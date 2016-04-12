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HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!

Teknoloji dünyasının merakla beklediği HTC’nin yeni amiral gemisi nihayet resmileşti. Yeni model neler sunuyor ve hangi fiyat etiketine sahip olacak, detaylar yazımızda:
3 yıl
16,9b
1
431
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin büyük yatırımlar yaptığı ve umutlar bağladığı yeni amiral gemi modeli İstanbul dahil eş zamanlı etkinliklerle resmiyete kavuşturuldu. Uzun yıllardır amiral gemi modellerinde One ismini kullanan firma, artık doğrudan sayılara geçiş yapmış. Gelin HTC 10 modelinin detaylarına giriş yapalım:

Tasarım

HTC 10, yıllardır alıştığımız metal kasa tasarımını büyük ölçüde yansıtıyor. Bu yıl farklı olarak, kenar kısımlarında yiv olarak da tabir edebileceğimiz köşeli bir tasarıma yer verilmiş. İlk izlenimler, bu tasarımın elde daha rahat tutuş sağladığını ve ince bir hissiyat verdiğini ifade ediyor. Bu arada, cihazın 9mm kalınlık değeri olduğunu belirtelim ancak 3mm kalınlığındaki bu yivler, bunu pek hissettirmiyor.

 

HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!
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Arka kısımda alıştığımız HTC logosu ve üzerindeki kamera-flaş kombinasyonuna baktıktan sonra, ön kısma geçelim. Yeni nesil One A9 ve X9 modellerinden ilham alan cihaz, ekranın altındaki HTC logosunu ve ekran üzeri menü tuşlarını kaldırmış. Bunun yerine, parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu ve yanlarında kapasitif tuşlar sunuluyor.

Yine alıştığımız BoomSound hoparlörler, bu kez çok farklı bir tasarıma bürünüyor. Daha önce, alt kısımdaki ızgaranın ikiye bölünerek ortasına Home tuşunu aldığını görmüştük. Görünümü biraz bozan bu tasarımdan HTC artık kaçınıyor. BoomSound ızgarasının bir tanesi ahize kısmında, diğeri ise en alt tarafta ve USB Type-C girişinin hemen yanında.

Ekran

Beklendiği gibi, HTC 10 modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte Super LCD 5 ekran kullanılıyor. SLCD 5 ile ilgili net detaylar bulunmasa da, daha canlı ve parlak renkler sunduğu, ayrıca dış mekanlarda çok iyi parlaklık değerlerine imza attığı ifade ediliyor. 2.5D kavisli panel ile Premium hissiyat güçlendiriliyor.

 

HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!
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Yonga Seti

Bu yıl sayısız amiral gemisine hayat veren Snapdragon 820 yonga seti, HTC 10 modelinde de karşımıza çıkıyor. 2.2GHz saat hızında çalışan 2+2 şeklinde 4 adet Kryo özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdeklere sahip olan yonga seti, Adreno 530 grafik birimi ile geliyor. 4GB LPDDR4 RAM ile birlikte HTC 10, performans açısından rakiplerinden aşağı kalmayacak. Burada elbette, yazılım-donanım uyumu son sözü söyleyecektir. Cihazda 32GB artırılabilir kapasite mevcut.

Ultrapixel 2

HTC’nin yıllar önce kendi çabaları ile geliştirdiği ve ilk nesil One M telefonlarında kullanmaya başladığı 4MP çözünürlüğündeki Ultrapixel sensör, ilk yılında başarılı olsa da, rakiplerin gelişen kamera teknolojilerine karşı güçsüz kalmaya başladı. HTC bir ara, Ultrapixel sensörlerden vaz geçerek standart çözünürlüklere yönelmişti ancak geri dönüşü muhteşem oldu.

Ultrapixel 2 adındaki yeni teknoloji, 12MP çözünürlüğe sahip. Çözünürlüğün, fotoğraf kalitesini çok da etkilemediğini belirttikten sonra, Ultrapixel 2 teknolojisinin 1.55um piksel boyutu ve f/1.8 diyafram aralığı ile yüzde 130 daha fazla ışık aldığının altını çizelim. Bu sayede, HTC 10 çok karanlık ortamlarda daha iyi çekimler yapabilecek.

 

HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!
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Sensör testleri ile ünlü DxOMark, şimdiden cihazın kamerasını testlere sokmuş ve skorunu paylaşmış. Galaxy S7 ile birlikte HTC 10, dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip ve puanı 88. Arka kamera ayrıca çift tonlu LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor.

OIS destekli arka kameranın yanında 5MP çözünürlüğündeki ön kamera da OIS destekli. Dünyada bir ilk olan bu sensör ile artık sarsılmadan özçekimler yapabileceksiniz. RAW çekim yanında 4K video kaydı da mevcut.

Yazılım

Yazılım tarafında da bazı ilkler söz konusu. HTC, yeni Sense arayüzü için Google ile işbirliği yapmış. Daha önce de gündeme geldiği gibi, ana ekranda ikonlar ve widget’lar artık ızgara üzerinde değil serbest olarak da yerleştirilebiliyor. Ayrıca çeşitli resimlere kısayollar atanabiliyor. Böylece bir manzara resmi şeklinde ana ekranınızı süsleyebiliyorsunuz.

