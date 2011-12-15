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Amazon Kindle Fire haftada 1 milyondan fazla satıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon'un Kindle e-okuyucularından sonra tablet pazarında iddialı olmak adına piyasaya sürdüğü Kindle Fire modelinin üzerinden 4 hafta geçti. iPad'in satış açısından en büyük raikibi olarak görülen Kindle Fire sahibi Jeff Bezos'u utandırmadı.

Son verilere göre Kindle Fire modeli haftada bir milyondan fazla satılıyor. Amazon'daki en çok satan ürün ünvanını halen koruyan Kindle Fire modeli için ön sipariş başlangıcından bu yana sürekli artan bir talep var. Bu oran ilk iPad'in satışa çıktığı günden sonraki haftalarda yakaladığı orandan fazla.

15 Kasım tarihinde piyasaya sürülen Kindle Fire tahmini hesaba göre 4 milyondan fazla bir rakama ulaşmış durumda. Amazon ise yıl bitmeden 10 milyon cihaz satmak istiyor.

Bu kadar büyük talebe rağmen Amazon hiç stok sıkıntısı yaşamadı. Ürün her zaman bir günlük kargo süresi ile birlikte satılıyor. Apple'ın bazı modellerde yaşadığı stok problemi e-kitap devine hiç uğramadı.

7 inç dokunmatik kapasitif ekran, 1GHz çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama, WiFi, Android üzerinde çalışan Kindle OS, 1 aylık Amazon Premium, sınırsız Amazon standart üyeliği gibi özellikleri 199$ fiyatıyla sunan Kindle Fire bu yüzden büyük bir ilgi gördü. 

Şu ana kadar en çok satan tablet 10 milyon ile Samsung'un Galaxy Tab modeli oldu. Ancak otoriteler Kindle Fire modelinin bu rakamı da geçerek Android tablet pazarının yüzde 50'sine hakim olacağını belirtiyor.


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Parn 7 yıl
Acikcasi tam bir f/p canavarı alabilme imkaniniz varsa alın derim.
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spawn1990 7 yıl ekrem71
ekrem71






Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon'un Kindle e-okuyucularından sonra tablet pazarında iddialı olmak adına piyasaya sürdüğü Kindle Fire modelinin üzerinden 4 hafta geçti. iPad'in satış açısından en büyük raikibi olarak görülen Kindle Fire sahibi Jeff Bezos'u utandırmadı.



Son verilere göre Kindle Fire modeli haftada bir milyondan fazla satılıyor. Amazon'daki en çok satan ürün ünvanını halen koruyan Kindle Fire modeli için ön sipariş başlangıcından bu yana sürekli artan bir talep var. Bu oran ilk iPad'in satışa çıktığı günden sonraki haftalarda yakaladığı orandan fazla.



15 Kasım tarihinde piyasaya sürülen Kindle Fire tahmini hesaba göre 4 milyondan fazla bir rakama ulaşmış durumda. Amazon ise yıl bitmeden 10 milyon cihaz satmak istiyor.



Bu kadar büyük talebe rağmen Amazon hiç stok sıkıntısı yaşamadı. Ürün her zaman bir günlük kargo süresi ile birlikte satılıyor. Apple'ın bazı modellerde yaşadığı stok problemi e-kitap devine hiç uğramadı.



7 inç dokunmatik kapasitif ekran, 1GHz çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 8GB depolama, WiFi, Android üzerinde çalışan Kindle OS, 1 aylık Amazon Premium, sınırsız Amazon standart üyeliği gibi özellikleri 199$ fiyatıyla sunan Kindle Fire bu yüzden büyük bir ilgi gördü. 



Şu ana kadar en çok satan tablet 10 milyon ile Samsung'un Galaxy Tab modeli oldu. Ancak otoriteler Kindle Fire modelinin bu rakamı da geçerek Android tablet pazarının yüzde 50'sine hakim olacağını belirtiyor.




