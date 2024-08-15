Amazon, dron teslimat hizmetini İngiltere’de denemeye başlıyor

Amazon'un dronları İngiltere'ye gidiyor
Deneme kapsamında, açık deniz rüzgar çiftlikleri gibi uzak altyapıların incelenmesi, Kuzey Denizi üzerinde yapılan denetimler ve acil tıbbi malzemelerin taşınması gibi projeler yer alacak. Ayrıca, dronların diğer hava araçlarını tespit etme ve onlardan kaçınma yetenekleri, diğer hava sahası kullanıcılarına ve hava trafik kontrolüne görünürlük sağlayacak elektronik sinyallerin gönderilmesi gibi konularda veri toplanacak.
CAA’nın Uçuşların Geleceği Direktörü Sophie O'Sullivan, "Amacımız, görüş hattı ötesi dron operasyonlarını güvenli ve günlük bir gerçeklik haline getirmek, İngiltere hava sahasının modernizasyonuna ve yeni teknolojilerin göklerimize entegre edilmesine katkıda bulunmaktır" dedi.
Amazon Prime Air'in bu denemede yer alması, şirketin dron ile teslimat hizmetini İngiltere'ye genişletme hedefinin bir parçası. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Amazon, 2024'ün sonlarından itibaren İngiltere ve İtalya'daki müşterilerine dron ile teslimat seçeneği sunmayı planladığını açıklamıştı. Ancak şu anda şirketin İngiltere'de dron ile teslimat yapma izni bulunmuyor. Bu denemeler kapsamında şirketin lisans için onay alması bekleniyor.
Prime Air, ABD'de Teksas ve Kaliforniya'nın bazı bölgelerinde 2 kg’ye kadar olan paketler için dron teslimat hizmeti sunuyor. Geçtiğimiz yıl, Amazon Prime Air çalışanlarının önemli bir kısmı, şirketin tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası kapsamında işten çıkarılmış ve genel dron teslimat sektörü düzenleyici zorluklarla karşılaşmıştı. Prime Air ayrıca, Google'ın ana şirketi Alphabet'in bir yan kuruluşu olan Wing ve Walmart'ın Zipline ile ortaklaşa yürüttüğü dron teslimatlarıyla rekabet etmek zorunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.