Amazon, drone ile teslimatlara başlayan ilk şirket olmayı planlıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon drone ile teslimat için en çok çalışan şirketlerden birisi. Prime Air adındaki özel bir servisiyle bu hizmeti sunmaya başlayacak olan şirket, bu konuya önemli yatırımlar yaparak sona yaklaşmış durumda. Şirketin başkan yardımcısı Paul Misener, Yahoo ile yaptığı röportajda gelinen son noktayı ve işleyişi anlattı.

Minister'ın söylediklerine göre birden fazla tipte teslimat dronu bulunacak. Modelleri birbirinden ayıran sebep ise kuru, yağmurlu veya şehir içi gibi farklı arazilerde hizmet verilecek olması. Açık alanda oturan müşterilerin siparişleri 30 dakika içerisinde bahçelerine ulaşacak ancak şehir içinde apartmanda oturanlar için henüz net çözümler sunulmuş değil.

Kuru bölgeler için geliştirilen drone'u standart model gibi düşünebiliriz. Yağmurlu bölgelerde ise drone'un ve teslimat paketinin ıslanmaması için özel önlemler almak gerekiyor. Yine benzer bir şekilde büyük binaların ve kalabalık nüfusun olduğu şehir içlerinde de drone'ların doğru hedefi bulması için bir takım özelleştirmeler yapılmış.

Drone taşımacılığı konusunda ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) ve NASA ile görüşmeler yapan Amazon 60-120 metre yükseklik seviyesinde uçuş yapmak istediğini bu kurumlarla paylaşmış durumda. Minister'ın söylediğine göre FAA ve NASA'da olumlu geri dönüş yaparak uçuşlara sıcak bakıyorlar.

Daha önce yayınlanan videolarda da drone'ların başarılı bir şekilde çalıştığı görülüyordu. Çevredeki hareketleri izleyebilen ve ağaçlardan uzak durmaya dikkat eden bu taşıyıcıları birisinin düşürmesi halinde ne olacağı henüz bilinmiyor. Şimdilik çözülmesi gereken problemlerden birisi kötü niyetli kişilerin drone'u düşürmesi, ikincisi ise apartmanda yaşayan müşterilere nasıl teslimat sağlanacağı. Bu konuda uğraşlarını sürdüren Amazon, bu hizmeti verebilen ilk şirket olmayı umuyor.

http://www.engadget.com/2016/01/18/amazon-exec-explains-how-prime-air-delivery-drones-will-work/?ncid=txtlnkusaolp00000595