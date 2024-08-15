Amazon, dron teslimat hizmetini İngiltere’de denemeye başlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör E-ticaret devi Amazon, dron ile teslimat hizmeti Prime Air'i İngiltere'de test etmeye hazırlanıyor. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Amazon ve altı diğer kuruluşun, dronların operatörlerin görüş hattının ötesinde uçabileceği bir deneme sürecine katılacağını duyurdu. Bu deneme, droneların operatörleri tarafından doğrudan görülmeden, güvenli bir şekilde uçabilmesini sağlamak için geliştirilen ileri teknolojilerin kullanılması üzerine odaklanacak.

Amazon'un dronları İngiltere'ye gidiyor

Deneme kapsamında, açık deniz rüzgar çiftlikleri gibi uzak altyapıların incelenmesi, Kuzey Denizi üzerinde yapılan denetimler ve acil tıbbi malzemelerin taşınması gibi projeler yer alacak. Ayrıca, dronların diğer hava araçlarını tespit etme ve onlardan kaçınma yetenekleri, diğer hava sahası kullanıcılarına ve hava trafik kontrolüne görünürlük sağlayacak elektronik sinyallerin gönderilmesi gibi konularda veri toplanacak.

CAA’nın Uçuşların Geleceği Direktörü Sophie O'Sullivan, "Amacımız, görüş hattı ötesi dron operasyonlarını güvenli ve günlük bir gerçeklik haline getirmek, İngiltere hava sahasının modernizasyonuna ve yeni teknolojilerin göklerimize entegre edilmesine katkıda bulunmaktır" dedi.

Amazon Prime Air'in bu denemede yer alması, şirketin dron ile teslimat hizmetini İngiltere'ye genişletme hedefinin bir parçası. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Amazon, 2024'ün sonlarından itibaren İngiltere ve İtalya'daki müşterilerine dron ile teslimat seçeneği sunmayı planladığını açıklamıştı. Ancak şu anda şirketin İngiltere'de dron ile teslimat yapma izni bulunmuyor. Bu denemeler kapsamında şirketin lisans için onay alması bekleniyor.

Elon Musk ve Amazon CEO'su Andy Jassy'e Türkiye'den davet! 2 gün önce eklendi

Prime Air, ABD'de Teksas ve Kaliforniya'nın bazı bölgelerinde 2 kg’ye kadar olan paketler için dron teslimat hizmeti sunuyor. Geçtiğimiz yıl, Amazon Prime Air çalışanlarının önemli bir kısmı, şirketin tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası kapsamında işten çıkarılmış ve genel dron teslimat sektörü düzenleyici zorluklarla karşılaşmıştı. Prime Air ayrıca, Google'ın ana şirketi Alphabet'in bir yan kuruluşu olan Wing ve Walmart'ın Zipline ile ortaklaşa yürüttüğü dron teslimatlarıyla rekabet etmek zorunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon, dron teslimat hizmetini İngiltere’de denemeye başlıyor