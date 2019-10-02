Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da

Amazon CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, bugün sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anma törenine katılmak için Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilen Bezos, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende görüntülendi.Cemal Kaşıkçı bildiğiniz gibi geçen yıl 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistanlı bir grup suikastçi tarafından öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan prensi Muhammed Bin Selman'ı eleştirdiği yazılarını The Washington Post gazetesinde yayınlıyordu. Amazon CEO'su Jeff Bezos, aynı zamanda The Washington Post'un da 2013 yılından bu yana sahibi konumunda bulunuyor.Jeff Bezos'un Türkiye'de ne kadar kalacağı bilinmiyor. Özel uçağıyla gelen Bezos, muhtemelen gün içerisinde ABD'ye geri dönecektir. Bezos'un Türkiye'de iş için herhangi bir görüşme yapması beklenmiyor. Perakande devi Amazon geçtiğimiz yıl ülkemizde resmi faaliyetlere başlamıştı.