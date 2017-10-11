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General Mobile ve Qualcomm arasında patent kullanım anlaşması yapıldı

Qualcomm ve General Mobile arasında imzalanan 3G ve 4G cihazların geliştirilmesi, üretimi ve satma patenti sonucunda General Mobile, Qualcomm'un sahip olduğu 345'ten fazla lisansın sahibi oldu.
1 yıl
2,6b
1
10
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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General Mobile ve Qualcomm arasında patent kullanım anlaşması yapıldı
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Qualcomm ve General Mobile arasında 3G/4G cihazlar için patent lisans anlaşması imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşma sonucunda Qualcomm, General Mobile’a 3G ve 4G cihazları geliştirme, üretme ve satma patentini verdi. Böylelikle General Mobile, Qualcomm'un sahip olduğu 345'ten fazla lisansın global kullanım hakkına sahip oldu.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu"

Google ile Android One iş ortaklığı sonucunda üretilen GM 4G ve GM 5 Plus modelleri ile 35’ten fazla ülkede tüketici ile buluştu. Son anlaşma ile birlikte General Mobile, mobil ekosistemini güçlendirmek ve küresel pazarda daha güçlü rol alabilmek adına Qualcomm’un ileri teknolojilerini kullanacak.

Her iki firmadan yapılan açıklamalarda General Mobile’n yeni üreteceği Android cihazlarında Qualcomm’un mobil teknolojilerinden yararlanacağı ve yüksek kaliteli Android akıllı telefonlarının dünya çapındaki müşterilere sunulacağının müjdesi verildi.


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mkyb 1 yıl en beğenilen
Xiaomi varken General Mobile'a para verilmez artık. Android One diye çıkan telefonları gördük. Hala Android 8 güncellemesini alacaklar.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Bysnbad 1 yıl mkyb
mkyb
Xiaomi varken General Mobile'a para verilmez artık. Android One diye çıkan telefonları gördük. Hala Android 8 güncellemesini alacaklar.

Xiaomi varken general mobile alınmaz demissin dogru demissinde xiaomi ülkemizde satış yapsın bizde alalım ithalatçılara güvenmiyorum
mkybXiaomi varken General Mobile'a para verilmez artık. Android One diye çıkan telefonları gördük. Hala Android 8 güncellemesini alacaklar.
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maximus8282 1 yıl
General Mobile'ın hem 5 hemde 5 Plus'ını kullanıyorum, açıkçası hiç memnun değilim.
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lucas10 1 yıl
Şarj soket girişi sorunu pilin çabuk bitmesi malzeme kalitesi. Bunlar ne olacak General Mobile ?

Metal tasarım bir cihaz yapsın General Mobile de görelim.



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maximus8282 1 yıl
General Mobile'ın hem 5 hemde 5 Plus'ını kullanıyorum, açıkçası hiç memnun değilim.
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OverClocK1ng 1 yıl
Yahu Snapdragon 660 şahane bir işlemci. Üreticilere bakıyorum. 625 e kafayı takmışlar.
Niye şunun değerini anlamıyorlar hiç anlamıyorum.
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Tr@mmler 1 yıl
En az 6xx serisi qcomm işlemciler ile devam etmeli artık. Geri kalan donanım da bu işlemci serisine yakışır olmalı. Makul giriş seviyesi ve orta segment olmak üzere iki cihaz olabilir.
Şu isim ve logoyu da artık değiştirin, çok geç olmadan.
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KiriN 1 yıl
Arkadaş fırsat bu fırsat güzel düşünce ile öne programına katıldınız, kesmeyin donanımı orta segment 6xx işlemci güzel malzeme ile devam edin.
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El_domingo 1 yıl
işlemci ve ramle is bitmiyor işin esası kronik hatalardan arınmıs belli seviyede uygun fiyatlı urunler cıkarmak...
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mkyb 1 yıl en beğenilen
Xiaomi varken General Mobile'a para verilmez artık. Android One diye çıkan telefonları gördük. Hala Android 8 güncellemesini alacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Bysnbad 1 yıl mkyb
mkyb
Xiaomi varken General Mobile'a para verilmez artık. Android One diye çıkan telefonları gördük. Hala Android 8 güncellemesini alacaklar.

Xiaomi varken general mobile alınmaz demissin dogru demissinde xiaomi ülkemizde satış yapsın bizde alalım ithalatçılara güvenmiyorum
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kafkayony 1 yıl
GM 5 ve 6 facilarından sonra artık Qualcomm'lu iyi bir telefon çıkarırlar umarım.
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BekirARSLAN 1 yıl kafkayony
kafkayony
GM 5 ve 6 facilarından sonra artık Qualcomm'lu iyi bir telefon çıkarırlar umarım.

MTK işlemci dururken biraz zor Qualcomm işlemci çıkarması google mtk iznini açtığı anda hemen mtk kullandılar 3 kuruş daha fazla cebimize indirecegiz diye
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general mobile, qualcomm ve
6 etiket daha patent iş birliği ortaklık Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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