General Mobile ve Qualcomm arasında patent kullanım anlaşması yapıldı

Tam Boyutta Gör

Qualcomm ve General Mobile arasında 3G/4G cihazlar için patent lisans anlaşması imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşma sonucunda Qualcomm, General Mobile’a 3G ve 4G cihazları geliştirme, üretme ve satma patentini verdi. Böylelikle General Mobile, Qualcomm'un sahip olduğu 345'ten fazla lisansın global kullanım hakkına sahip oldu.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu"

Google ile Android One iş ortaklığı sonucunda üretilen GM 4G ve GM 5 Plus modelleri ile 35’ten fazla ülkede tüketici ile buluştu. Son anlaşma ile birlikte General Mobile, mobil ekosistemini güçlendirmek ve küresel pazarda daha güçlü rol alabilmek adına Qualcomm’un ileri teknolojilerini kullanacak.

Her iki firmadan yapılan açıklamalarda General Mobile’n yeni üreteceği Android cihazlarında Qualcomm’un mobil teknolojilerinden yararlanacağı ve yüksek kaliteli Android akıllı telefonlarının dünya çapındaki müşterilere sunulacağının müjdesi verildi.