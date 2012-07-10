Amazing Alex'in çıkış tarihi belli oldu





'Angry Birds' ile adından sıkça söz ettiren Rovio'nun yeni yapımı Amazing Alex'in bu perşembe mobil oyun severler ile buluşacağı duyuruldu.

Amazing Alex'te 35 farklı interaktif ögenin bulunduğu ve bu ögelerin oyuncuların seçimlerine göre oyun tasarımını değiştireceği belirtiliyor. Fizik tabanlı bir yap-boz oyunu olarak oyuncuların beğenisine sunulacak olan oyunun şu an için iOS ve Android platformu için çıkış yapacak. 100 farklı bölümden oluşacak olan oyunda, her bölümün bir sonraki bölüme etki edecek. Amazing Alex'te 35 farklı interaktif ögenin bulunduğu ve bu ögelerin oyuncuların seçimlerine göre bölüm tasarımını değiştireceği de belirtiliyor. Ayrıca, Amazing Alex kendi bölümlerinizi oluşturarak paylaşmanıza da imkan veriyor.

http://www.rovio.com/en/news/blog/192/check-out-the-amazing-alex-trailer

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Rovio'nun yeni oyunu Amazing Alex'in 'Angry Birds' kadar başarılı olup, olamayacağını ise 12 Temmuz'da itibariyle göreceğiz.