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Amazon kendi kargo hizmeti ile UPS ve FedEx'e rakip olmak istiyor

Amazon, iki yıldır Hindistan'da verdiği kurye hizmetini büyütüp ABD'de kargo hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Firma bu sayede UPS ve FedEx'e yaptığı yüklü ödemelerden kurtulmuş olacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon kendi kargo hizmeti ile UPS ve FedEx'e rakip olmak istiyor
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Online perakende devi Amazon daha hızlı teslimat yapabilmek ve depolardaki karışıklıktan kurtulmak için kendi teslimat hizmetini test ediyor. Amazon, hali hazırdaki teslimatlarını UPS ve FedEx ile yapıyor ve bu firmalara ödediği paradan kurtulmak istiyor.


Firma yaklaşık iki yıldır Hindistan’da kendi kargo hizmetini sunuyor ancak bu servis ile sadece yakın mesafelere market ve ecza ürünleri gönderiliyor. Bloomberg’in haberine göre Amazon, kendi kargo hizmetini genel ürün teslimatı yapmaya ve ABD’ye sunmaya hazırlanıyor. Kargo hizmeti ilk olarak batı yakasında bulunan eyaletlerde test edilecek.

Amazon, ürün teslimatı için UPS ve FedEx’e yüklü ödemeler yapıyor. Firmanın kendi hizmetini vermesi durumunda kargo gönderim ücretlerinde indirime gidilebilir. Konu hakkında Amazon tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da bu haberler sonrasında UPS ve FedEx’in hisselerinde yüzde 2 oranında düşüş yaşandı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-05/amazon-is-said-to-test-own-delivery-service-to-rival-fedex-ups Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PaNoZ 1 yıl
Amazon on numara firma.
Başarılarının devamını dilerim.
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Project Scorpio 1 yıl
Amazon da bu kadar para olduktan sonra yapamayacağı şey yok.
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kadirirdem 1 yıl
Geniş bir şekilde yayılırsa neden olmasın ?
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merm 1 yıl
UPSi satın alsın
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murdocklawless 1 yıl
amazon'dan 23 ünde sipariş verdim, on gün kadar tedarik edilmesini bekledim, memlekete ulaştı, gümrükteymiş, daha gelmedi.
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dr20mouse 1 yıl
Yapmaması yanlış zaten böyle büyük firmalar tüm hizmetleri kendileri verirse en sorunsuz alışveriş zevkini yaşarız. Umarım hepsiburadayı satın alırlar çünkü onlarda kendi dağıtım ağını kurmaya başlamışlardı.
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Kerim5100 1 yıl
Fazlasıyla olur :D
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