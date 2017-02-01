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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En çok satılan otomobil markalarında sürpriz sonuç

Dünya devi otomobil üreticileri tarafından yapılan açıklamalara göre 2016 yılı içerisinde en çok satış yapan marka belli oldu. Liderlik koltuğunda bu sefer sürpriz bir isim var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir ay önce Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de en çok satan markalar belli oldu. Pazarda yaşanan yüzde 1,6 büyümeyle 2016 yılında ülkemizde 983,720 adet satışla rekor kırıldı. Açıklanan verilere göre Türkiye’de sırasıyla en çok Volkswagen (134.535 2), Renault (121.707), Ford (109.604), Fiat (106.106) ve Opel (55.471) marka araçlar ilgi gördü.
Yayınlanan son açıklamalara göre şimdi de dünyada en çok satan otomobil üreticileri belli oldu. Buna göre 2016'da 10 milyon 310 bin adet satışa imza atan Alman otomotiv devi Volkswagen, son dört yıldır en çok satan marka ünvanını elinde bulunduran Japan rakibi Toyota’yı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Toyota 2016 yılında 10 milyon 175 araç ile ikinci sırada yer alıyor.

Emisyon skandalına rağmen satışlar yüzde 3,8 arttı 

Çatısı altında Porsche, Skoda ve Audi markalarını da barındıran Volkswagen grubu özellikle Çin’deki talep artışıyla satışlarını yüzde 3,8 oranında arttırmayı başardı. Toyota ise satışlarını sadece yüzde 0,2 arttırabildi. Diğer taraftan İsveç’te Golf modeli ülkenin en popüler arcı olurken, Volvo 50 yılı aşkın süredir ilk kez en çok satan marka ünvanını kaybetti.
Global çaplı emisyon skandalıyla büyük bir krizin içerisine giren, milyonlarca dolar zarara uğrayan ve en önemlisi de imaj zedelenmesi yaşayan Volkswagen’in son dört yılın birincisi Toyota'yı geride bırakarak 2016'yı lider bitirmesi sürpriz olarak değerlendiriliyor.

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Xloud 2 yıl en beğenilen
Demet Akalın'ın çok satması gibi bişey bu ahaha
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eAkman 2 yıl
Ulan kim yalan söylese onu lider yapıyorlar.
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sommet de la montagne 2 yıl
Doğa neymiş lua emisyondan bağane ot muyum ben hağhağhağhağ
1 Yanıt Yanıtla +59
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TheNewAtilla 2 yıl
geçenlerde bir haber vardı. sanırsam akpli olan belediye başkanı ilk iş olarak altına yarım milyonluk vw suv çekmiş altına.
lan o paraya vw mi alınır vizyonsuz herif
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9600_G_T 2 yıl
MAZDA almak varken bu aracları neden alıyorlar anlamıyorum
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strongest86 2 yıl
Temmuz ayi odd verileri açıklanmis arkadaslar.Bakmak isteyen olur belki
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forumagir 2 yıl
Toyotanın bu kadar az satılmasını anlamadım Türkiyede.. Dünyada 1.ymiş oysa 2.liğe düşmüş az farkla
Dünyayla ortak noktamız Volkswagen oluyor bu durumda . facebook'un kurucusuda 30binlik Volkswagen kullandığını okumuştum
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t_i_t 2 yıl forumagir
forumagir
Toyotanın bu kadar az satılmasını anlamadım Türkiyede.. Dünyada 1.ymiş oysa 2.liğe düşmüş az farkla
Dünyayla ortak noktamız Volkswagen oluyor bu durumda . facebook'un kurucusuda 30binlik Volkswagen kullandığını okumuştum

Şuanki duruma göre Dünyayla ortak noktamız Renault grubu oluyor
Hem dünyada(ilk 6 ay) hem de Türkiye'de en çok satan
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Huseyin-ZST 2 yıl
Marka, modelin önemi yok. Türk halkının zevkidir. Karışmam. Beni ilgilendirmez.
Benim anlamadığım millet bu arabaları alıp alıp ne yapıyor?

