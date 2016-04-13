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Amazon’dan yeni bir e-kitap okuyucu: Kindle Oasis

Elektronik kitap okumaktan hoşlananların ilk tercihi olan Amazon Kindle okuyucuları, şimdiye kadar ki en ince ancak bir o kadar da pahalı üyesine merhaba dedi.
3 yıl
4,5b
1
14
E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon’dan yeni bir e-kitap okuyucu: Kindle Oasis

Elektronik kitap okuyucu dendiğinde akla ilk gelen isim olan Amazon, Kindle okuyucu serisine ilginç bir üye ekliyor. Kindle Oasis adındaki yeni üye, tasarımı ile önceki nesillerden oldukça farklılaşıyor.

Amazon Kindle Oasis, daha çok tek elde kitap okumak isteyenlere hitap ediyor. En ince noktasında 3.4mm kalınlık değeri olan cihaz, kenar kısmında kalın bir bölmeye sahip. Bu bölme içerisinde işlemci, RAM gibi bileşenler yer alıyor. Bölme, kişinin eli ile kavrayacağı yapıda geliştirilmiş. Böylece sol veya sağ elinizle cihazı tutarak kitap okuyabiliyorsunuz. 130 gram ağırlık ile cihaz yorgunluk hissi vermiyor.

300ppi piksel yoğunluk değeri ile üst seviyede olan cihaz, ayrıca daha iyi bir aydınlatma için gerekli LED bileşenleri kenar kısımlara yerleştirmiş. Beyaz renk yelpazesinin yoğunlaştırıldığı ekran, 6 inçlik bir boyuta sahip ve kare şeklinde tasarlanmış.

Ayrıca Bkz. "HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!"

İster fiziksel tuşlarla, isterseniz de dokunmatik ekran üzerinden sayfaları çevirebiliyorsunuz. Sadece ABD’de 4.4 milyonluk e-kitap arşivi olan Amazon, ayrıca bağımsız yazarların kitaplarını ekosisteme yayınlamasına da yardım ediyor. Bu bakımdan, en geniş elektronik kitap arşivi Amazon’da diyebiliriz.

Çift batarya sistemi ile 2 haftaya kadar kullanım ömrü sunan cihaz için, bir de şarjlı kılıf geliştirilmiş. Bu sayede toplam süre 2 aya kadar çıkabiliyor. Amazon Kindle Oasis okuyucusunun WiFi versiyonu için 289$ talep ediliyor. 3G versiyonu için ise 359$’ı gözden çıkarmak lazım. Ön siparişlerin başladığı okuyucu, ay sonunda dağıtıma çıkacak. 

 

http://techcrunch.com/2016/04/13/meet-oasis-amazons-smaller-lighter-grippier-kindle/ Yorum Yaz
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SC0RPI0N 3 yıl en beğenilen
Gayet başarılı ürün ama maalesef bizim ülkede çok fazla satılamıyor
Bizim insanımızın mantığı " Ne gerek var bizde telefondan okuruz "
Yanıtla +5
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Infinitum 3 yıl
Amazon'un ekosistemi nasıl? Elimde bir sürü Türkçe PDF var. Bunları kolayca yükleyip kullanabiliyor muyuz? Veya epub vs. gibi tür sınırlaması var mı?
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Shaq Diesel 3 yıl Infinitum
Amazon bildiğim kadarıyla resmi olarak Türkiye'ye gelmediği için kendi sattığı sıfır cihazları Türkiye'ye yollamıyor. Refurbished olanlar belki geliyor olabilir, üstteki linktekinin gönderildiği yazıyor.

PDF'ler yüklenir ama e-book formatları gibi performans alamazsınız. Çünkü e-book formatlarında sadece yazılar dosyaya dahil oluyor ve fontun kendisi ile büyüklüğünü cihaz ayarlıyor. Her sayfada birkaç satır yazı olduğu için sayfa geçişlerinde yenileme hızı yeterli oluyor. PDF ise tablette kullanır gibi oluyor, zoom yaparak büyüteçle yaklaşmış gibi oluyorsunuz. Yenileme hızları düşük olduğundan zoom in-zoom out- sayfa değiştirme vb. işler biraz daha geç oluyor çünkü çok fazla mürekkep partikülünün yer değiştirmesi gerekiyor ve ekran yenilenmeye (refresh) ihtiyaç duyuyor. Ancak ışığın direkt olarak tabandan gözünüze vurmaması gibi büyük bir avantajı var. Yani e-book formatlarındaki kadar olmasa da PDF de okunabilir ama tabletteki kadar hızlı olmaz, ve renk olmaz tabii.

Dosya yükleme açısından problem yaşamazsınız, PC'den dosya yüklemeye kısıtlama yok; sadece epub formatını tanımadığı için mobi veya azw3 gibi başka bir e-book formatına çevirerek cihaza göndermeniz gerekiyor. Bunun yanısıra Kindle Store'da bedavalar da olmak üzere bol bol yabancı içerik var ama Türkçe yok.

