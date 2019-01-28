Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak

Şarj cihazları bile değişecek
Samsung, şarj adaptörü üzerinde bulunan plastik koruma filmini kullanmak istemiyor. Bundan dolayı yeni şarj adaptörleri parlak bir yapı yerine mat olarak üretilecekler. Ayrıca klima, televizyon, çamaşır makinesi vb. elektronik ürünlerle gelen plastik torbalar da geri dönüştürülmüş malzemeler ve biyoplastiklerden üretilecek.
Ek olarak kullanma kılavuzları için küresel çevre örgütlerinin sertifikasını almış kağıt kullanılacağından bahsedilmiş. Kısacası Samsung’un elektronik departmanındaki tüm paketleme işlemleri geri dönüştürülmüş veya çevre dostu malzemeler ile yapılacak.Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı"
Firma, 2030 yılına gelindiğinde 500.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı ve 7,5 ton atık cihaz toplamayı planladığını söylüyor. Samsung, dünya üzerindeki en büyük elektronik firmalarından biri olduğu için gerçekleştirdiği bu adımların doğaya katkısı oldukça büyük olacaktır.
https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-to-replace-plastic-packaging-with-sustainable-materials Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android i ,Windows OS gibi düşüneceksin,
Elinde ki windows yüklü dizüstü,masaüstü pc in,herhangi bir oyun veya uygulamayı açmayınca,kaldırmayınca,herhangi bir sebepten kasınca windows os a mı b.k atıyorsun,yoksa sahip olduğun pc nin donanım yetersizliğinemi.
Onca kişi pc için neden donanım kasıyor,windows kötü olduğu,kastığı içinmi.
Bazıları sözüm ona akıllı telefon kullanıyor ama,elinde ki akıllı telefonda ki işlemci kadar beynini çalıştıramıyor.
Yatıp kalkıp dua edin Android eko sistemi ,marka model çeşitliliği ve Google a ,yoksa ne kullanırdınız merak ediyorum.20 bin TL ye 5 sene önceki ios u mu ?
Zamanın da 3-4 bin TL ye aldığı,elinde 3-4 senelik iphone ile ,şimdiler de hâlâ Apple boranzanlığı yapanlar ellerinde ki kesmeyince görürüm.Artık böbrekmi satarsınız ,başka birşey mi bilemem.
Ya da Otomobil kredisi çekip de alabilirler.
İstisnalar hariç olanları ,hiçbir yönden bağlamaz yazdıklarım.Zira genelde de bu tür marka fanatiklerinin çoğu kıt kanaat alım gücü düşük kesim den çıkar.
Google da google nezlin de android os lu model çıkaran markalar ve Apple da babamın malı değil,ikisinin de müşteriye davranış,yaklaşım şekilleri tercihimi belirler.
Bu forumda öyle adamlar var ki, zamanın da Galaxy Ace tecrübesi ile Android e b.k atmaya çalışıyor.Galaxy Ace i sadece bir ironi yapılması için örnek verdim.
Öyle adam var ki,kıçı kırık telefon kullanıcı profili ile kendini FBI peşine düşerse diye ios un erişilmezliğin den ,kişisel verilerini 3.şahıslara paylaşılmamasını matah bir şey sanıp,tercih ettiği marka güvenilirliğin den kendine pay çıkartan ,ama 3 şahıs lar bir yana markanın kendi müşterisine yaptığı yamuğa rağmen,başına gelmediği için durmadan başkalarına savunurken,başkaları nezlin de bu tür argumanlarla kendine empoze eden adam var.
Android olmasaydı diğer işletim sistemleri windows phone symbian vs. Alınacaktı android bütün alternatifleri yok etti halen android fanboyluğu yapıyorsunuz
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