümünü karşılamış. Bu miktar, kömürün sağladığı enerjiden %2 oranında fazla olacak şekilde ölçülmüş.

2022 yılına kadar ülkesindeki nükleer santralleri de kapatacağı sözünü veren Almanya, 2040 yılına kadar enerji ihtiyacının %65-80’lik bölümünü yenilenebilir enerjiden sağlamaya çalışacak.

Kalan ihtiyaç doğal gaz ile karşılanacak

Ülke enerji ihtiyacının geri kalanını ise muhtemelen doğal gaz ile karşılamaya çalışacak. Norveç petrol ve gaz lobisinin ifade ettiğine göre Almanya’nın teklifi ile Norveç firmaları doğal gaza daha fazla yatırım yapmaya başlayabilir.

Her üç yılda bir gözden geçirilmesi planlanan kapatma süreci doğrultusunda; Almanya’nın süreci 3 yıl öne alıp, kapatma faaliyetini 2035 yılında tamamlayabileceği de ifade edilmiş.


https://arstechnica.com/tech-policy/2019/01/itll-cost-45-billion-but-germany-proposes-to-eliminate-coal-in-19-years/ Yorum Yaz
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java 3 ay
Yenilenebilir enerji üretimi de doğaya zararsız değil ki... Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri de termik/nükleer santraller kadar doğal ortama zarar veriyor...
Kısaca kamuoyuna geçici göz boyama bunlar...
Yenilenebilir enerji üretimi de doğaya zararsız değil ki... Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri de termik/nükleer santraller kadar doğal ortama zarar veriyor.....
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3 Yanıt Yanıtla +6
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alemburda34 3 ay
Rahat olsunlar biz onların yerinede kömür yakarız.
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draconist 3 ay
“Nükleer enerjiden kısa bir süre içinde vaz geçecek”
Böyle bir şey yok, vazgeçilmeye çalışılan şey Nükleer değil, FİZYON sistemidir.
Şu anda Almanya dahil, Çin, Fransa, Amerika, Japonya,Kore, Rusya gibi ülkeler deli gibi yeni NÜKLEER FÜZYON santralleri üzerinde çalışıyor.
Yani Nükleer kalacak, giden şey fizyon olacak, onun yerine füzyon gelecek, biz bunların faal çalıştığını görürüz göremeyiz ayrı mesele, şu an dünyanın en büyük Nükleer Füzyon reaktörü Framsada inşa ediliyor. Geleceğin enerji sistemi Nükleer Füzyondur. Nükleer Fizyon ise değildir, çünkü Nükleer atık bırakmaktadır, Füzyon sisteminde ise bırakmamaktadır.
Ayrıca VAZGEÇECEK ayrı yazılmaz.
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Ayyıldız Türk 3 ay
Eller aya biz yaya bu devran hiç mi değişmez
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alemburda34 3 ay
Rahat olsunlar biz onların yerinede kömür yakarız.
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profecco 3 ay
Bizimkiler de Rusya'dan kömür ithal edip yandaşlarına bedava vererek ülkeyi zarara sokuyor. Hatta Rusya'dan ithal edilen doğal gaza da karşıyım. İstanbul'daki 3 büyük elektrik santrali ki doğal gazla çalışıyor, herhangi bir kesinti halinde kısa sürede durma noktasına ve dolayısıyla neredeyse 20 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da elektrik kesintisine yol açacaktır.
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FatihAsl 3 ay
Hep kapatılacak deniyor. seçim vaadinden öteye geçemez.
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java 3 ay
Yenilenebilir enerji üretimi de doğaya zararsız değil ki... Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri de termik/nükleer santraller kadar doğal ortama zarar veriyor...
Kısaca kamuoyuna geçici göz boyama bunlar...
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Hayvangibicalıstım 3 ay java
Aynen üstad göz boyamak için nükleer enerjiden vazgeçiyorlar o kadar para harcıyorlar. Yenilenebilir enerjinin kömür kadar zararlı olduğuna dair akademik ve bilimsel bir araştırma yapmışsındır inanıyorum.
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gun 3 ay java
Ne yapsak zarar veriyor zaten. Önemli olan küresel ısınmayı yavaşlatabilmek ve mümkünse belli bir noktada tutabilmek amaç şu anda bu.
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DH Misafiri 3 ay
Ben bu dönüşüm maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu duymuştum.
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