Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, drone ile teslimatlara başlayan ilk şirket olmayı planlıyor

Amazon Prime Air servisiyle birlikte dronelar ile teslimata başlayacak şirket tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Peki bu sistem hangi aşamalara sahip ne nasıl çalışacak?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon, drone ile teslimatlara başlayan ilk şirket olmayı planlıyor
 
ABD'li e-ticaret devi Amazon drone ile teslimat için en çok çalışan şirketlerden birisi. Prime Air adındaki özel bir servisiyle bu hizmeti sunmaya başlayacak olan şirket, bu konuya önemli yatırımlar yaparak sona yaklaşmış durumda. Şirketin başkan yardımcısı Paul Misener, Yahoo ile yaptığı röportajda gelinen son noktayı ve işleyişi anlattı.
Minister'ın söylediklerine göre birden fazla tipte teslimat dronu bulunacak. Modelleri birbirinden ayıran sebep ise kuru, yağmurlu veya şehir içi gibi farklı arazilerde hizmet verilecek olması. Açık alanda oturan müşterilerin siparişleri 30 dakika içerisinde bahçelerine ulaşacak ancak şehir içinde apartmanda oturanlar için henüz net çözümler sunulmuş değil.
Kuru bölgeler için geliştirilen drone'u standart model gibi düşünebiliriz. Yağmurlu bölgelerde ise drone'un ve teslimat paketinin ıslanmaması için özel önlemler almak gerekiyor. Yine benzer bir şekilde büyük binaların ve kalabalık nüfusun olduğu şehir içlerinde de drone'ların doğru hedefi bulması için bir takım özelleştirmeler yapılmış.
Drone taşımacılığı konusunda ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) ve NASA ile görüşmeler yapan Amazon 60-120 metre yükseklik seviyesinde uçuş yapmak istediğini bu kurumlarla paylaşmış durumda. Minister'ın söylediğine göre FAA ve NASA'da olumlu geri dönüş yaparak uçuşlara sıcak bakıyorlar.
Daha önce yayınlanan videolarda da drone'ların başarılı bir şekilde çalıştığı görülüyordu. Çevredeki hareketleri izleyebilen ve ağaçlardan uzak durmaya dikkat eden bu taşıyıcıları birisinin düşürmesi halinde ne olacağı henüz bilinmiyor. Şimdilik çözülmesi gereken problemlerden birisi kötü niyetli kişilerin drone'u düşürmesi, ikincisi ise apartmanda yaşayan müşterilere nasıl teslimat sağlanacağı. Bu konuda uğraşlarını sürdüren Amazon, bu hizmeti verebilen ilk şirket olmayı umuyor.

http://www.engadget.com/2016/01/18/amazon-exec-explains-how-prime-air-delivery-drones-will-work/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MustafaC53 3 yıl
Türkiye aşıklarıda hemen yorumlardaki ilk sırayı almışlar bravo.
Yok Türkiyede şöyle olur,böyle düşürürler,şöyle olmalı gibisinde...
Sanki Amerikanın bütün halkı çok elit insanlar da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 3 yıl
Yolda işine-okuluna giderken yukarıdan tepene GÜM! diye teslimat yapıldığını düşünsene :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmethi 3 yıl
Aynen bunu çalarlar yavvv... Bu arada Top gear ci amca iyice alışmış Amazondaki yeni işine :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StealheX 3 yıl
Türkiyede olsa drone u çalarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
kadirirdem
Baslamamismiydi zaten...

Ha valla ben de aynısını diyecektim. Kaç yıl öncesinden videosu bile var Prime Air'in...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Baslamamismiydi zaten...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 3 yıl kadirirdem
Şu an için test aşamasında teslimatlar deneniyor. Resmi olarak başlamadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
amerikada vururlar la bunu pompalı tüfekle alçaktan uçmasınlar bari herkesin elinde silah var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Bizde sapanla dusururler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 3 yıl
Güzel ülkeme bu gitmez.. Bizde teslimat için mini F16 gibi bişe lazım. Hızla gidecek bırakacak.. Hatta ortalığada bırakmamalı, pencereden içeri fırlatabilir mesela..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3200 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
drone, amazon ve
4 etiket daha prime air Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Asus ZenFone Zoom inceleme videosu 3 yıl Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı 3 yıl Corsair, şimdiye kadar ki en hızlı RAM setlerini duyurdu 3 yıl Bitcoin sona mı yaklaşıyor? 3 yıl Google'dan, Youtube'a yeni ofis 3 yıl Tesla Model S P90D vs Lamborghini Aventador LP700-4 3 yıl Arkadaşlık uygulaması Happn, 10 milyon kullanıcıya ulaştı 3 yıl HP'nin 3D tarayıcılı yeni bilgisayarı: Sprout Pro PC 3 yıl OneDrive'ın iOS sürümüne iPad Pro desteği 3 yıl MIT'den drone modellerine özel yeni algoritma 3 yıl New York sokaklarında 300Mbps yükleme hızları 3 yıl Hareket halindeki araca inebilen otonom drone 3 yıl Xiaomi, sinema endüstrisine adım atıyor 3 yıl Uzayda ilk çiçek yetiştirildi 3 yıl Huawei P9, 4 farklı versiyona gelebilir 3 yıl TSMC, bu yıl 10nm sürecine geçiyor 3 yıl Yakınlık sensörü yerini ultrasonik sensörlere bırakabilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 4GB HBM2 DRAM üretimine başladı 3 yıl Windows 10 mobil'in kamera uygulamasına "Force HDR" özelliği ekleniyor 3 yıl Corsair'ın tepe modellerinden HX850i güç kaynağı incelemesi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon, drone ile teslimatlara başlayan ilk şirket olmayı planlıyor Sonraki Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı 3 yıl Google arama sonuçları, Google Play Store ile entegre oluyor 3 yıl Müzik piyasasında dijital fikri mülkiyet dönemi 3 yıl Telefonunuzun bataryasında çocuk işçi izleri mi var? 3 yıl AMD Polaris, iç bağlantılarda 100GB/s bant genişliği hedefliyor 3 yıl Iron Maiden'in mobil oyunu bu yaz geliyor 3 yıl Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz! 3 yıl 2020 yılında, robotlar 5 milyon işçinin yerini alacak 3 yıl Panasonic'ten Android işletim sistemi yeni fotoğraf makinesi 3 yıl Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor (Güncellendi) 3 yıl "Myo" ile çok önemli bir ilke imza atıldı 3 yıl Yeni nesil iPhone'larda, LiFi ile internet çok daha hızlı olacak 3 yıl Simpsons'ın yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi geliştiriyor 3 yıl YotaPhone 2 inceleme videosu 3 yıl Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı 3 yıl Facebook, uygulama içi tarayıcısını geliştiriyor 3 yıl Emisyon skandalında bu kez hedef Renault 3 yıl Bu ultrabook oyuncular için: Razer Blade Stealth ilk inceleme videosu 3 yıl Detroit Auto Show'dan 4 konsept otomobil ve 1 uygulama 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin çıkış tarihi belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim