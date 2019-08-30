Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 4 kişi burada

Alzheimer ile ilgili epigenetik belirteçler keşfedildi

Bilim insanları Alzheimer hastalığının gelişmesinde epigenetiğin rol oynadığını düşünüyor.Epigenetiğin Alzheimer üzerindeki etkilerinin gözlenmesi amacıyla DNA metilasyonu üzerinde çalışmalar yapıldı.
3 sa.
384
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Dana-Farber Cancer Institute, Shanghai Medical College of Fudan University kurumlarından bir grup araştırmacı Alzheimer ile ilişkili olduğu düşünülen epigenetik markerlar yani epigenetik belirteçler keşfetti.

Bilim insanları yıllar süren emeğe ve harcanan milyarlarca dolara rağmen demansın bilinen en sık etkeni olan Alzheimer'ı tedavi etme konusunda başarısız olmuşlardı ancak bu çalışmalar ve tedavi arayışları sürecinde Alzheimer ile ilgili bilgilerimiz de aynı oranda arttı.

Yapılan araştırmalar ile Alzheimer'ın kalıtsal bir hastalık olmadığı gösterilmişti ancak bilim insanları hastalığın gelişmesinde epigenetiğin ( Epigenetik; biyolojide, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, ırsi (kalıtımsal) olup genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. ) rol oynadığını düşünüyor.

DNA metilasyonu üzerinde çalışmalar yapıldı


Araştırmacılar çalışma için DNA nükleotidine metil grubunun eklendiği bir reaksiyon olan DNA metilasyonu üzerine bir çalıştı. Bu reaksiyon ile DNA'nın kendi yapısı değişmiyor ancak DNA'nın gen ekspresyonu yani genleri ifade etme biçimi değişiyor.

Araştırma için kullanılacak DNA'lar, bazıları Alzheimer hastası olan ve bazıları hasta olmayan gönüllülerden toplanan pluripotent cilt kök hücrelerinden elde edildi ve reaksiyon hakkında daha fazla bilgi edinmek, metilasyon işlemi ile ilgili sıkıntıların Alzheimer ile bağlantılı olup olmadığı belirlenmek amacıyla çalışmalar ileri boyuta taşındı.

Ekip, kök hücrelerin sinir hücrelerine dönüşmesi için indükledi ( uyardı ) ve karşılaştırma yapmak için DNA metilasyon süreçlerini takip etti.

Araştırmacıların keşfettiği modifikasyonlar ile daha önceden yapılmış geniş klinik veriler karşılaştırıldı ve sonuçlara göre alınan genomların 27 bölgesinde epigenetik değişiklikler meydana geldi.

Epigenetik değişimlerin Alzheimer'a özgü olduğu ve yaşla ilişkili olmadığı belirtiliyor. Bilim insanları Alzheimer hastalığının ilerlemesinin sebebi olarak bu epigenetik değişimleri gösteriyor yani başka bir deyişle hastalığın prognozunu ( hastalık seyri ) etkileyen etmen bu epigenetik değişiklikler.

Ayrıca Bkz. "3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı"

Araştırma bulgularının kanıtlanmadı ve klinik olarak anlam kazanması, şüphelerin giderilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-08-epigenetic-markers-alzheimer-disease.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 39 dk. Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor 1 sa. Redmi ilk 5G özellikli telefonu için tarih verdi 2 sa. Xperia 2 olduğu düşünülen bir Sony modelinin görüntüleri ortaya çıktı 2 sa. TUF Oyuncu sistemi kurduk | DH-A3 Ryzen 5 3600 ve RTX 2060 3 sa. 6.000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M30s'in render görüntüsü ortaya çıktı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Alzheimer ile ilgili epigenetik belirteçler keşfedildi Sonraki Terminator: Dark Fate'ten aksiyon dolu yeni fragman 4 sa. Amazon yangınları, solunum problemlerine yol açmaya başladı 5 sa. Apple klasik gökkuşağı logosunu tekrar kullanmaya başlayabilir 5 sa. Google açık bulma ödül programını genişletiyor 6 sa. Honor 20S'in ön tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 6 sa. Xbox Live Gold Eylül 2019 oyunları açıklandı 7 sa. OnePlus akıllı televizyonları için en az 3 yıl güncelleme sözü verdi 7 sa. Ryzen Threadripper işlemcileri için 3 yeni yonga seti ortaya çıktı 8 sa. Samsung, Galaxy Fold'u 6 Eylül'de satışa sunmak istiyor 8 sa. Nvidia GTX 1650 Ti hazırlıyor olabilir 9 sa. Telegram kendi para birimini başlatıyor: Gram 11 sa. LG yeni Bluetooth 5.0 kulaklıklarını duyurdu 12 sa. Aladdin ve The Lion King klasik oyunları yeniden karşımızda 13 sa. Delikli ekranlı LG Q70 tanıtıldı 15 sa. DiRT Rallly oyunu Humble Bundle’da ücretsiz 1 gün Apple etkinliği 10 Eylül tarihinde yapılacak 1 gün Siber saldırıların yeni hedefi “bağlı arabalar” 1 gün 2 günü rahatlıkla deviren telefon "Casper VIA F3 incelemesi" 1 gün KFC'nin 'bitkisel tavukları' saatler içerisinde tükendi 1 gün 3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Apple, iPhone'lar için telsiz özelliğini rafa kaldırdı
DonanımHaber
Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli h...
DonanımHaber
Bulldozer çekirdek sayısı davasında AMD tazminat ödeyecek
DonanımHaber
The Elder Scrolls Online, Stadia'ya Gelecek Ancak Switch'e Gel...
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding ‘Briefing’ Fragmanı Sızdı
Bölüm Sonu Canavarı
Ak Parti'de istifalar başladı. Beşir Atalay, Sadullah Erdin, H...
DH Forum
Playstation Cafe İşletiyorum Soruları Alayım ?
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim