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Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak

Samsung, yaptığı açıklamayla paketleme yaparken sürdürülebilir malzemeler kullanacağını belirtti. Bu sayede plastik yerine geri dönüştürülmesi daha kolay ve çevre dostu üretim olacak.
3 ay
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Cep Telefonu Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak
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Plastik parçaların ve kağıt kullanımının doğaya verdiği zarar bilinen bir gerçek. Samsung, bugün yaptığı açıklamayla telefon, tablet ve giyilebilir cihazlarıyla birlikte gelen plastik paketleme ürünlerini çevre dostu malzemeler kullanarak üreteceğini belirtti.

Şarj cihazları bile değişecek

Samsung, şarj adaptörü üzerinde bulunan plastik koruma filmini kullanmak istemiyor. Bundan dolayı yeni şarj adaptörleri parlak bir yapı yerine mat olarak üretilecekler. Ayrıca klima, televizyon, çamaşır makinesi vb. elektronik ürünlerle gelen plastik torbalar da geri dönüştürülmüş malzemeler ve biyoplastiklerden üretilecek.

Ek olarak kullanma kılavuzları için küresel çevre örgütlerinin sertifikasını almış kağıt kullanılacağından bahsedilmiş. Kısacası Samsung’un elektronik departmanındaki tüm paketleme işlemleri geri dönüştürülmüş veya çevre dostu malzemeler ile yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı"

Firma, 2030 yılına gelindiğinde 500.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı ve 7,5 ton atık cihaz toplamayı planladığını söylüyor. Samsung, dünya üzerindeki en büyük elektronik firmalarından biri olduğu için gerçekleştirdiği bu adımların doğaya katkısı oldukça büyük olacaktır.


https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-to-replace-plastic-packaging-with-sustainable-materials Yorum Yaz
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kmlfgkc 3 ay
seneler önce aldığım s4 ün kutusununda bile geri dönüştürülmüş çevre dostu falan yazıyordu dış kutu için. mat şarj aletleri de yeni birşey değil. çevirip çevirip koyuyorlar işte reklam olsun maksat.
seneler önce aldığım s4 ün kutusununda bile geri dönüştürülmüş çevre dostu falan yazıyordu dış kutu için. mat şarj aletleri de yeni birşey değil. çevirip çeviri...
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MaSSive 3 ay
Son birşey daha,
Android i ,Windows OS gibi düşüneceksin,
Elinde ki windows yüklü dizüstü,masaüstü pc in,herhangi bir oyun veya uygulamayı açmayınca,kaldırmayınca,herhangi bir sebepten kasınca windows os a mı b.k atıyorsun,yoksa sahip olduğun pc nin donanım yetersizliğinemi.
Onca kişi pc için neden donanım kasıyor,windows kötü olduğu,kastığı içinmi.
Bazıları sözüm ona akıllı telefon kullanıyor ama,elinde ki akıllı telefonda ki işlemci kadar beynini çalıştıramıyor.
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CemalSanane 3 ay
Desene yeni zamlar yolda
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MaSSive 3 ay
Eski bir iphone,ipad kullancısı ,eş zamanlı olarak da Android kullanıcısı olarak,Android olmasaydı,
Yatıp kalkıp dua edin Android eko sistemi ,marka model çeşitliliği ve Google a ,yoksa ne kullanırdınız merak ediyorum.20 bin TL ye 5 sene önceki ios u mu ?

Zamanın da 3-4 bin TL ye aldığı,elinde 3-4 senelik iphone ile ,şimdiler de hâlâ Apple boranzanlığı yapanlar ellerinde ki kesmeyince görürüm.Artık böbrekmi satarsınız ,başka birşey mi bilemem.
Ya da Otomobil kredisi çekip de alabilirler.
İstisnalar hariç olanları ,hiçbir yönden bağlamaz yazdıklarım.Zira genelde de bu tür marka fanatiklerinin çoğu kıt kanaat alım gücü düşük kesim den çıkar.
Google da google nezlin de android os lu model çıkaran markalar ve Apple da babamın malı değil,ikisinin de müşteriye davranış,yaklaşım şekilleri tercihimi belirler.
Bu forumda öyle adamlar var ki, zamanın da Galaxy Ace tecrübesi ile Android e b.k atmaya çalışıyor.Galaxy Ace i sadece bir ironi yapılması için örnek verdim.
Öyle adam var ki,kıçı kırık telefon kullanıcı profili ile kendini FBI peşine düşerse diye ios un erişilmezliğin den ,kişisel verilerini 3.şahıslara paylaşılmamasını matah bir şey sanıp,tercih ettiği marka güvenilirliğin den kendine pay çıkartan ,ama 3 şahıs lar bir yana markanın kendi müşterisine yaptığı yamuğa rağmen,başına gelmediği için durmadan başkalarına savunurken,başkaları nezlin de bu tür argumanlarla kendine empoze eden adam var.
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adroid 3 ay MaSSive
20.000 tl'ye kasım kasım kasılan Android mi alalım

Android olmasaydı diğer işletim sistemleri windows phone symbian vs. Alınacaktı android bütün alternatifleri yok etti halen android fanboyluğu yapıyorsunuz
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abboww 3 ay
Vay be s6 ya kadar zaten telefonlarının malzemesi bile doğaya zarar çamaşır leğeni plastiğiydi :))))))
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Jon SNOW 37 3 ay
O yuzden yuzde 5 zam yapacagiz
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esmerbuyucu 3 ay
Yeni mi aklına gelmiş, gerçi bir zamana kadar telefonları bile leğen plastiğiydi 😂
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circassianman 3 ay
Ooo reis yeni mi aklına geldi.
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yorumculuklar 3 ay
bu ürünlerin kutulu halleriyle bu kadar plastiğe sarılmasını anlayamıyorum zaten, telefonlar kumaş kese gibi bir şeyin içinde durabilir, aksesuarların da sarılmasına pek gerek yok. Gerekiyorsa fabrikadaki kutulama süreçlerini değiştirsinler, adaptörler dışarıdan geliyor olabilir ama başka bir koruma yöntemi bulunmalı.
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kmlfgkc 3 ay
seneler önce aldığım s4 ün kutusununda bile geri dönüştürülmüş çevre dostu falan yazıyordu dış kutu için. mat şarj aletleri de yeni birşey değil. çevirip çevirip koyuyorlar işte reklam olsun maksat.
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samsung, geri dönüşüm ve
4 etiket daha sürdürülebilirlik Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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