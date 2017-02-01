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Elektrikli araç bataryaları 6 yılda %80 ucuzladı

McKinsey şirketinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre elektrikli araba bataryalarının maliyeti 2010’dan bugüne %80 azaldı. Tesla ise çok daha düşük maliyetli bataryalar vadediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,1b
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20
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli araç bataryaları 6 yılda %80 ucuzladı
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Elektrikli arabaların yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmesi için iklim değişikliğine neden olan karbon salınımı yüksek benzinli ve dizel araçlara karşı farkındalığın artmasının yanı sıra elektrikli araba fiyatlarının ve şarj maliyetlerinin de daha düşük olması sürücüler tarafından bekleniyor. Elektrikli arabaların üretim maliyetlerinin düşmesi hem şirketler için hem de sürücüler için çok önemli çünkü üretim maliyetleri düştükçe, sürücüler düşük fiyatlı elektrikli arabalara rağbet gösterecek ve bu araçların yaygınlaşması kolaylaşacak.

Ayrıca Bkz. "Öğrencilerin tasarladığı hyperloop kapsülleri tünelde test edildi"

McKinsey şirketinin elektrikli araba satışı ve şirketlerin karlılığı hakkında yaptığı araştırmaya göre ise maliyeti yüksek olan elektrikli araç bataryaları şirketlerin karlılığının önündeki en büyük engel ancak bu durum yakın gelecekte ortadan kalkacak zira araştırma sonuçlarına göre elektrikli araç bataryalarının maliyeti 2030 yılına gelindiğinde kWh başına 100 doların altına düşmüş olacak.

 

Elektrikli araç bataryaları 6 yılda %80 ucuzladı

Araştırma sonucuna göre 2010 yılında bir elektrikli araba bataryası kWh başına 1000 dolar seviyesinde iken 2016’ya geldiğimiz de aynı bataryaların yine kWh başına 227 dolara üretilebildiğini görüyoruz.

Tabi bu maliyet benzer türevdeki içten yanmalı motora sahip arabanın batarya maliyeti ile kıyaslandığında hala çok yüksek ancak araştırmacılar elektrikli araç maliyetin seviyeli bir şekilde daha da düşeceğini ve 2020 yılında kWh başına 190 dolara 2030 yılında ise kWh başına 100 dolardan daha düşük maliyete sahip olacağını düşünüyor.

Tesla Bir Adım Önde

Elektrikli otomobil alanında öncü isim olan Tesla ise beklentilerin bir adım önünde görünüyor. McKinsey’in araştırması 2020’de elektrikli araba batarya maliyetlerinin 190 dolar olmasını öngörürken Tesla zaten 2016’da batarya maliyetlerinin kWh başına 190 dolar olduğunu duyurmuştu. Elon Musk daha öncelerde yaptığı açıklamasında ise 2020 yılında batarya maliyetinin kWh başına 100 dolar seviyesinde olacağını duyurmuştu.

Ayrıca Bkz. "Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi"  

Şirketin Neveda’da Panasonic’le beraber işleteceği batarya üretim tesisini kurduktan sonra batarya maliyetlerinin Elon Musk’ın öngördüğü seviyeye düşmesi şaşırtıcı olmayacak. Bu sayede 60 kWh kapasiteli Tesla Model S’in başlangıç fiyatı 68.000 dolar civarı iken 35.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak Model 3’ün fiyatında bir miktar daha düşüş olabilir.

Benzer fiyatlara ulaşmak için bazı elektrikli otomobil üreticilerinin de Tesla’nın Gigafactory’si gibi dev pil üretim tesisleri kurmaya yönelmesi oldukça mantıklı görünüyor. Maliyeti düşürmenin bir diğer yolu da Tesla’nın son zamanlarda Nissan veya General Motors’un elektrikli araçlarında kullanılan plazma şeklindeki bataryaların aksine birbirinden bağımsız binlerce silindirik li-on bataralar kullanması.  

