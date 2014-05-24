Almanya, NSA Skandalı'yla ilgili araştırmaya ünlü tepe yöneticilerini dahil etmeyi planlıyor

Geçtiğimiz yıl dünya gündemine bomba gibi düşen ABD’nin Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) dünyadaki milyonlarca kullanıcıyı ve devlet yetkililerini izleme skandalıyla ilgili en somut adımı Almanya atmaya hazırlanıyor.





The Wall Street Journal’ın haberine göre NSA skandalının araştırılmasıyla ilgili Alman parlemantosunda kurulan komisyon, skandalı adı karışan firmaların ünlü tepe yöneticililerini de yapacağı araştırmaya dahil etmeyi planlıyor. Eğer komisyon bu yönde resmi bir karar alırsa aralarında Apple’dan Tim Cook, Facebook’dan Mark Zuckerberg, Twitter’dan Dick Costolo, Google’dan Eric Schmidt ve Microsoft’dan Satya Nadella’nın da yer aldığı ünlü tepe yöneticileri komisyonun sorularına cevaplamak zorunda kalabilir. Diğer taraftan resmi bir karar karşısında, bu firmaların vereceği cevap da merakla bekleniyor.





NSA skandalına adı karışan firmalar, PRISM programının ortaya çıkmasından sonra hızlı şekilde iddiaları yalanlamaış ve hiçbir devletin sunucularına direkt erişim hakkı bulunmadığına dikkat çekmişti.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303749904579576082240379764