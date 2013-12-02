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Amazon da insansız hava araçları ile ürün sevkiyatı yapacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon da insansız hava araçları ile ürün sevkiyatı yapacak

İnsansız hava araçları ile ürün sevkiyatı yapma konusu bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde ve dünyanın farklı ülkelerindeki perakende kanalları çeşitli çözümler geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi de Amazon.

Amazon patronu Jeff Bezos tarafından bir programda yapılan açıklamaya göre Prime Air adı verilen yeni bir sistemle siparişler 8 pervaneli hava araçları ile müşterilere ulaştırılacak. Araçlar dağıtım bantlarının bitiminde hazır bir şekilde bekleyecek ve gelen siparişi ulaştırmak üzere havalanacak.

Araçlar en fazla 2.5Kg ağırlığa kadar yük taşıyabilecek. Jeff Bezos aldıkları siparişlerin yüzde 86'sının bu sınırın altında olduğunu bu yüzden Prime Air sisteminin kargo maliyetlerini düşüreceğini belirtiyor. Araçlar yaklaşık 15Km mesafeye kadar ve yarım saatlik süre içerisinde dağıtım yapabilecek.

Ancak Amazon sistemi ticari hayata geçirebilmek için 2015 yılını işaret ediyor. Zira federal havacılık kurumunun gerekli onayları vermesi ve teknolojinin istenen noktaya gelmesi için uzun bir süre gerekiyor. Ancak dünyanın e-ticaret devi Amazon'un böyle bir işe kalkışması şüphesiz yaygın olarak kullanılması yönünde bir ivme kazandıracaktır.

http://www.amazon.com/b?ref_=tsm_1_tw_s_amzn_mx3eqp&node=8037720011 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
topcu197877 5 yıl en beğenilen
ne kadar güzel bir sürü insanın beleş insansız hava aracı olacak.
1 Yanıt Yanıtla +19
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hazarRS 5 yıl
21. Yy posta güvercinleri. Nerden nereye...
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D.Baran 5 yıl
Adam apartmanda oturuyor diyelim nasil olacak bu is, pacadan mi girecek, balkona mi konacak :-))))
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redwolf0 5 yıl
TÜRKİYEDE OLMAZ BU SİSTEM HEM GÜNDE MİLYONLARCA SİPARİŞİ NASIL DAĞITACAKLAR TEK TEKMİ
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Bradley Cooper 5 yıl
yanlış hatırlamıyorsam dominos pizza da sevkiyatı bu araçla yapmak için çalışmalara başlamıştı
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intikam91 5 yıl
Tamamen firmanın reklamını yapmaya yönelik bir uygulama. Kısa vadede geniş tabanlara asla yayılamayacak bir hizmet.
Adamlar milyon dolar harcayarak yapamayacakları reklamı 1 tane helikopter ile servis yaparak Tüm dünya kanallarının ve haber sitelerinin baş sayfasına düştüler.
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Recharged 5 yıl
Oldukça güzel bir düşünce,yenilik. Umarım başarılı olurlar.
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Rektal muayene 5 yıl
havali tufekle vurup ikisinide calarlar
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Tekos 5 yıl
Bizim burada öyle bir sistem olsa paketi bırakırlar onun yerine insansız hava aracını hacılarlar :D Sonra Maslak sanayide parçalarını zor bulursun :)))
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kukubara 5 yıl
İllaki bi kamerası olacaktır, çalanın başına bela olabilir.
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Hükümran 5 yıl
Desenize kafamıza yakında care package düşecek :D
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Alesta1818 5 yıl
Sapanla biri düşürecek gibi duruyor makine
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hazarRS 5 yıl
21. Yy posta güvercinleri. Nerden nereye...
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Cidelee 5 yıl
birazdan biri gelir türkiyede o aracı çalarlar der.
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