Bu bataryalar sayesinde çok fazla yer kaplamadan daha yüksek menzil mesafesine sahip araçlar üretebilen Tesla, diğer şirketlerin yeni model elektrikli arabalarında gördüğümüz üzere silindirik li-on batarya konusunda farklı gözleri üstüne çekmeyi başarmış durumda.


https://electrek.co/2017/01/30/electric-vehicle-battery-cost-dropped-80-6-years-227kwh-tesla-190kwh/ Yorum Yaz
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MegaWolt38 2 yıl en beğenilen
Malesef ülkemizi pek de ilgilendirmeyen konu. Elektrikli araçlardan bile vergi alıp, teşvik edici düzenleme yapmıyorsak, hem de fosil atıkta tamamen dışa bağımlı iken elektrikli arabaların pil maliyetinin düşmesi bizim için bir anlam ifade etmiyor. Yine gidip elektrikli Fluence'ye 80-90.000-TL vereceğimiz için ister elektrikli olsun ister benzinli. Önce devletin kendi halkını düşünmesi lazım. İnsan devlet için değil, devlet insan içindir anlayışı olmadığı sürece sadece haber okuyup vay be demekle kalırız.
Malesef ülkemizi pek de ilgilendirmeyen konu. Elektrikli araçlardan bile vergi alıp, teşvik edici düzenleme yapmıyorsak, hem de fosil atıkta tamamen dışa bağıml...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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bozak07 2 yıl
2 seçenek var. Türkiye'ye gelen araçların şarj voltajı farklı olur ve evde vs başka biryerden şarj olmaz şarj istasyonu kurulur devlet orada iteler.
Diğer seçenek evde vs şarj olur elektrik ebesinin şeyi olur kw fiyatı yükselir aylık 300-350tl elektrik öderiz. Bizim için değişen sadece doğa temiz kalır.
2 seçenek var. Türkiye'ye gelen araçların şarj voltajı farklı olur ve evde vs başka biryerden şarj olmaz şarj istasyonu kurulur devlet orada iteler.Diğ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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as2642 2 yıl
çok da şeyimizdeydi afedersin
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Barış Manço 2 yıl
Daha ucuzmuş bla bla bla bizde olsa her türlü vatandaşa girer o vergi. Kaçarı yok yani bunun.
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kadirirdem 2 yıl
Bizi sevindirmesin daha elektrikli arabalar gelmedi resni olarak...
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elcas 2 yıl
35 bin dolar çok iyi. yani model 3 hiç vergiye tabi tutulmasa 130 bin tlye satılacak. izin verilse biraz piyasa oluşsa gerisi gelecek de...
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10ff 2 yıl
Bizde de 2 yilda %150 artti
padisahim cok yasa
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Tornadoboy 2 yıl
yüzd 3 ötv olsada bir khk ile bunlara eektrik kullanım ve dağıtım ve depolama vergisi geliyor kol gibi sokacaklar sonuçda
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Kerim5100 2 yıl
Burada bize dönüşü %95 Elektrikli Araç Kullanma Vergisi olur :D
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Experimentation 2 yıl
geliştikçe ucuzlayacak
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eAkman 2 yıl
Bize ne? Maliyetler zamanla düşüyor olabilir ama son kullanıcının zaman ilerledikçe ödediği para hep artıyor. Bize bir faydası yok. Siz sevinebilirsiniz.
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L.o.T.u.S 2 yıl
Biz 3. Dünya ülkesi olduğumuz için adetler gereği önce senelerce internetten takip edeceğiz gelişmeleri. Sonra eski teknolojileri bize bol bol kakalıyacaklar.Seneler sonra yeni birşey keşfetmiş gibi elektrikli araçlara geçeriz.
Sistem böyle.
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Gencbeyiin 2 yıl
Elektrikli araç bataryaları düşme nedeni , satılmıyor olması mı acaba
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