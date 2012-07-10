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Amazing Alex'in çıkış tarihi belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
26
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 'Angry Birds' ile adından sıkça söz ettiren Rovio'nun yeni yapımı Amazing Alex'in bu perşembe mobil oyun severler ile buluşacağı duyuruldu.

Amazing Alex'te 35 farklı interaktif ögenin bulunduğu ve bu ögelerin oyuncuların seçimlerine göre oyun tasarımını değiştireceği belirtiliyor. Fizik tabanlı bir yap-boz oyunu olarak oyuncuların beğenisine sunulacak olan oyunun şu an için iOS ve Android platformu için çıkış yapacak. 100 farklı bölümden oluşacak olan oyunda, her bölümün bir sonraki bölüme etki edecek. Amazing Alex'te 35 farklı interaktif ögenin bulunduğu ve bu ögelerin oyuncuların seçimlerine göre bölüm tasarımını değiştireceği de belirtiliyor. Ayrıca, Amazing Alex kendi bölümlerinizi oluşturarak paylaşmanıza da imkan veriyor. 

Rovio'nun yeni oyunu Amazing Alex'in 'Angry Birds' kadar başarılı olup, olamayacağını ise 12 Temmuz'da itibariyle göreceğiz. 

http://www.rovio.com/en/news/blog/192/check-out-the-amazing-alex-trailer Yorum Yaz
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zirve011 7 yıl en beğenilen
angry birds e yanına yaklaşamaz, kalite olarak değil popülerlik olarak. angry birdsün gereksiz bi popülerliği oluştu.
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angrystudentsxd 7 yıl
pc için hangi tarihte çıkacak bilen ??
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Angry Birds'ü hiç sevmeyen biri olarak bu oyununda kötü olacağı kanaatindeyim.
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VenomS 7 yıl
eskinin The Incredible Machine klonu zor olur bu oyun
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tkzkn2 7 yıl
konu başlığını iki gündür görüyordum. Alex'in Belgeseli yapılacakmış belgeselin ismi de amazıng ALEX olacak sanıyordum. aklıma bu geldi niyeyse
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tunewiki 7 yıl
çiksada crackleseler şunu bedava oynasak artik...
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zirve011 7 yıl
angry birds e yanına yaklaşamaz, kalite olarak değil popülerlik olarak. angry birdsün gereksiz bi popülerliği oluştu.
Yanıtla +6
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bekoc 7 yıl tunewiki
tunewiki

çiksada crackleseler şunu bedava oynasak artik...

2-3 tl'lik şey için crack istiyoruz...

şu BEDAVA kafasından bir çıksakta emeğe saygı göstersek..
1 Yanıt Yanıtla
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IgorStravinsky 7 yıl tunewiki
Advancensar

bekoc

tunewiki

çiksada crackleseler şunu bedava oynasak artik...

2-3 tl'lik şey için crack istiyoruz...

şu BEDAVA kafasından bir çıksakta emeğe saygı göstersek..

2-3tlyi cebimizden uzatıp verebilsek ne ala ama bir sürü uğraş gerektiriyor, 3 liralık şey masrafıyla beraber 10 liraya geliyor bize..

Nası 10 liraya geliyor?


tunewiki

çiksada crackleseler şunu bedava oynasak artik...


Sende iPhone olup kontörü olmayanlardan mısın yoksa
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setcikard 7 yıl
Oyunların türleri aynı bf ve cod olayı gibi onların ikiside fps bunların ikiside fizik tabanlı puzzle.Siyah beyaz gameboyda bile vardı bu tarz oyunlar.
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Dupp 7 yıl
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=bP7nKXje7v4&feature=player_embedded#!]

Bu oyun ne peki ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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FnL 7 yıl Dupp
Dupp

[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=bP7nKXje7v4&feature=player_embedded#!]

Bu oyun ne peki ?

angry birds ile aynı firmanın oyunu oldugunu duyan alexi alacak ve daha ünlü olup daha çok kazanacak
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