 

 


Merhaba Arkadaşlar,


Kindle Fire "Türkiyede İlk Defa Hızlıal'da

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Aprowler 7 yıl
Hizlialda 599 a gelmis
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Venduss 7 yıl Aprowler
Aprowler

Hizlialda 599 a gelmis

Kindle Fire "Türkiyede İlk Defa Hızlıal'da diye başlık atmışlar hizlial çabuk davranmış. Fiyat ta çok cazip ben yardırıyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Dijital basın, medya ve gelişen teknolojiler hakkında küçük bir yazı ve önemli bir video: mobixir.com/...
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miyankizu 7 yıl
yazı güzel olmuş anlatılanlar şu anda gerçekleşiyor çok yakın gelecekte de aynı cep telefonlarına geçişte olduğu gibi bir patlama olacaktır ve çok hızlı şekilde yayılacaktır.
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wolfie 7 yıl
Evet Kindle'larda amazondan birşeyi almak isterseniz, Your Region is not supported tarzı bir hata veriyor. Ben sanırım bir yazılım yüklemeye çalışmıştım ilk gün ve orada bu hata mesajını almıştım.
İşletim sistemi olarak android işletim sistemini kullanıyor, ama sürümünü hatırlamıyorum, bakmam lazım eve gidince.
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DH Misafiri 7 yıl
Kindle Fire'i, Kasım ayında Amerikaya giden bir arkadaşıma aldırttım, amerikan eyalet vergisiyle birlikte 212 $'a geliyor. Aleti root etmeye gerek yok çünkü android market ve muhtelif yerlerden (4shared.com vs) istediğiniz programı yükleyebiliyorsunuz. Ama illa da root edeceğim diyorsanız, alet root edilebiliyor. Araştırırsanız, kolayca siz de yapabilirsiniz.
Içinden çıkanlarla, MS Office belgeleri, pdf ve pek tabii ki e-kitap okumanız mümkün. Tam 4.5 saatte şarj oluyor elektrik hattından, ve rahatlıkla en 2 film izleyebilirsiniz bu süreyle. (Ben 1 film + 5-6 bölüm dizi izliyorum 20 şer dakikalık dizilerden)
Divx, avi, mp4, herşeyi açıyor BS Player'i kurduktan sonra. Alt yazıyı seçmeniz de ayrı bir güzellik.
Değerlendirme olarak, şimdilik benden bu kadar.
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miyankizu 7 yıl
çalıştığım şirketin amerika da bayisi var onun adresine almayı düşündüm. bize makine yollayacak onun içine koydurmak gibi bir planımda var
ama gümrükte sorun çıkarsa o zaman kötü olur. (bir yandan da vodafone tablet çıkarak diyorlar onun içinde tereddütte kaldım. )ayrıca kindle'larda amazondan içerik almak isterseniz kredi kartı adresinizi Türkiye yerine Amerika'dan sahte bir adres göstermek gerekiyormuş. bu arada android 'in hangi işletim sistemini kullanıyor acaba ?
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bocekgrafik 7 yıl
Muadillerine nisbeten ben bunu daha çok beğendim.
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symbiat 7 yıl
50 dolarlık fatura ile gümrüğe takılmaz. ayrıca cihazda 3g olmadığı için bir sorunda teşkil etmiyor.
Lakin şöyle bir risk var. eğer gümrükte başına bir şey gelirse cihazın sigorta tutarı fatura tutarı kadardır buda 50 dolar kurtarabilirsiniz demek oluyor ki 180 dolar zarar edersiniz.
bu dediğim risk her ürün için geçerli.
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deadric 7 yıl
@symbiat: Gümrüğe takılma problemi olmayacak mı?
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artcraft35 7 yıl
şuana kadar en çok satan tablet mi yoksa şuana kadar en çok satan android tablet mi?
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symbiat 7 yıl
Opinion

Türkiyeye gönderi yapmıyorlar acaba nasıl almayı düşünüyorsunuz ?



ebay den alacağım.

satan bir firma buldum. e-reader olarak 50 dolarlık fatura ile gönderiyorlar.

kargo dahil 230 dolara gelecek. bide üstüne paypal 5 taksit kampanyası var ki tadından yenmez.
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TikaMasala 7 yıl artcraft35
artcraft35

şuana kadar en çok satan tablet mi yoksa şuana kadar en çok satan android tablet mi?

Şu ana kadar en çok satan tablet olması mümkün mü? iPad dururken...
10 milyon satan Galaxy Pad sülalesinide (Aşçısından amirine boy boy) henüz geçmedi ancak bu gidişle geçer.
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