Türk halkının çoğunluğu 25.000km altında yol yapıyor. Uzun yola az çıkıyor. Bu kadar sık araba değiştirmek niye, onu pek anlamıyorum.
Sanırım otomobile gereksiz değer veriyoruz. Aslında bu maskulenlikle alakalı bir sorun sanırım. Otomobil = erkeklik gibi, bizim de farkında olmadığımız bir altyapı var. Bilinçli bir durum değil bu. Kimse farkında değil. Ancak üzerine kafa yorunca, biraz kazıyınca altında bir eksikliği telafi etmek amacı çıkıyor sanki.
Dünyada maskulenlikle ilişkilendirilebilecek her türlü uğraşın yükselişini inceleyin. Dev futbol klüplerinin kuruluşları ve futbol klüplerinin kitleler halinde destekçilerinin oluşması ve klüplerin devleşmesi, otomobil sporları, uluslararası düzeyde boks müsabakaları, dövüş sporları, profosyonel düzeyde bilardo turnuvaları, dart, bowling müsabakaları, vücut geliştiriciler, daha uzar gider... Hepsi aynı dönemde yükselişe geçmiş. Kadınların hakları için mücadele ettiği, feminizmin yükselişte olduğu, erkek egemen toplumun son bulduğu dönemde...
Erkeklerin "erkekliklerini" ispat etmelerine imkan tanıyan hobi, spor ve uğraşlara yönelim artmış.
Aynı dönemde otomobil üreticilerine olan ilgi çok fena imiş. Doksanların sonundaki internet balonu gibi bir balon varmış. Olması gerekenden daha erken yatırım yapılması, firmaların değerlerinin gerçeğin çok üstüne çıkması, sonra bu balonun fıs diye sönüp olması gereken değere ulaşması... Bu olay otomobil üretim sektöründe 1'inci dünya savaşı öncesinde yaşanmış. Şansa bak...
Yani, önlenemez bir biçimde otomobil yenileme hastalığınız varsa, idinizin erkekliğinizi sorguluyor olması ihtimaller arasındadır.
Şaka bir yana, düşük gelirli ülkeler içinde otomobile bu kadar çok değer veren, parasını bu kadar çok otomobile bağlayan ülkelere baktığımızda hepsinin geçiş toplumları olduğunu görmek de enteresan. Yerinizde olsam erkeklikteki eksiklikleri dangalak bir Jetta ile değil, Alfa GTV ile falan gidermeye kasardım. Hiç olmazsa keyfiniz gıcır olur. Kalan para ile de 4 tekeri olan dertsiz bir araba zaten alırsınız.

Neyse şimdi, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyeyim. Siz Jetta alın. Vasat yurdum insanı içinde GTV'ye sulananı yakarım!
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Shafter 2 yıl
Sayfayı açar açmaz sahibi olduğum arabayı görünce bir gülümsemedim değil.. :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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westberlin 2 yıl
WAG MAG bilmem de bu kafayla daha çok zamlanır otomobiller. Baksanıza herkesin isyan ettiği ötv artışının olduğu dönem bile satışlar artmış. Gerçi insanlar da haklı, hayat akıp geçiyor gönlüne göre bir arabaya binmek istiyor, memlekette kendimizi özel hissedebileceğimiz bir bu lüksümüz var. Zamlı, gereğinden pahalı ama paran varsa alınıyor. Vergiyi koyanlar da bu psikolojiyi çok iyi analiz etmişler ki pazar büyüyor yine de.
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Master_Evil 2 yıl
diğer markaların vw'den örnek alması gerek şeyler var, mesela çeşitlilik, özel sipariş vs.
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aycibin 2 yıl
samsung note7 skandalı ile rekor satış yapmadı mı yaptı...
apple'da bugün bir şekilde iphone7'lerde bir SAR değeri skandalı ile çıkıverse 7s ve 8 satışları düşer mi düşünün...
bu da aynı şey işte.çok da şaşırmamak lazım.insanların bakığı şeyler basit.
-ikinci el nasıl
-iç hacim ve bagaj büyük mü
-konforlu ve sessiz mi
-motor tüketim ve performans yerinde mi
-çok masraf çıkarır mı
-servisi bol mu
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asan70 2 yıl
Otomobilde dünyanın bir numarasında artık (2017nin ilkyarısına göre) üç marka var; Nissan, Renault, Mitsubishi.
Dünya otomotiv grupları içinde tek ittifak olarak adlandırılan Renault- Nissan ittifakı ilk 6 ay sonucuna göre bir numara.
[IMG]http://i66.tinypic.com/9vbhuo.jpg[/IMG]
Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Alpine Datsun, Lada, Dacia ; 5 268 079 adet,
Volkswagen,Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Audi, Skoda, Seat, MAN, Scania, Ducati; 5 155 900,
Toyota, Daihatsu, Hino, Lexus; 5 129 000.
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