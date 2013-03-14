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Amazon, Kindle Fire HD'nin fiyatlarında indirime gitti

6 yıl
1,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Amazon, Kindle Fire HD'nin fiyatlarında indirime gitti

Kindle serisi elektronik kitaplarla başladığı elektronik sevdasına Kindle Fire tabletiyle sürdüren Amazon, popüler tabletini Avrupa ve Japonya'da resmi kanallar üzerinden satışa sunduğunu ve ABD'deki satış fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.

Amazon'un son fiyatlandırmasına göre Kindle Fire HD 8.9'un Wi-Fi'lı modelinin fiyatı 299 dolardan 269 dolara indirilirken; 4G LTE destekli modelin fiyatı ise 100 dolarlık indirim ile 399 dolara düştü.

ABD fiyatlarında indirime gidilen Kindle Fire HD'nin satışa sunulduğu Avrupa ülkeleri ise sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya.


http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1795817&highlight= Yorum Yaz
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teramit 6 yıl
amazon satamayınca fiyatları düşürdü tabi.çok rakibi var her türlü android rakibi iken gidip ipadle kıyasladı kendini, gerçek rakiplerini gözardı etti.
ucuz çin firmalarının tabletleri gittikçe daha da yaygınlaşıyorken tablet satışını bile bıraksalar şaşırmam.
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OverClocK1ng 6 yıl
yumyjikk
cuma aksamı 20.45 te fln cnn türkte izleyebilirsin,reklamlarda gösteriyordu :D

Cuma akşamı ne yahu. Cihaz bugün tanıtılıyor.
Bugün 12 de tanıtılsa Türkiye saatiyle akşam 7 de falan görürüz.
Zaten yukarıdakini yazdığınız kişi sabırsızlıkla bekliyor. Niye Cuma günü CNN de tanıtılacak diye beklesin ki. Dalga geçiyormuşsunuz gibi olmuş. Arkadaş ta sitem etmekte haklı bence.
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arel.gr 6 yıl
Kindle Fire HD 8.9" wi-fi ve Kindle Fire HD 8.9" 4G LTE Wireless

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


amazon.com/... 'dan baska yerde satiliyormu ?
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yumyjikk 6 yıl
wolf silver
Of be donanım haber ekibi hiç mi galaxy s4 haber yok.. Bugün tanıtılmayacakmiydi... bari nerden izleyebiliriz onu söyleyin :-(:-(

cuma aksamı 20.45 te fln cnn türkte izleyebilirsin,reklamlarda gösteriyordu :D
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wolf silver 6 yıl yumyjikk
yumyjikk
wolf silver
Of be donanım haber ekibi hiç mi galaxy s4 haber yok.. Bugün tanıtılmayacakmiydi... bari nerden izleyebiliriz onu söyleyin :-(:-(

cuma aksamı 20.45 te fln cnn türkte izleyebilirsin,reklamlarda gösteriyordu :D

He he güldürdün.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl yumyjikk
yumyjikk
wolf silver
Of be donanım haber ekibi hiç mi galaxy s4 haber yok.. Bugün tanıtılmayacakmiydi... bari nerden izleyebiliriz onu söyleyin :-(:-(

cuma aksamı 20.45 te fln cnn türkte izleyebilirsin,reklamlarda gösteriyordu :D

Bugun tanitiliyor
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wolf silver 6 yıl
Of be donanım haber ekibi hiç mi galaxy s4 haber yok.. Bugün tanıtılmayacakmiydi... bari nerden izleyebiliriz onu söyleyin :-(:-(
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Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl wolf silver
wolf silver

Of be donanım haber ekibi hiç mi galaxy s4 haber yok.. Bugün tanıtılmayacakmiydi... bari nerden izleyebiliriz onu söyleyin :-(:-(

forum.donanimhaber.com/...
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