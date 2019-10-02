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    Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da

    The Washington Post'un sahibi olan Jeff Bezos, Cemal Kaşıkçı'yı anma törenine katılmak için İstanbul'a geldi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amazon CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, bugün sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anma törenine katılmak için Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilen Bezos, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende görüntülendi.



    Cemal Kaşıkçı bildiğiniz gibi geçen yıl 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistanlı bir grup suikastçi tarafından öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan prensi Muhammed Bin Selman'ı eleştirdiği yazılarını The Washington Post gazetesinde yayınlıyordu. Amazon CEO'su Jeff Bezos, aynı zamanda The Washington Post'un da 2013 yılından bu yana sahibi konumunda bulunuyor.

    Jeff Bezos'un Türkiye'de ne kadar kalacağı bilinmiyor. Özel uçağıyla gelen Bezos, muhtemelen gün içerisinde ABD'ye geri dönecektir. Bezos'un Türkiye'de iş için herhangi bir görüşme yapması beklenmiyor. Perakande devi Amazon geçtiğimiz yıl ülkemizde resmi faaliyetlere başlamıştı. 


    https://twitter.com/YusufErim79/status/1179332633362350080 Yorum Yaz
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    danlabilic 1 hf. en beğenilen Sipihrz
    Donanimhaber magazin köşesi💕
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    Sipihrz 1 hf.
    Arkaplanda şu müzik çalıyor youtube.com/...
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    FrknEgeOztrk 1 hf.
    Başkan arada amazon.tr yi de ziyarete gidersen... bi amazon.basics gelsin artık sıkıldık.
    Yanıtla +9
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    xxxrealxxx 6 gün
    bu adam türk mü niye soyadı kasıkcı
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    Tall Man 1 hf.
    Lan o konsolosluğa girilir mi ?! doğrar yok ederler kimse de birşey diyemez
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    ssbrutality 1 hf.
    bunun araplarla nasıl bir ilişkisi var ki?
    1 Yanıt Yanıtla
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    hetşat 1 hf. ssbrutality
    Yazıyı okusaydınız merhum Cemal Kaşıkçı'nın Jeff Bezos'un sahibi olduğu gazetede çalıştığını öğrenirdiniz.
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    SudaEriyenAspirin 1 hf.
    alın lan fakirler diyip yüzümüze dolarları savurmaya gelmiştir.
    Yanıtla +1
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    FrknEgeOztrk 1 hf.
    Başkan arada amazon.tr yi de ziyarete gidersen... bi amazon.basics gelsin artık sıkıldık.
    Yanıtla +9
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    Sipihrz 1 hf.
    Arkaplanda şu müzik çalıyor youtube.com/...
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    oguzhan diric 1 hf. Sipihrz
    Güzel... Sarıyoo...
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    danlabilic 1 hf. Sipihrz
    Donanimhaber magazin köşesi💕
    Yanıtla +14
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