Alzheimer ile ilgili epigenetik belirteçler keşfedildi

Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Dana-Farber Cancer Institute, Shanghai Medical College of Fudan University kurumlarından bir grup araştırmacı Alzheimer ile ilişkili olduğu düşünülen epigenetik markerlar yani epigenetik belirteçler keşfetti.

DNA metilasyonu üzerinde çalışmalar yapıldı

Ayrıca Bkz.

"3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı"

https://medicalxpress.com/news/2019-08-epigenetic-markers-alzheimer-disease.html

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Bilim insanları yıllar süren emeğe ve harcanan milyarlarca dolara rağmenbilinen'ı tedavi etme konusundaancak bu çalışmalar ve tedavi arayışları sürecindeile ilgilide aynı oranda arttı.Yapılan araştırmalar ile Alzheimer'ın kalıtsal bir hastalık olmadığı gösterilmişti ancak( Epigenetik; biyolojide, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, ırsi (kalıtımsal) olup genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. )Araştırmacılar çalışma içineklendiği birolanüzerine bir çalıştı.Araştırma için kullanılacak'lar, bazılarıhastası olan ve bazıları hasta olmayan gönüllülerden toplananelde edildi ve reaksiyon hakkında daha fazla bilgi edinmek,ile ilgili sıkıntıların Alzheimer ile bağlantılı olup olmadığı belirlenmek amacıyla çalışmalar ileri boyuta taşındı.Ekip,hücrelerine dönüşmesi için( uyardı ) ve karşılaştırma yapmak içinsüreçlerini takip etti.Epigenetik değişimlerin'avebelirtiliyor. Bilim insanları Alzheimer hastalığının ilerlemesinin sebebi olarak bu epigenetik değişimleri gösteriyor yani başka bir deyişle( hastalık seyri )Araştırma bulgularının kanıtlanmadı ve klinik olarak anlam kazanması, şüphelerin giderilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.