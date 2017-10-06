Amazon kendi kargo hizmeti ile UPS ve FedEx'e rakip olmak istiyor

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Online perakende devi Amazon daha hızlı teslimat yapabilmek ve depolardaki karışıklıktan kurtulmak için kendi teslimat hizmetini test ediyor. Amazon, hali hazırdaki teslimatlarını UPS ve FedEx ile yapıyor ve bu firmalara ödediği paradan kurtulmak istiyor.





Firma yaklaşık iki yıldır Hindistan’da kendi kargo hizmetini sunuyor ancak bu servis ile sadece yakın mesafelere market ve ecza ürünleri gönderiliyor. Bloomberg’in haberine göre Amazon, kendi kargo hizmetini genel ürün teslimatı yapmaya ve ABD’ye sunmaya hazırlanıyor. Kargo hizmeti ilk olarak batı yakasında bulunan eyaletlerde test edilecek.

Amazon, ürün teslimatı için UPS ve FedEx’e yüklü ödemeler yapıyor. Firmanın kendi hizmetini vermesi durumunda kargo gönderim ücretlerinde indirime gidilebilir. Konu hakkında Amazon tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da bu haberler sonrasında UPS ve FedEx’in hisselerinde yüzde 2 oranında düşüş yaşandı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-05/amazon-is-said-to-test-own-delivery-service-to-rival-fedex-ups