Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek

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E-ticaret devi Amazon'un teslimatların aksamasına engel olmak için yeni teslimat yöntemleri üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Son zamanlarda drone ve sürücüsüz diğer araçlarla ürün teslimatını deneyen şirket iddialara göre ''müşteriye ulaşılmasa bile müşterinin evine veya arabasına kargonun bırakılabileceği'' bir sistem üzerinde çalışıyor. Amazon'un bu akıllı sistemi kullanıma sunmak için birlikte çalıştığı şirketin ise otomobillerin uzaktan kontrol edilebilmesi için akıllı plakalar geliştiren Phrame olduğu belirtildi.





Müşteriye Ulaşmayan Kargolar Büyük Problem

Amazon iddia edilen yöntemi hayata geçirirse son dönemde şirketin başını ağrıtan problemlerden birini müşterilerin de memnuniyetini sağlayacak şekilde çözmüş olacak. Amazon'dan yola çıkan bir ürünün müşteriye ulaşamaması şirket için belki de en önemli sorunlardan birini oluşturuyor. Müşterinin adresinde olmaması halinde kapı önüne bırakılan paketlerin çalınması ya da başka bir kişinin müşteri yerine imza atarak ürünü teslim alması sonucunda müşteriler Amazon'dan tazminat ya da ürünün yeniden gönderilmesini talep ediyordu. Bu da şirket için hem mali kayıp hem de zaman ve işgücü kaybına neden oluyordu.





Geliştirileceği iddia edilen yönteme göre ise kargo görevlileri müşteriyi evde bulamadıklarında paketi müşterinin aracına bırakabilecek. Kargo görevlisinin talebi üzerine müşteriler araçlarından çok uzakta olsalar da bagajın kilidini tek seferlik olmak üzere ''sınırlı bir süreliğine'' açabiliyorlar. Bu esnada paketi bagaja yerleştiren kargo görevlisi işlemi tamamladıktan sonra kilit tekrar aktif hale geliyor. Amazon'un bu yöntemi sadece araçlar için değil konutlar için de uygulamayı planladığı ve bu amaç doğrultusunda akıllı plaka ile benzer teknolojiye sahip olan akıllı kapı zili geliştirdiği ileri sürülüyor. ABD'nin önde gelen perakende zincirlerinden Wal-Mart da akıllı kapı zili kullanımı için ABD'li August şirketiyle anlaşmıştı.





Amazon, UPS ve diğer teslimat şirketleri müşterilerin ne kadarının paketlerini güvenli bir şekilde teslim adlığını açıklamasa da akıllı kapı zili üreticisi August'a göre 2016 yılında 11 milyon müşterinin paketi kapısının önünden çalındı. Üstelik bugüne kadar ABD'de sipariş veren insanların yüzde 31'inin kapıdaki paketin çalınması sorununu bizzat yaşadığı belirtiliyor. Amazon ve Phrame şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da ilerleyen günlerde yeni uygulama tanıtılabilir.

https://www.theverge.com/2017/10/10/16454034/amazon-pharme-doorbell-delivery