HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!

HTC’nin büyük yatırımlar yaptığı ve umutlar bağladığı yeni amiral gemi modeli İstanbul dahil eş zamanlı etkinliklerle resmiyete kavuşturuldu. Uzun yıllardır amiral gemi modellerinde One ismini kullanan firma, artık doğrudan sayılara geçiş yapmış. Gelin HTC 10 modelinin detaylarına giriş yapalım:

Tasarım

HTC 10, yıllardır alıştığımız metal kasa tasarımını büyük ölçüde yansıtıyor. Bu yıl farklı olarak, kenar kısımlarında yiv olarak da tabir edebileceğimiz köşeli bir tasarıma yer verilmiş. İlk izlenimler, bu tasarımın elde daha rahat tutuş sağladığını ve ince bir hissiyat verdiğini ifade ediyor. Bu arada, cihazın 9mm kalınlık değeri olduğunu belirtelim ancak 3mm kalınlığındaki bu yivler, bunu pek hissettirmiyor.

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Arka kısımda alıştığımız HTC logosu ve üzerindeki kamera-flaş kombinasyonuna baktıktan sonra, ön kısma geçelim. Yeni nesil One A9 ve X9 modellerinden ilham alan cihaz, ekranın altındaki HTC logosunu ve ekran üzeri menü tuşlarını kaldırmış. Bunun yerine, parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu ve yanlarında kapasitif tuşlar sunuluyor.

Yine alıştığımız BoomSound hoparlörler, bu kez çok farklı bir tasarıma bürünüyor. Daha önce, alt kısımdaki ızgaranın ikiye bölünerek ortasına Home tuşunu aldığını görmüştük. Görünümü biraz bozan bu tasarımdan HTC artık kaçınıyor. BoomSound ızgarasının bir tanesi ahize kısmında, diğeri ise en alt tarafta ve USB Type-C girişinin hemen yanında.

Ekran

Beklendiği gibi, HTC 10 modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte Super LCD 5 ekran kullanılıyor. SLCD 5 ile ilgili net detaylar bulunmasa da, daha canlı ve parlak renkler sunduğu, ayrıca dış mekanlarda çok iyi parlaklık değerlerine imza attığı ifade ediliyor. 2.5D kavisli panel ile Premium hissiyat güçlendiriliyor.

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Yonga Seti

Bu yıl sayısız amiral gemisine hayat veren Snapdragon 820 yonga seti, HTC 10 modelinde de karşımıza çıkıyor. 2.2GHz saat hızında çalışan 2+2 şeklinde 4 adet Kryo özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdeklere sahip olan yonga seti, Adreno 530 grafik birimi ile geliyor. 4GB LPDDR4 RAM ile birlikte HTC 10, performans açısından rakiplerinden aşağı kalmayacak. Burada elbette, yazılım-donanım uyumu son sözü söyleyecektir. Cihazda 32GB artırılabilir kapasite mevcut.

Ultrapixel 2

HTC’nin yıllar önce kendi çabaları ile geliştirdiği ve ilk nesil One M telefonlarında kullanmaya başladığı 4MP çözünürlüğündeki Ultrapixel sensör, ilk yılında başarılı olsa da, rakiplerin gelişen kamera teknolojilerine karşı güçsüz kalmaya başladı. HTC bir ara, Ultrapixel sensörlerden vaz geçerek standart çözünürlüklere yönelmişti ancak geri dönüşü muhteşem oldu.

Ultrapixel 2 adındaki yeni teknoloji, 12MP çözünürlüğe sahip. Çözünürlüğün, fotoğraf kalitesini çok da etkilemediğini belirttikten sonra, Ultrapixel 2 teknolojisinin 1.55um piksel boyutu ve f/1.8 diyafram aralığı ile yüzde 130 daha fazla ışık aldığının altını çizelim. Bu sayede, HTC 10 çok karanlık ortamlarda daha iyi çekimler yapabilecek.

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Sensör testleri ile ünlü DxOMark, şimdiden cihazın kamerasını testlere sokmuş ve skorunu paylaşmış. Galaxy S7 ile birlikte HTC 10, dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip ve puanı 88. Arka kamera ayrıca çift tonlu LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor.

OIS destekli arka kameranın yanında 5MP çözünürlüğündeki ön kamera da OIS destekli. Dünyada bir ilk olan bu sensör ile artık sarsılmadan özçekimler yapabileceksiniz. RAW çekim yanında 4K video kaydı da mevcut.

Yazılım

Yazılım tarafında da bazı ilkler söz konusu. HTC, yeni Sense arayüzü için Google ile işbirliği yapmış. Daha önce de gündeme geldiği gibi, ana ekranda ikonlar ve widget’lar artık ızgara üzerinde değil serbest olarak da yerleştirilebiliyor. Ayrıca çeşitli resimlere kısayollar atanabiliyor. Böylece bir manzara resmi şeklinde ana ekranınızı süsleyebiliyorsunuz.

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İşbirliği konusuna dönersek, HTC oldukça sade ve yüklerinden kurtulmuş bir arayüz benimsemiş. Örneğin, çekim yaptıktan sonra doğrudan Google Fotoğraflar uygulamasına gidiyorsunuz. Yani yerleşik galeri uygulaması kalkmış. Sadece, daha iyi olduğunu düşündüğü için HTC, kendi mail istemcisini korumuş.

Batarya

Cihazda 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve çeşitli yazılım optimizasyonları ile iki günü rahatça çıkarabiliyor. Elbette, Android 6.0 ile gelen Doze tasarruf modunun bunda katkısı büyük. QuickCharge 3.0 teknolojisi ile, bataryanın yüzde 50’si 30 dakikada dolabiliyor.

Ses

Bir dönem Beats Audio ile adını andığımız HTC, yeni amiral gemisinde ses konusuna önem vermiş. Üst kısımdaki ızgara içerisinde bir tweeter, alt kısımdaki ızgara içerisinde ise bir amplifikatör yer alıyor. Her hoparlör sürücüsü için ayrı bir amplifikatör sağlayan sistem, en iyi ses deneyimini amaçlıyor.

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BoomSound Hi-Fi olarak adlandırılan yeni ses sistemi, 24-bit Hi-res seviyesini de destekliyor. Ayrıca kutu içerisinde gelen Hi-res kulaklıklar takıldığında, standart ses de yukarı ölçeklenebiliyor. Apple AirPlay desteği ile artık uyumlu cihazlara müzik paylaşımı da mümkün hale getirilmiş.

Kılıf

HTC 10 ile birlikte önceki nesil DotView kılıflar tarihe karışıyor ve yerine IceView kılıflar geliyor. IceView kılıflar artık ekranın çözünürlüğünü çok daha iyi kullanıyor ve çok daha detaylı görüntüler sunabiliyor.

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Çıkış Tarihi ve Fiyat

HTC 10 modeli için ilk dile getirilen fiyat 699$ civarında. Bugün itibariyle pek çok ülkede ön siparişler başlayacak. Mayıs ayının ilk haftasında da dağıtıma çıkacak. Ülkemizde de 2999TL şeklinde bir fiyatlandırma mevcut. Yani Galaxy S7 ve LG G5 modellerinin üzerine çıkıyor.