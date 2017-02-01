Elektrikli araç bataryaları 6 yılda %80 ucuzladı

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Elektrikli arabaların yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmesi için iklim değişikliğine neden olan karbon salınımı yüksek benzinli ve dizel araçlara karşı farkındalığın artmasının yanı sıra elektrikli araba fiyatlarının ve şarj maliyetlerinin de daha düşük olması sürücüler tarafından bekleniyor. Elektrikli arabaların üretim maliyetlerinin düşmesi hem şirketler için hem de sürücüler için çok önemli çünkü üretim maliyetleri düştükçe, sürücüler düşük fiyatlı elektrikli arabalara rağbet gösterecek ve bu araçların yaygınlaşması kolaylaşacak.

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McKinsey şirketinin elektrikli araba satışı ve şirketlerin karlılığı hakkında yaptığı araştırmaya göre ise maliyeti yüksek olan elektrikli araç bataryaları şirketlerin karlılığının önündeki en büyük engel ancak bu durum yakın gelecekte ortadan kalkacak zira araştırma sonuçlarına göre elektrikli araç bataryalarının maliyeti 2030 yılına gelindiğinde kWh başına 100 doların altına düşmüş olacak.

Araştırma sonucuna göre 2010 yılında bir elektrikli araba bataryası kWh başına 1000 dolar seviyesinde iken 2016’ya geldiğimiz de aynı bataryaların yine kWh başına 227 dolara üretilebildiğini görüyoruz.

Tabi bu maliyet benzer türevdeki içten yanmalı motora sahip arabanın batarya maliyeti ile kıyaslandığında hala çok yüksek ancak araştırmacılar elektrikli araç maliyetin seviyeli bir şekilde daha da düşeceğini ve 2020 yılında kWh başına 190 dolara 2030 yılında ise kWh başına 100 dolardan daha düşük maliyete sahip olacağını düşünüyor.

Tesla Bir Adım Önde

Elektrikli otomobil alanında öncü isim olan Tesla ise beklentilerin bir adım önünde görünüyor. McKinsey’in araştırması 2020’de elektrikli araba batarya maliyetlerinin 190 dolar olmasını öngörürken Tesla zaten 2016’da batarya maliyetlerinin kWh başına 190 dolar olduğunu duyurmuştu. Elon Musk daha öncelerde yaptığı açıklamasında ise 2020 yılında batarya maliyetinin kWh başına 100 dolar seviyesinde olacağını duyurmuştu.

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Şirketin Neveda’da Panasonic’le beraber işleteceği batarya üretim tesisini kurduktan sonra batarya maliyetlerinin Elon Musk’ın öngördüğü seviyeye düşmesi şaşırtıcı olmayacak. Bu sayede 60 kWh kapasiteli Tesla Model S’in başlangıç fiyatı 68.000 dolar civarı iken 35.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak Model 3’ün fiyatında bir miktar daha düşüş olabilir.

Benzer fiyatlara ulaşmak için bazı elektrikli otomobil üreticilerinin de Tesla’nın Gigafactory’si gibi dev pil üretim tesisleri kurmaya yönelmesi oldukça mantıklı görünüyor. Maliyeti düşürmenin bir diğer yolu da Tesla’nın son zamanlarda Nissan veya General Motors’un elektrikli araçlarında kullanılan plazma şeklindeki bataryaların aksine birbirinden bağımsız binlerce silindirik li-on bataralar kullanması.

Bu bataryalar sayesinde çok fazla yer kaplamadan daha yüksek menzil mesafesine sahip araçlar üretebilen Tesla, diğer şirketlerin yeni model elektrikli arabalarında gördüğümüz üzere silindirik li-on batarya konusunda farklı gözleri üstüne çekmeyi başarmış durumda.

https://electrek.co/2017/01/30/electric-vehicle-battery-cost-dropped-80-6-years-227kwh-tesla-190kwh/