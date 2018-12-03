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Amazon, kasiyersiz sistemini daha büyük marketlerde kullanmaya hazırlanıyor

Amazon’un geçtiğimiz sene tanıttığı yapay zekalı marketi, kasiyere ihtiyaç duymadan alışveriş yapabilmenizi sağlıyordu. Büyük marketlerde çalışmaya hazırlanan sistem, daha fazla ürün takip edecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Amazon, kasiyersiz sistemini daha büyük marketlerde kullanmaya hazırlanıyor
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Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon Go kasiyersiz sistemini daha geniş marketlerde kullanmaya hazırlanıyor. Bu marketlere telefonunuzla giriş yaptıktan sonra istediğiniz ürünleri alıp hiçbir yere uğramadan çıkış yapabiliyordunuz. Makine görme ve sensörle mağaza sizi takip ederek aldığınız ürünleri Amazon Go uygulaması yoluyla otomatik olarak faturalandırıyor. Haliyle her bir ürünün takip edilmesi gerekli.

Daha büyük mağaza, daha fazla ürün

Amazon Go’nun geniş mağazalarda kullanılması daha fazla ürünün takip edilmesi gerekliliğini doğuruyor. Şu an Amerika üzerindeki mağazalar genellikle küçük boyutlara sahip. Örneğin 2017 yılında 20 kişi aynı anda markete girdiği zaman sistem kullanılamıyordu. Bu sorun düzeltilip sayılar arttırılsa da yazılım, hala büyük mağazalar ve fazla sayıda ürünlerle sorun yaşıyor. Yine kaynağın belirttiğine göre Amazon, Haziran 2017’de satın aldığı Whole Foods marketlerinde testlerini yapmaya başladı bile.

Ayrıca Bkz. "Yapay Zekalı Marketten alış veriş "amazon go'yu denedik""

Firmanın Amazon Go marketleriyle ilgili planları büyük. 2021 yılına kadar 3000 marketin hazır olması planlanıyor. Mesut Çevik’in ABD, Seattle Amazon Go mağazasında yaptığı alışverişi aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz. 


https://www.theverge.com/2018/12/2/18122772/amazon-testing-larger-cashier-less-stores-report Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selahattın ısık 5 ay
africa - güney america ve ortadoğuda mağaza açsnda görsün ticaret nasıl yapılırız..
pardon yağma nasıl yapılırı..
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Sercanacarov 5 ay
Gelsinde Türkiyede açsın bu mağazayı (:
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