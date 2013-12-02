Amazon da insansız hava araçları ile ürün sevkiyatı yapacak





İnsansız hava araçları ile ürün sevkiyatı yapma konusu bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde ve dünyanın farklı ülkelerindeki perakende kanalları çeşitli çözümler geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi de Amazon.





Amazon patronu Jeff Bezos tarafından bir programda yapılan açıklamaya göre Prime Air adı verilen yeni bir sistemle siparişler 8 pervaneli hava araçları ile müşterilere ulaştırılacak. Araçlar dağıtım bantlarının bitiminde hazır bir şekilde bekleyecek ve gelen siparişi ulaştırmak üzere havalanacak.





Araçlar en fazla 2.5Kg ağırlığa kadar yük taşıyabilecek. Jeff Bezos aldıkları siparişlerin yüzde 86'sının bu sınırın altında olduğunu bu yüzden Prime Air sisteminin kargo maliyetlerini düşüreceğini belirtiyor. Araçlar yaklaşık 15Km mesafeye kadar ve yarım saatlik süre içerisinde dağıtım yapabilecek.





Ancak Amazon sistemi ticari hayata geçirebilmek için 2015 yılını işaret ediyor. Zira federal havacılık kurumunun gerekli onayları vermesi ve teknolojinin istenen noktaya gelmesi için uzun bir süre gerekiyor. Ancak dünyanın e-ticaret devi Amazon'un böyle bir işe kalkışması şüphesiz yaygın olarak kullanılması yönünde bir ivme kazandıracaktır.

http://www.amazon.com/b?ref_=tsm_1_tw_s_amzn_mx3eqp&node=8037720011