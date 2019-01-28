Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak

Plastik parçaların ve kağıt kullanımının doğaya verdiği zarar bilinen bir gerçek. Samsung, bugün yaptığı açıklamayla telefon, tablet ve giyilebilir cihazlarıyla birlikte gelen plastik paketleme ürünlerini çevre dostu malzemeler kullanarak üreteceğini belirtti.

Şarj cihazları bile değişecek

Samsung, şarj adaptörü üzerinde bulunan plastik koruma filmini kullanmak istemiyor. Bundan dolayı yeni şarj adaptörleri parlak bir yapı yerine mat olarak üretilecekler. Ayrıca klima, televizyon, çamaşır makinesi vb. elektronik ürünlerle gelen plastik torbalar da geri dönüştürülmüş malzemeler ve biyoplastiklerden üretilecek.

Ek olarak kullanma kılavuzları için küresel çevre örgütlerinin sertifikasını almış kağıt kullanılacağından bahsedilmiş. Kısacası Samsung’un elektronik departmanındaki tüm paketleme işlemleri geri dönüştürülmüş veya çevre dostu malzemeler ile yapılacak.

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Firma, 2030 yılına gelindiğinde 500.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı ve 7,5 ton atık cihaz toplamayı planladığını söylüyor. Samsung, dünya üzerindeki en büyük elektronik firmalarından biri olduğu için gerçekleştirdiği bu adımların doğaya katkısı oldukça büyük olacaktır.

https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-to-replace-plastic-packaging-with-sustainable-materials