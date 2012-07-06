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Amazon'dan 3 farklı Kindle Fire ve 8,9 inçlik yeni bir tablet gelebilir

6 yıl
4,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Kindle Fire ile tablet pazarına hızlı bir giriş yapan ve önemli bir başarının altına imza atan Amazon’un 2.Nesil Kindle Fire’da izleyeceği strateji merakla beklenirken; konuyla ilgili yeni dedikodular gelmeyi sürdürüyor. 
Endüstrinin önemli araştırma şirketlerinden NPD’nin bir analistine göre Amazon, bir ya da iki değil, 3 farklı 7 inçlik Kindle Fire ve 8.9 inçlik yeni bir tablet olmak üzere 4 farklı model ile sonbahar aylarında kullanıcıların karşısına çıkacak.
2.Nesil Kindle Fire ailesini oluşturacak modellerden ilki 1024x600 piksel çözünürlük sunarken, üzerinde kamera bulundurmayacak; ikinci modelde çözünürlük 1280x800 piksele yükselirken üzerinde kamera bulunacak; son model ise ikinci modelin 4.nesil iletişim ağı destekleyen sürümü olacak. Öte yandan 8.9 inçlik diğer tablet ise 1920x800 piksellik ekrana sahip olacak.
NPD’nin kaynakları, tabletlerle ilgili fiyat ya da işlemci gibi diğer teknik detaylarla ilgili bilgi vermezken; cihazların TI Omap ya da Nvidia’nın 4 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alması yüksek ihtimal görünüyor.


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Pardus Linux 6 yıl
Amazon çizgisinden uzaklaşıyor gibi eğer fiyat çizgisinden de uzaklaşacak olursa koltuğu tehlikede Google Nuxus fırsattan istifade edip her an zirveye oturabilir.
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nurettinaz 6 yıl
Bence yanlis bir strateji olur ve fiyatlari etkiler bu bakiniz en iyi ornek yine amazonun yaptigi e-ink readerlar yani demek istedigim cesitlilik daima maliyeti arttirir o yuzden boyle seyler her marka icin tehlike arz eder ve bu segment icin bu cok riskli bir hareket olabilir sonucta dunya da her platformada surekli model cikaran her marka elestirilirken bu ne kadar mantikli bir hareket olur tartisilir.
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-technology4ever- 6 yıl
oledudi
-technology4ever-Eğer Tegra 3 varsa sadece Tegra 3e özel oyunlarda yapılan eklentileri dikkate alırsak güzel bir oyun cihazı geliyor demekir.
İyi bir kontrol olmadığı müddet gelse nolur

Amazon genelde fiyatları çoğu firmaya göre uygun tutuyor o açıdan hem Kindle ların da kötü bir kontrolü olduğu söylenemez.
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oledudi 6 yıl -technology4ever-
-technology4ever-
oledudi
Orijinalden alıntı: -technology4ever-Eğer Tegra 3 varsa sadece Tegra 3e özel oyunlarda yapılan eklentileri dikkate alırsak güzel bir oyun cihazı geliyor demekir.
İyi bir kontrol olmadığı müddet gelse nolur

Amazon genelde fiyatları çoğu firmaya göre uygun tutuyor o açıdan hem Kindle ların da kötü bir kontrolü olduğu söylenemez.

Valla dokunmatik oyunlarin en büyük kanayan yarası kontrolleridir bence. Denemedim ama Ne kadar iyi olabilirki
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-technology4ever- 6 yıl
Eğer Tegra 3 varsa sadece Tegra 3'e özel oyunlarda yapılan eklentileri dikkate alırsak güzel bir oyun cihazı geliyor demekir.
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oledudi 6 yıl -technology4ever-
-technology4ever-
Eğer Tegra 3 varsa sadece Tegra 3'e özel oyunlarda yapılan eklentileri dikkate alırsak güzel bir oyun cihazı geliyor demekir.

İyi bir kontrol olmadığı müddet gelse nolur
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armanatilgan 6 yıl
1920x800 ne saçma bir çözünürlüktür.
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