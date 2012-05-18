Amazon, Kindle Fire başlangıç sayfasına reklam alacak

Kendisine ait bir ekosistem oluşturmakta Apple kadar başarılı olan ve geleceğin Apple'ı olarak gösterilen Amazon yatırımlarının meyvesini yavaş yavaş alıyor. Firma şimdi Kindle Fire tabletinin açılış ekranına reklam almaya hazırlanıyor.





199$ gibi oldukça rekabetçi bir fiyat ile piyasaya sürdüğü Kindle Fire ürününden dolayı firmanın zarar ettiği biliniyor. Ancak ekosistemlerde en önemli gelir kaynağı reklam ve uygulama mağazaları oluyor.





Amazon ile ortak reklam ajanslarından birisinin çalışanı tarafından aktarılan bilgiye göre, firma reklam ajanslarına gönderdiği bildiride cihazın açılış ekranına reklam almaya başlanacağını belirtiyor.





İki ay sürecek reklam kampanyasında bedel 600 000$. 1 milyon dolarlık Özel Teklif paketinde de daha büyük reklam boyutu ve farklı reklam alanlarında da boy gösterme seçeneği bulunuyor.





Bugüne kadar milyonlarca Kindle Fire satıldığı düşünüldüğünde reklamların göz önünde olacağına şüphe yok. Genelde mobil cihazlarda uygulama içerisinde veya tarayıcı ile internette gezinirken reklam gösterimleri yapılmakta. Amazon bu açıdan bir ilki gerçekleştirebilir.





Ancak şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Kaynaklar reklam gösterimlerinin cihaz açılışında mı, kilit ekranında mı yoksa pop-up şeklinde mi olacağına ya da hali hazırdaki Kindle Fire cihazında mı yoksa olası bir yeni nesil Kindle Fire cihazında mı olacağına dair nihai kararın verilmediğini iddia ediyor. Ayrıca Amazon kaç tane cihazın bu şekilde ayarlanabileceği konusunda da teminat vermiş değil. Bu bakımdan reklam ajansı sahipleri tereddütlü yaklaşıyor.





Amazon'un planı başarıya ulaştığı takdirde yeni bir reklam kategorisi de doğmuş olacak.,