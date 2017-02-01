En çok satılan otomobil markalarında sürpriz sonuç

983,720 adet satışla rekor kırıldı. Açıklanan verilere göre Türkiye’de sırasıyla en çok Volkswagen (134.535 2), Renault (121.707), Ford (109.604), Fiat (106.106) ve Opel (55.471) marka araçlar ilgi gördü. Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de en çok satan markalar belli oldu. Pazarda yaşanan yüzde 1,6 büyümeyle 2016 yılında ülkemizdesatışla rekor kırıldı. Açıklanan verilere göre Türkiye’de sırasıyla en çok(134.535 2),(121.707),(109.604),(106.106) ve(55.471) marka araçlar ilgi gördü.

Yayınlanan son açıklamalara göre şimdi de dünyada en çok satan otomobil üreticileri belli oldu. Buna göre 2016'da 10 milyon 310 bin adet satışa imza atan Alman otomotiv devi Volkswagen, son dört yıldır en çok satan marka ünvanını elinde bulunduran Japan rakibi Toyota’yı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Toyota 2016 yılında 10 milyon 175 araç ile ikinci sırada yer alıyor.

Emisyon skandalına rağmen satışlar yüzde 3,8 arttı

Çatısı altında Porsche, Skoda ve Audi markalarını da barındıran Volkswagen grubu özellikle Çin’deki talep artışıyla satışlarını yüzde 3,8 oranında arttırmayı başardı. Toyota ise satışlarını sadece yüzde 0,2 arttırabildi. Diğer taraftan İsveç’te Golf modeli ülkenin en popüler arcı olurken, Volvo 50 yılı aşkın süredir ilk kez en çok satan marka ünvanını kaybetti.

Global çaplı emisyon skandalıyla büyük bir krizin içerisine giren, milyonlarca dolar zarara uğrayan ve en önemlisi de imaj zedelenmesi yaşayan Volkswagen’in son dört yılın birincisi Toyota'yı geride bırakarak 2016'yı lider bitirmesi sürpriz olarak değerlendiriliyor.