Almanya, 45 milyar dolar maliyetle ve 19 yıl içinde kömür kullanımını sonlandırmayı planlıyor

Siyasiler, endüstri temsilcileri, çevreciler ve bilim insanlarından oluşan bir komisyon, 2038 yılına kadar Almanya’nın kalan 84 kömür yakıtlı termik santrali kapatmak konusunda hazırlanacak bir tasarı üzerinde anlaşmaya vardı. Los Angeles Times’a göre tasarı, Merkel hükümeti tarafından yasalaştırılacak.

Kapatma sürecinde en çok zararı görmesi beklenen topluluklara, hükümet yardımı adı altında 45,7 milyar dolar ödeme yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Almanya, enerji ihtiyacının %38’lik bölümünü kömür enerjisinden sağlamış. Kömürün ülke için bu kadar önemli olmasının bir sebebi de Almanya’nın ucuz linyit kömürü yataklarına sahip bir coğrafyada bulunması gösteriliyor.

Karbon ayak izini düşürmek için çaba gösteren ülke geçtiğimiz yıl ilk defa, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacının %40’lık bölümünü karşılamış. Bu miktar, kömürün sağladığı enerjiden %2 oranında fazla olacak şekilde ölçülmüş.

2022 yılına kadar ülkesindeki nükleer santralleri de kapatacağı sözünü veren Almanya, 2040 yılına kadar enerji ihtiyacının %65-80’lik bölümünü yenilenebilir enerjiden sağlamaya çalışacak.

Kalan ihtiyaç doğal gaz ile karşılanacak

Ülke enerji ihtiyacının geri kalanını ise muhtemelen doğal gaz ile karşılamaya çalışacak. Norveç petrol ve gaz lobisinin ifade ettiğine göre Almanya’nın teklifi ile Norveç firmaları doğal gaza daha fazla yatırım yapmaya başlayabilir.

Her üç yılda bir gözden geçirilmesi planlanan kapatma süreci doğrultusunda; Almanya’nın süreci 3 yıl öne alıp, kapatma faaliyetini 2035 yılında tamamlayabileceği de ifade edilmiş.

https://arstechnica.com/tech-policy/2019/01/itll-cost-45-billion-but-germany-proposes-to-eliminate-coal-in-19-years/