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Almanya, NSA Skandalı'yla ilgili araştırmaya ünlü tepe yöneticilerini dahil etmeyi planlıyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Almanya, NSA Skandalı'yla ilgili araştırmaya ünlü tepe yöneticilerini dahil etmeyi planlıyor

Geçtiğimiz yıl dünya gündemine bomba gibi düşen ABD’nin Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) dünyadaki milyonlarca kullanıcıyı ve devlet yetkililerini izleme skandalıyla ilgili en somut adımı Almanya atmaya hazırlanıyor. 


The Wall Street Journal’ın haberine göre NSA skandalının araştırılmasıyla ilgili Alman parlemantosunda kurulan komisyon, skandalı adı karışan firmaların ünlü tepe yöneticililerini de yapacağı araştırmaya dahil etmeyi planlıyor. Eğer komisyon bu yönde resmi bir karar alırsa aralarında Apple’dan Tim Cook, Facebook’dan Mark Zuckerberg, Twitter’dan Dick Costolo, Google’dan Eric Schmidt ve Microsoft’dan Satya Nadella’nın da yer aldığı ünlü tepe yöneticileri komisyonun sorularına cevaplamak zorunda kalabilir. Diğer taraftan resmi bir karar karşısında, bu firmaların vereceği cevap da merakla bekleniyor.


NSA skandalına adı karışan firmalar, PRISM programının ortaya çıkmasından sonra hızlı şekilde iddiaları yalanlamaış ve hiçbir devletin sunucularına direkt erişim hakkı bulunmadığına dikkat çekmişti. 


http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303749904579576082240379764 Yorum Yaz
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Exnuc 5 yıl en beğenilen
Bu firmaların her biri planlı projeler.Şirin çocukların ön planda tutularak büyük resimlerin görünmesini engelleyen ABD ve İngiltere Almanyaya papuç bırakmaz
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Neyinkafasi 5 yıl
Bilinçli kullanıcılar izlendiğimizi zaten biliyordu.
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Elsa 5 yıl
İnternete bir kere bağlandınız mı olay biter.
Yanıtla +4
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cana-cana 4 yıl
İnternet = İzleme aracı
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destinati0n 4 yıl
Snowden
Assange
Chapman'ını da unutmayalım halk kahramanı onlar
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Guest-1E24E8F01 4 yıl
AOL ne Açık Öğretim Lisesi mi ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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umut_baris 4 yıl Guest-1E24E8F01
TheCr7

AOL ne Açık Öğretim Lisesi mi ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️

Yok canım yazılım şirketi.
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C E B R A I L 4 yıl
NSAyı ifşa eden 1.5 yıldır Rusyada yaşayan Edward Snowden: iphone kapalıyken bile izleniyor.demiş (hatta belgelerle kanıtlamış)

Detaylar yakında!
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Surfer Rosa 4 yıl C E B R A I L
Belki de çıkarılmayan batarya bunun bir parçasıdır.
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R Corwin 4 yıl
Alty üstü bir paragraf yazy yazmy?syn, onda da Türkçe karakterler düzgün de?il ve kelime hatalary var. Nasyl haber editörüsünüz bilmem ki.
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corwen 4 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam almanya istihbarat birimi (BND) de yıllarca bizi dinlemişti hatta merkel de bunu kabul etti diye biliyorum. Bizimkilerde bir komisyon kursalar ya. Paralel güçler bizi dinledi diyorlar. En azından bunlarada montaj derlermi acaba?
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blackdiamond16 4 yıl
Muhittin topalak excalibur geldi aklıma 😁
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fthkn 4 yıl
Valla izlediğim pornoları merak ediyorlarsa adlarını verebilirim. Daha gizli bir şeyim yok internette. Herkesin yaptığı sıradan saçma bilgi alışverişi ve bir takım temel iletişim araçları. Haritalar eposta falan. Paranoya yapacak bir hayatımız yok.
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ezimuse 5 yıl
Peeson of interest izleyin bunu ozetliyor birazda.
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Michael Wittmann 5 yıl
almanların şu aptal aptal atraksiyonları beni deli ediyor.

önce gitsinler de ülkelerindeki 50 bin amerikan askerini atsınlar. cia arka bahçesi olmus almanya.
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Kuray 5 yıl
Akıl var mantık var, adamlar ne diyecek evet NSA ile anlaştık bilgileri veriyoruz diyecek halleri yok.

10 lira çalan hırsız bile ben çalmadım diyor, bunlar mı itiraf edecek? Kaldı ki Amerika ve Ingiltere buna izin mi verecek?
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Six Feet Under. 5 yıl
Teknoloji geliştikçe daha neler gelicek başımıza.Yaptığımız her şey izlenebilecek konuma gelecek yakın bir gelecekte.Belki de şu anda öyledir...
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mares626 5 yıl
Ne yaptığımızı izleseler ne olacak ki benim ne yaptığım kimsenin umurunda değil
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selmand 4 yıl mares626
mares626
Ne yaptığımızı izleseler ne olacak ki benim ne yaptığım kimsenin umurunda değil

o iş öyle değil işte adamlar seni senden daha iyi tanıyorlar, sosyal planlama yapıp seni istedikleri gibi yönlendiriyorlar, bilinçli zombilere dönüşüyoruz.
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