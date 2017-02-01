Amazon hava yolu ağını güçlendirmek için dev bir merkez inşa edecek

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Geçtiğimiz ağustos ayından beri müşterilerinin siparişlerini özellikle denizaşırı ülkelere hızla ulaştırmak için 40 adet uçak kiralayan Amazon, bu uçaklar ve diğer teslimatlar için FedEx ve UPS şirketlerinden yardım alıyordu ancak şirket artık hava yolu işleri tamamen tek başına yönetmek için yeni bir merkez inşa edecek.

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Kentucky eyaletine yapılacak olan bu merkezin Amazon’un kiraladığı 40 Amazon Pirme Air uçağına ev sahipliği yapacak ve şirkete toplam maliyeti 1.49 milyar dolar olacak. Kentucky eyaletinin en büyük yatırımı olacak merkez için 2700 çalışan istihdam edilecek bu durumdan memnun olan eyalet yetkilileri Amazon’a 40 milyon dolarlık vergi teşviki yapacaklarını açıkladı.

Yeni Bir Kargo Şirketi Olabilir

Tabi Amazon’un oldukça hırslı bir şekilde havayolu ağı oluşturma hamleleri şirketin UPS veya FedEx’e rakip olacak şekilde bir kargo şirketi yolunda ilerlediği düşüncesini de akıllara getiriyor zira şirket şu an 16’sı aktif olarak kullanılan 40 uçağın yanı sıra ilerleyen dönemlerde uçak filosunu büyüteceğini açıklamıştı bu yapılacak olan merkezin de 900 dönümlük bir alana yayılıyor olması şirketin ciddi bir rekabet için hazırlandığını düşündürüyor.

Amazon ise bu iddiaları doğruda reddederek kendi hava yolu ağı ve inşa edilecek merkezin sadece UPS ve FedEx’in halledemeyeceği paketlerle ilgili müşteri talebini karşılamaya yönelik olduğunu açıkladı. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos da iddiaların aksine diğer kargo şirketleriyle anlaşmaları olduğunu ve bu hamlelerin rekabet etmeyle bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın talebi üzerine 18 ay içinde 100.000 işçi istihdam edeceğini duyuran Amazon, bu yeni merkezle istihdamlara da başlamış olacak. Şirket ayrıca teslimat ağını güçlendirmek için 4000 kamyon römorku satın aldı ve Çin’e yapılan teslimatları kolaylaştırma adına okyanus nakliye operatörü olma çabası içinde.

http://www.recode.net/2017/1/31/14462256/amazon-air-cargo-hub-kentucky-airport-prime-air