Amazon ''mobil drone istasyonu'' patenti aldı

Amazon'un drone'ları bir an önce ticari kullanıma sokmayı istediği uzun süredir biliniyor. Bu konu üzerine yoğunlaşan ve çeşitli testler yapan şirket, drone'lara ürün teslimi yapacak zeplinden paraşüt destekli teslimeata kadar pek çok patent almış durumda. Tabi drone'ların teslimatta kullanılmasındaki en büyük engel bu drone'ların uzun süre havada kalamıyor oluşu. Bu sorun üzerine kafa yoran Amazon'un tescil ettirdiği son patent şirketin, bu sorunu aşmak için bir fikrinin olduğunu gösteriyor.





ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvuran Amazon; trenlere, römorklara, kamyonlara ve gemilere yerleştirilebilen mobil drone istasyonu patentini tescillettirdi. Amazon'un patent dosyasındaki açıklamasına göre şirketin geliştireceği bu istasyon hem çeşitli araçlara yerleştirilerek drone sevkiyatının yoğun olduğu bölgelerde drone'lara hız kazandıracak hem de şarj ve bakıma ihtiyaç duyan drone'ları en kısa sürede tekrar kullanılabilir hale getirecek. Ayrıca istasyonun yerleştirildiği araç da hareket halinde olacak ve drone'ları takip edebilecek.





Teslimat Sürecine Esneklik Kazandıracak

Arı kovanı ve arı arasındaki hareket ilişkisine benzer bir istasyon geliştiren Amazon, teslimat servisinde esneklik sağlayacak bir patent almış olsa da drone'ları bir araç üzerinde teslimata hazır hale getirmeyi ve uçurmayı planlayan ilk şirket değil. Drone'ları teslimat ağında kullanma konusunda Amazon kadar hırslı olan UPS de bir servis aracında otonom drone'ları hazırlayıp teslimat yapmasını test ediyor.





Henüz drone kullanımında çok mesafe kat edemeyen şirketin bu patenti kullanıp kullanmayacağı belli değil. Pek çok teknoloji devi fikirleri gerçeğe dönüşmeden patent tescil ettirip daha sonra o patentleri bir kenara atabiliyor ve Amazon da bu patenti kullanmayabilir. Yine de alınan patentler Amazon'un bu konuda ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Yetkililer yeni patent hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmasa da şirketin drone kullanım planları içerisinde bu mobil drone istasyonunu da görebiliriz.