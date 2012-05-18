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Amazon, Kindle Fire başlangıç sayfasına reklam alacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendisine ait bir ekosistem oluşturmakta Apple kadar başarılı olan ve geleceğin Apple'ı olarak gösterilen Amazon yatırımlarının meyvesini yavaş yavaş alıyor. Firma şimdi Kindle Fire tabletinin açılış ekranına reklam almaya hazırlanıyor.

199$ gibi oldukça rekabetçi bir fiyat ile piyasaya sürdüğü Kindle Fire ürününden dolayı firmanın zarar ettiği biliniyor. Ancak ekosistemlerde en önemli gelir kaynağı reklam ve uygulama mağazaları oluyor.

Amazon ile ortak reklam ajanslarından birisinin çalışanı tarafından aktarılan bilgiye göre, firma reklam ajanslarına gönderdiği bildiride cihazın açılış ekranına reklam almaya başlanacağını belirtiyor.

İki ay sürecek reklam kampanyasında bedel 600 000$. 1 milyon dolarlık Özel Teklif paketinde de daha büyük reklam boyutu ve farklı reklam alanlarında da boy gösterme seçeneği bulunuyor. 

Bugüne kadar milyonlarca Kindle Fire satıldığı düşünüldüğünde reklamların göz önünde olacağına şüphe yok. Genelde mobil cihazlarda uygulama içerisinde veya tarayıcı ile internette gezinirken reklam gösterimleri yapılmakta. Amazon bu açıdan bir ilki gerçekleştirebilir.

Ancak şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Kaynaklar reklam gösterimlerinin cihaz açılışında mı, kilit ekranında mı yoksa pop-up şeklinde mi olacağına ya da hali hazırdaki Kindle Fire cihazında mı yoksa olası bir yeni nesil Kindle Fire cihazında mı olacağına dair nihai kararın verilmediğini iddia ediyor. Ayrıca Amazon kaç tane cihazın bu şekilde ayarlanabileceği konusunda da teminat vermiş değil. Bu bakımdan reklam ajansı sahipleri tereddütlü yaklaşıyor.

Amazon'un planı başarıya ulaştığı takdirde yeni bir reklam kategorisi de doğmuş olacak.,

http://adage.com/article/digital/amazon-sell-ads-kindle-fire-screen/234830/ Yorum Yaz
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Prequel 7 yıl
Ücret az değil mi? Bu miktar ne işlerine yarayacak ki?
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napolyon94 7 yıl
su hayattan sogumamin en buyuk sebeplerinden biri reklamlar
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fuckulteli 7 yıl
Teknoloji hayatımızı çöplüğe çeviriyor.. Tableti açarken reklam, kilit ekranında reklam, orada burada her yerde.. Reklam görmek istemezsen fazladan para vereceksin, ya da cihaza müdahale edeceksin..
Her açılışta farklı bir reklam olursa bir yere kadar kabullenilebilir.. Bence daha da etkili olur reklamcılıkta... Aynı markanında olsa reklam filmi farklı olmalı, (bu da benden ücretsiz bir danışmanlık olsun :D)
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Vibrant 7 yıl
İyi de ürünü satarken bu konuda kullanıcıdan onay almaları gerekiyor,yada satış sözleşmesinde ilave madde şeklinde belirtmeli.Yoksa hiçbir firmanın zorla reklam izletme hakkı olamaz.
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Nef'i 7 yıl
Tebrik edilmesi gereken bir başarı. Amazon da bu işi kotardı gibi.
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