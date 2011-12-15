Amazon Kindle Fire haftada 1 milyondan fazla satıyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon'un Kindle e-okuyucularından sonra tablet pazarında iddialı olmak adına piyasaya sürdüğü Kindle Fire modelinin üzerinden 4 hafta geçti. iPad'in satış açısından en büyük raikibi olarak görülen Kindle Fire sahibi Jeff Bezos'u utandırmadı.





Son verilere göre Kindle Fire modeli haftada bir milyondan fazla satılıyor. Amazon'daki en çok satan ürün ünvanını halen koruyan Kindle Fire modeli için ön sipariş başlangıcından bu yana sürekli artan bir talep var. Bu oran ilk iPad'in satışa çıktığı günden sonraki haftalarda yakaladığı orandan fazla.





15 Kasım tarihinde piyasaya sürülen Kindle Fire tahmini hesaba göre 4 milyondan fazla bir rakama ulaşmış durumda. Amazon ise yıl bitmeden 10 milyon cihaz satmak istiyor.





Bu kadar büyük talebe rağmen Amazon hiç stok sıkıntısı yaşamadı. Ürün her zaman bir günlük kargo süresi ile birlikte satılıyor. Apple'ın bazı modellerde yaşadığı stok problemi e-kitap devine hiç uğramadı.





7 inç dokunmatik kapasitif ekran, 1GHz çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama, WiFi, Android üzerinde çalışan Kindle OS, 1 aylık Amazon Premium, sınırsız Amazon standart üyeliği gibi özellikleri 199$ fiyatıyla sunan Kindle Fire bu yüzden büyük bir ilgi gördü.





Şu ana kadar en çok satan tablet 10 milyon ile Samsung'un Galaxy Tab modeli oldu. Ancak otoriteler Kindle Fire modelinin bu rakamı da geçerek Android tablet pazarının yüzde 50'sine hakim olacağını belirtiyor.