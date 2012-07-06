Amazon'dan 3 farklı Kindle Fire ve 8,9 inçlik yeni bir tablet gelebilir

Kindle Fire ile tablet pazarına hızlı bir giriş yapan ve önemli bir başarının altına imza atan Amazon’un 2.Nesil Kindle Fire’da izleyeceği strateji merakla beklenirken; konuyla ilgili yeni dedikodular gelmeyi sürdürüyor.

Endüstrinin önemli araştırma şirketlerinden NPD’nin bir analistine göre Amazon, bir ya da iki değil, 3 farklı 7 inçlik Kindle Fire ve 8.9 inçlik yeni bir tablet olmak üzere 4 farklı model ile sonbahar aylarında kullanıcıların karşısına çıkacak.

2.Nesil Kindle Fire ailesini oluşturacak modellerden ilki 1024x600 piksel çözünürlük sunarken, üzerinde kamera bulundurmayacak; ikinci modelde çözünürlük 1280x800 piksele yükselirken üzerinde kamera bulunacak; son model ise ikinci modelin 4.nesil iletişim ağı destekleyen sürümü olacak. Öte yandan 8.9 inçlik diğer tablet ise 1920x800 piksellik ekrana sahip olacak.

NPD’nin kaynakları, tabletlerle ilgili fiyat ya da işlemci gibi diğer teknik detaylarla ilgili bilgi vermezken; cihazların TI Omap ya da Nvidia’nın 4 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alması yüksek ihtimal görünüyor.



