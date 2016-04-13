Amazon’dan yeni bir e-kitap okuyucu: Kindle Oasis

Elektronik kitap okuyucu dendiğinde akla ilk gelen isim olan Amazon, Kindle okuyucu serisine ilginç bir üye ekliyor. Kindle Oasis adındaki yeni üye, tasarımı ile önceki nesillerden oldukça farklılaşıyor.

Amazon Kindle Oasis, daha çok tek elde kitap okumak isteyenlere hitap ediyor. En ince noktasında 3.4mm kalınlık değeri olan cihaz, kenar kısmında kalın bir bölmeye sahip. Bu bölme içerisinde işlemci, RAM gibi bileşenler yer alıyor. Bölme, kişinin eli ile kavrayacağı yapıda geliştirilmiş. Böylece sol veya sağ elinizle cihazı tutarak kitap okuyabiliyorsunuz. 130 gram ağırlık ile cihaz yorgunluk hissi vermiyor.

300ppi piksel yoğunluk değeri ile üst seviyede olan cihaz, ayrıca daha iyi bir aydınlatma için gerekli LED bileşenleri kenar kısımlara yerleştirmiş. Beyaz renk yelpazesinin yoğunlaştırıldığı ekran, 6 inçlik bir boyuta sahip ve kare şeklinde tasarlanmış.

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İster fiziksel tuşlarla, isterseniz de dokunmatik ekran üzerinden sayfaları çevirebiliyorsunuz. Sadece ABD’de 4.4 milyonluk e-kitap arşivi olan Amazon, ayrıca bağımsız yazarların kitaplarını ekosisteme yayınlamasına da yardım ediyor. Bu bakımdan, en geniş elektronik kitap arşivi Amazon’da diyebiliriz.

Çift batarya sistemi ile 2 haftaya kadar kullanım ömrü sunan cihaz için, bir de şarjlı kılıf geliştirilmiş. Bu sayede toplam süre 2 aya kadar çıkabiliyor. Amazon Kindle Oasis okuyucusunun WiFi versiyonu için 289$ talep ediliyor. 3G versiyonu için ise 359$’ı gözden çıkarmak lazım. Ön siparişlerin başladığı okuyucu, ay sonunda dağıtıma çıkacak.