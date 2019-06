Amazon insansız hava araçları yardımıyla nerede olursanız olun kargonuzu teslim edebilecek

İnsansız hava araçları bir çok farklı amaç için kullanılmaya başlandı ancak üzerinde en çok durulan kullanım amaçlarından birisi kargo teslimatı. Özellikle büyük çevrim içi alışveriş siteleri bu konu üzerine oldukça fazla düşerken Amazon, Alibaba gibi devler testlere çoktan başlamış durumda.

Amazon ise yaptığı yeni bir çalışmayla insansız hava araçları ile kargo teslimatına yeni bir boyut kazandıracak. Yeni patent başvurusunda ortaya çıkan detaylar artık teslimat için gönderilen drone'ların alıcısını her yerde bulabileceğini gösteriyor. Alıcının cep telefonundan konum bilgilerini alacak drone nerede olursanız olun teslimatı yapabilecek. Bu durumda sabah işe veya başka bir yere giden insanlar evlerinde olmadıklarında da paketleri teslim alabilecekler.

Sistemin şimdilik ne kadar kararlı çalıştığı bilinmiyor ancak teslimat konusunda en önemli adımlardan biri olduğu söylenebilir. Sorunsuz çalışan bir sistem ile kullanıcıları her yerde bulabilen insansız hava araçları ile her an teslimat mümkün olacak gibi görünüyor. Ayrıca patentte droneların sensör, kamera ve radar gibi ekstra özellikleri kullanarak güvenle iniş ve kalkış yapabileceği de belirtiliyor.

Bunun dışında Swiss Post, DHL gibi şirketler de bu konularda adımlar atıyor, ancak yeni trend drone ile teslimatları diğerlerinden ayıran bazı özellikler eklemek. Şimdilik tek avantajı çok hızlı teslimat yapılabilmesi olan bu sistemin şehir içinde veya uzak mesafeli teslimatlarda kullanılamama gibi dezavantajları bulunuyor.