D&R Kobo getirmeye başlayacak 27 Nisan'da, onun SD kart (aslında çok büyük boyutlu PDF'ler kullanmadıkça 4 GB hafıza yeterli), Türkçe arayüz gibi avantajları var, Store'a da Türkçe kitaplar geleceği söyleniyor. Kobo da düşünülebilir, cihazlar arasında çok fark yok. Glo HD modeli Paperwhite ile denk gibi, fiyatı da benzer. Umarım bu vesileyle bu cihazlar biraz daha yayılır, bence en büyük handikabı bilinmemesi. Aldıktan sonra memnun kalmayan duymadım.

Bu arada konu Oasis konusu olduğu için onla ilgili de yazayım. Cihaz güzel görünüyor ancak çok pahalı. Voyage ile Oasis'in gereksiz pahalı olduğunu düşünüyorum, Paperwhite F/P açısından bence daha makul.
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kadirirdem 3 yıl
güzel cihaz ama bizim ülkede pek gitmez bu....
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Fenomenon 3 yıl
SC0RPI0N
Gayet başarılı ürün ama maalesef bizim ülkede çok fazla satılamıyorBizim insanımızın mantığı Ne gerek var bizde telefondan okuruz

Amazon kiddle göderiyor mu Türkiye'ye?? Kddle'ın fiyatları makul ama burada yüksek fiyattan satılıyor. Misal 80$'lık kiddle (ki black friday'de daha da ucuzluyor) Türkiye'ye gönderim olsa 230 lira yapar, buradaki fiyatı 400 lira.
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stophart 3 yıl
SC0RPI0N
Gayet başarılı ürün ama maalesef bizim ülkede çok fazla satılamıyorBizim insanımızın mantığı Ne gerek var bizde telefondan okuruz

eline alıpta beğenmiyen görmedim çevremde, bilmeyen çok yani. bende görünce karar verdim almaya, kaç gündür almaya çalışıyorum, malum amazondan kindle gönderimi yok. burada da 2 katı fiyat biçiyorlar, en uygun sürümüne. Kaldı ki Türkçe içerikte yok maalesef. Hemen eleştiri yazmadan önce de bi düşünmek lazım diye düşünüyorum, saygılar.
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ßlaCKFOX 3 yıl stophart
stophart
SC0RPI0N
Gayet başarılı ürün ama maalesef bizim ülkede çok fazla satılamıyorBizim insanımızın mantığı Ne gerek var bizde telefondan okuruz

eline alıpta beğenmiyen görmedim çevremde, bilmeyen çok yani. bende görünce karar verdim almaya, kaç gündür almaya çalışıyorum, malum amazondan kindle gönderimi yok. burada da 2 katı fiyat biçiyorlar, en uygun sürümüne. Kaldı ki Türkçe içerikte yok maalesef. Hemen eleştiri yazmadan önce de bi düşünmek lazım diye düşünüyorum, saygılar.

Türkiye'ye gönderim olsa bile Gümrükteki vergisi vs. Eklenince ülkemizde satılan fiyatlara gelir örneğin şimdi Amazonda baktım Paperwhite'ın son versiyonu için 140$ fiyat çıkıyor dolar 2,85`den hesaplasak 400 lira ediyor ülkemizde de şu an 490 liraya falan bulunabiliyor yani hemen hemen denk fiyatlar
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jubeii 3 yıl
amazon turkce kitaplara destek veriyormu?
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Mianfei 3 yıl
SC0RPI0N
Gayet başarılı ürün ama maalesef bizim ülkede çok fazla satılamıyorBizim insanımızın mantığı Ne gerek var bizde telefondan okuruz

Çünkü senin insanının asgari maaşı onları mecburen korsana itiyor. O kadar zenginlik ve refah burada da olsa ya Arabistan gibi oluruz ya da Batılılar gibi. Şahsen böyle ülkenin ben..
1 Yanıt Yanıtla +1
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*siteci* 3 yıl Mianfei
Kalasso

SC0RPI0N

Gayet başarılı ürün ama maalesef bizim ülkede çok fazla satılamıyorBizim insanımızın mantığı Ne gerek var bizde telefondan okuruz


Çünkü senin insanının asgari maaşı onları mecburen korsana itiyor. O kadar zenginlik ve refah burada da olsa ya Arabistan gibi oluruz ya da Batılılar gibi. Şahsen böyle ülkenin ben..

Kitap okumamanın asgari ücret almakla alakası yok. Okumak isteyen kütüphaneden de okur. Hatta 50-60 dolara e-okuyucu alıp internetten para vermeden birçok kitaba ulaşabilir.
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DarkHellKnightX 3 yıl
1-2 ay kadar önce kindle Paperwhite 3 aldım. Okumam gereken belgeler hep dijital olduğu için kağıt israfı yapmak istemedim. Ders kitaplarımı falan da amazondan dijital olarak satın aldım. Kitap taşımaya oranla çok daha pratik.
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SC0RPI0N 3 yıl en beğenilen
Gayet başarılı ürün ama maalesef bizim ülkede çok fazla satılamıyor
Bizim insanımızın mantığı " Ne gerek var bizde telefondan okuruz "
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