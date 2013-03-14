Amazon, Kindle Fire HD'nin fiyatlarında indirime gitti

Haber Editörü
Kindle serisi elektronik kitaplarla başladığı elektronik sevdasına Kindle Fire tabletiyle sürdüren Amazon, popüler tabletini Avrupa ve Japonya'da resmi kanallar üzerinden satışa sunduğunu ve ABD'deki satış fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.
Amazon'un son fiyatlandırmasına göre Kindle Fire HD 8.9'un Wi-Fi'lı modelinin fiyatı 299 dolardan 269 dolara indirilirken; 4G LTE destekli modelin fiyatı ise 100 dolarlık indirim ile 399 dolara düştü.
ABD fiyatlarında indirime gidilen Kindle Fire HD'nin satışa sunulduğu Avrupa ülkeleri ise sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya.
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1795817&highlight= Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ucuz çin firmalarının tabletleri gittikçe daha da yaygınlaşıyorken tablet satışını bile bıraksalar şaşırmam.
Cuma akşamı ne yahu. Cihaz bugün tanıtılıyor.
Bugün 12 de tanıtılsa Türkiye saatiyle akşam 7 de falan görürüz.
Zaten yukarıdakini yazdığınız kişi sabırsızlıkla bekliyor. Niye Cuma günü CNN de tanıtılacak diye beklesin ki. Dalga geçiyormuşsunuz gibi olmuş. Arkadaş ta sitem etmekte haklı bence.
amazon.com/... 'dan baska yerde satiliyormu ?
cuma aksamı 20.45 te fln cnn türkte izleyebilirsin,reklamlarda gösteriyordu :D
He he güldürdün.
Bugun tanitiliyor
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