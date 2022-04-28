Fil, kuşu yiyecek mi? Mastodon, Twitter'ın satılmasından sonra sosyal medyanın yeni Twitter'ı olma yolunda

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından gerek Avrupa Birliği gerek Twitter çalışanları gerekse de birçok Twitter kullanıcısı, Twitter'ın geleceğiyle ilgili endişe duymaya başladı. Hal böyle olunca da Twitter'a benzerliğiyle dikat çeken Mastodon platformu yeni kullanıcı sayısında adeta patlama yaşadı.

Twitter'ın satılmasından sonra Mastodon, 30.000'den fazla yeni kullanıcı kazandı

Bazı Twitter kullanıcıları Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasından rahatsızlık duymuş olsa ki Mastodon, Twitter'ın satın alınmasının açıklanmasından saatler sonra yaklaşık 41 bin 300 kullanıcı sayısına ulaştı. Bu rakam kimilerine az gelmiş olsa da Mastodon, 41 bin 300 kullanıcının yaklaşık 30 binini Twitter'ın satılmasından saatler sonra kazandı.

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Yalnızca kullanıcı sayısındaki artışla da kalmayan Mastodon'un iOS ve Android uygulamalarında da kayda değer artış yaşandı. Öyle ki Analitik firması Sensor Tower tarafından sağlanan verilere göre uygulamalar, pazartesi gününden bu yana 5 binden fazla indirme sayısına ulaştı. Hatta Mastadon'un iOS uygulaması App Store'daki sosyal medya kategorisinde otuz ikinci sıraya yükselmiş durumda.

Mastodon nedir?

16 Mart 2016 tarihinde 24 yaşındaki Eugen Rochko tarafından açık kaynaklı ve dağıtık mimariye dayalı olarak kurulan bir mikroblog sitesi olan Mastodon, Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Her ne kadar arayüzü Twitter'a benzese de tek ve merkezi bir hizmet olmamasıyla dikkat çekiyor. Mastodon, ayrıca Twitter'ın azami 280 karekter sınırına karşın 500 karaktere kadar gönderi paylaşılmasına izin vermesiyle de öne çıkıyor.

Mastodon'a nasıl kayıt olunur?

Mastodon'a kayıt olmak için tıpkı Discord'da olduğu gibi Mastodon dizinlerinden birini seçip oraya dahil olmanız gerekmekte. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

https://joinmastodon.org/communities adresini ziyaret edin. Açılan sayfadan Genel, Sanat, Teknoloji, Yemek vb.gibi ilgi alanınıza hitap eden bir kategori seçin. Ardından tercih ettiğiniz herhangi bir dil varsa "Dile göre filtrele" kısmından tercih ettiğiniz dili seçin. Seçtiğiniz kategori ve dile göre ekranda sunucuların bir listesi görünecek. Buradan tercih ettiğiniz bir sunucuya dahil olmak için "Katıl" düğmesine basın. Akabinde kullanıcı adı, e-posta ve şifre gibi kullanıcı verilerinizi doldurup kaydol düğmesine basın. Son olarak e-posta adresinizi doğrulamak için hesabınıza bir e-posta gönderilecek. Mail'inize gönderilen bağlantıya tıklayarak hesabınızı doğrulayın. Bu aşamalardan sonra dahil olduğunuz Mastodon topluluğunda tıpkı Twitter'da olduğu gibi dilediğiniz şekile etkileşimde bulunabilir çeşitli paylaşımlar gerçekleştirebilirsiniz.

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