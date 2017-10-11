Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek

Müşteriye Ulaşmayan Kargolar Büyük Problem
Amazon iddia edilen yöntemi hayata geçirirse son dönemde şirketin başını ağrıtan problemlerden birini müşterilerin de memnuniyetini sağlayacak şekilde çözmüş olacak. Amazon'dan yola çıkan bir ürünün müşteriye ulaşamaması şirket için belki de en önemli sorunlardan birini oluşturuyor. Müşterinin adresinde olmaması halinde kapı önüne bırakılan paketlerin çalınması ya da başka bir kişinin müşteri yerine imza atarak ürünü teslim alması sonucunda müşteriler Amazon'dan tazminat ya da ürünün yeniden gönderilmesini talep ediyordu. Bu da şirket için hem mali kayıp hem de zaman ve işgücü kaybına neden oluyordu.
Geliştirileceği iddia edilen yönteme göre ise kargo görevlileri müşteriyi evde bulamadıklarında paketi müşterinin aracına bırakabilecek. Kargo görevlisinin talebi üzerine müşteriler araçlarından çok uzakta olsalar da bagajın kilidini tek seferlik olmak üzere ''sınırlı bir süreliğine'' açabiliyorlar. Bu esnada paketi bagaja yerleştiren kargo görevlisi işlemi tamamladıktan sonra kilit tekrar aktif hale geliyor. Amazon'un bu yöntemi sadece araçlar için değil konutlar için de uygulamayı planladığı ve bu amaç doğrultusunda akıllı plaka ile benzer teknolojiye sahip olan akıllı kapı zili geliştirdiği ileri sürülüyor. ABD'nin önde gelen perakende zincirlerinden Wal-Mart da akıllı kapı zili kullanımı için ABD'li August şirketiyle anlaşmıştı.
Amazon, UPS ve diğer teslimat şirketleri müşterilerin ne kadarının paketlerini güvenli bir şekilde teslim adlığını açıklamasa da akıllı kapı zili üreticisi August'a göre 2016 yılında 11 milyon müşterinin paketi kapısının önünden çalındı. Üstelik bugüne kadar ABD'de sipariş veren insanların yüzde 31'inin kapıdaki paketin çalınması sorununu bizzat yaşadığı belirtiliyor. Amazon ve Phrame şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da ilerleyen günlerde yeni uygulama tanıtılabilir.
https://www.theverge.com/2017/10/10/16454034/amazon-pharme-doorbell-delivery Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu ne demektir! amazondaki kafaya bak olmasa da bırakıp kaçıyor demek... çalınanları da ödüyordur allah bilir bu salaklar bu kafayla nasıl batmıyor hayret.
Hocam şu bakış açısıyla gram yol alamazsın.
HEpsi birbirinden beter. Tek at koşturdukları yasaların onlardan yana ve yasaların bizden yana olduğu halde uygulanmıyan bir ülkede rahat serbest iş yapıyorlar.
NEyse yazacak başka şeylerde var da nezaket sınırlarını aşıyor . Noktalı yerlere hayal gücünüz yettiğince doldurun artık.
Adamlar yaptığı işe bak birde bizimkilerin işine. Amazon türkiyede kargo işinede el atarsa belki bunlar bir çeki düzen verir. Hiç umudum yok ya.