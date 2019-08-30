Alzheimer ile ilgili epigenetik belirteçler keşfedildi

Haber Editörü
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Dana-Farber Cancer Institute, Shanghai Medical College of Fudan University kurumlarından bir grup araştırmacı Alzheimer ile ilişkili olduğu düşünülen epigenetik markerlar yani epigenetik belirteçler keşfetti.
Bilim insanları yıllar süren emeğe ve harcanan milyarlarca dolara rağmen demansın bilinen en sık etkeni olan Alzheimer'ı tedavi etme konusunda başarısız olmuşlardı ancak bu çalışmalar ve tedavi arayışları sürecinde Alzheimer ile ilgili bilgilerimiz de aynı oranda arttı.
Yapılan araştırmalar ile Alzheimer'ın kalıtsal bir hastalık olmadığı gösterilmişti ancak bilim insanları hastalığın gelişmesinde epigenetiğin ( Epigenetik; biyolojide, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, ırsi (kalıtımsal) olup genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. ) rol oynadığını düşünüyor.
DNA metilasyonu üzerinde çalışmalar yapıldı
Araştırmacılar çalışma için DNA nükleotidine metil grubunun eklendiği bir reaksiyon olan DNA metilasyonu üzerine bir çalıştı. Bu reaksiyon ile DNA'nın kendi yapısı değişmiyor ancak DNA'nın gen ekspresyonu yani genleri ifade etme biçimi değişiyor.
Araştırma için kullanılacak DNA'lar, bazıları Alzheimer hastası olan ve bazıları hasta olmayan gönüllülerden toplanan pluripotent cilt kök hücrelerinden elde edildi ve reaksiyon hakkında daha fazla bilgi edinmek, metilasyon işlemi ile ilgili sıkıntıların Alzheimer ile bağlantılı olup olmadığı belirlenmek amacıyla çalışmalar ileri boyuta taşındı.
Ekip, kök hücrelerin sinir hücrelerine dönüşmesi için indükledi ( uyardı ) ve karşılaştırma yapmak için DNA metilasyon süreçlerini takip etti.
Araştırmacıların keşfettiği modifikasyonlar ile daha önceden yapılmış geniş klinik veriler karşılaştırıldı ve sonuçlara göre alınan genomların 27 bölgesinde epigenetik değişiklikler meydana geldi.
Epigenetik değişimlerin Alzheimer'a özgü olduğu ve yaşla ilişkili olmadığı belirtiliyor. Bilim insanları Alzheimer hastalığının ilerlemesinin sebebi olarak bu epigenetik değişimleri gösteriyor yani başka bir deyişle hastalığın prognozunu ( hastalık seyri ) etkileyen etmen bu epigenetik değişiklikler.
Ayrıca Bkz. "3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı"
Araştırma bulgularının kanıtlanmadı ve klinik olarak anlam kazanması, şüphelerin giderilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-08-epigenetic-markers-alzheimer-disease.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle