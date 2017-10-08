Amazon ilaç satışına başlayabilir

23 yıl önce internet üzerinden kitap satışına başlayarak e-ticarete gözlerini açan Amazon, geçen bunca yıl içinde akla gelen neredeyse her ürünü satın alabildiğimiz dev bir platform haline dönüştü. Geçtiğimiz aylarda ABD'li gıda marketleri zinciri Whole Foods'u satın alarak gıda satış işine de gireceğini gösteren şirketin yeni hedefi ise ilaç sektörü. CNBC'nin konuya aşina kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre şirket Şükran Günü(23 Kasım)'ne kadar ilaç satışına ilişkin kesin kararını verecek.





Kararsızlık İçinde

Tabi şirketin bu alana girmesindeki en büyük etken kuşkusuz ABD'lilerin reçeteli ilaçları satın almak için yıllık 560 milyar dolara varan harcamalar yapıyor oluşu. Böylesine büyük bir pastadan kendisine pay almak ve reçeteli ilaç satışına da başlayarak müşterilerin her türlü ihtiyacına çözüm sunmak isteyen şirketi kararsız kılan şey ise ilaç satımındaki katı düzenlemeler. İlaç satmaya karar verdiği takdirde ilaç tedarik uzmanları ve sektörde önde gelen kişilerle görüşerek düzenlemelere uygun bir şekilde satış yapmaya çalışacak olan Amazon'un yerel eczacılarla nasıl rekabet edeceği de merak konusu.





Şirket şu an için kararsız gibi görünse de Amazon'un son dönemde ''sağlık'' başlığı altında yaptığı çalışmalar aslında şirketin bir süredir ilaç satımı için hazırlıklar yaptığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren ilaç pazarına yönelik bir hamle yapmak için uzmanlarla istişare eden Amazon, şirket içinde de çalışanları yeni bir birim oluşturacak şekilde yerleştirmiş durumda. Geçtiğimiz mayıs ayında şirketin ''sağlık hizmeti'' olarak adlandırdığı bölüm için genel müdür arayışına başlamış olması da bu genel müdürün aslında ilaç satış birimini yönetmek için arandığı düşüncesini akıllara getiriyor.





Amazon henüz konuyla ilgili bir yorum yapmasa da bazı analistler şirketin doğrudan ilaç satışına başlamak yerine ilk olarak eczanelerle iş birliğine gidebileceğini, ilerleyen yıllarda ise internet üzerinden ilaç satışına başlayacağını düşünüyor. İlerleyen günlerde Amazon'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmesi halinde konu netlik kazanacaktır.