 

HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!
Tam Boyutta Gör

İşbirliği konusuna dönersek, HTC oldukça sade ve yüklerinden kurtulmuş bir arayüz benimsemiş. Örneğin, çekim yaptıktan sonra doğrudan Google Fotoğraflar uygulamasına gidiyorsunuz. Yani yerleşik galeri uygulaması kalkmış. Sadece, daha iyi olduğunu düşündüğü için HTC, kendi mail istemcisini korumuş.

Batarya

Cihazda 3000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor ve çeşitli yazılım optimizasyonları ile iki günü rahatça çıkarabiliyor. Elbette, Android 6.0 ile gelen Doze tasarruf modunun bunda katkısı büyük. QuickCharge 3.0 teknolojisi ile, bataryanın yüzde 50’si 30 dakikada dolabiliyor.

Ses

Bir dönem Beats Audio ile adını andığımız HTC, yeni amiral gemisinde ses konusuna önem vermiş. Üst kısımdaki ızgara içerisinde bir tweeter, alt kısımdaki ızgara içerisinde ise bir amplifikatör yer alıyor. Her hoparlör sürücüsü için ayrı bir amplifikatör sağlayan sistem, en iyi ses deneyimini amaçlıyor.

 

HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!
Tam Boyutta Gör

BoomSound Hi-Fi olarak adlandırılan yeni ses sistemi, 24-bit Hi-res seviyesini de destekliyor. Ayrıca kutu içerisinde gelen Hi-res kulaklıklar takıldığında, standart ses de yukarı ölçeklenebiliyor. Apple AirPlay desteği ile artık uyumlu cihazlara müzik paylaşımı da mümkün hale getirilmiş.

Kılıf

HTC 10 ile birlikte önceki nesil DotView kılıflar tarihe karışıyor ve yerine IceView kılıflar geliyor. IceView kılıflar artık ekranın çözünürlüğünü çok daha iyi kullanıyor ve çok daha detaylı görüntüler sunabiliyor.

 

HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!
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Çıkış Tarihi ve Fiyat

HTC 10 modeli için ilk dile getirilen fiyat 699$ civarında. Bugün itibariyle pek çok ülkede ön siparişler başlayacak. Mayıs ayının ilk haftasında da dağıtıma çıkacak. Ülkemizde de 2999TL şeklinde bir fiyatlandırma mevcut. Yani Galaxy S7 ve LG G5 modellerinin üzerine çıkıyor. 


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12 Angry Men 3 yıl en beğenilen
Açık ve net bu yıl tanıtılan en iyi telefon htc 10 dur.
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Myxo 3 yıl
Cihazın fiyatı 2.999 Tl olarak duyuruldu. Yani rakipleri ile arasındaki fark 200 Tl. Bana kalırsa kamera+işçilik+sense arayüzü+ses teknolojisi+kutudan çıkan kulaklık(ki başlı başına bir sebeptir bana göre) o 200 tl'ye değer.
Cihazın fiyatı 2.999 Tl olarak duyuruldu. Yani rakipleri ile arasındaki fark 200 Tl. Bana kalırsa kamera+işçilik+sense arayüzü+ses teknolojisi+kutudan çıkan ku...
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fz18 3 yıl
Tabiri caiz ise HTC Allah ne verdiyse abanmış,
Her ne kadar fiyat 3 bin olsa da, rakiplerini de düşününce insanın iştahı kabarıyor.
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lansker 3 yıl
Bildiğim kadarıyla sony x de ekstra bir durum yok, z serisine göre gerileme var
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clb12 3 yıl
Spekarlar eskisi gibi kalsaymış iyi olurmuş ama her güzelin var bir kusuru.Kesinlikle bu sefer olmuş.
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deepfear7 3 yıl
Sony X ile bu telefon arasında kaldım
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Karanlık Ülke 3 yıl
Reklamcılık okumak lazım. Öyle güzel reklamlıyorlar ki telefonum bana yettiğine rağmen alası geliyor insanın.
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
buna ios yüklenirmi
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Fakirdepocu 3 yıl MarjinaL_Kedi
MarjinaL_Kedi
buna ios yüklenirmi


Tabikide. Android ve ios u ortak da kullanabilirisniz. Hatta windows ya da linux da kurabilirsiniz.
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kdrcnrbyrm 3 yıl
Telefon iyi hoşta tasarım çok kötü. Ya sen m7 ile en iyi akıllı telefon tasarımlarından birini yapmışken niye gidip çöpsung'un çöp tasarımına özeniyorsun ki. Şahsen samsung-lg-sony-htc duyurulmuş son telefonları arasında favorim lg g5. Htc'den böyle bir tasarım beklemezdim şahsen.
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HHHMMM 3 yıl
baya güzel cihaz
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Buralara da bi geldik 3 yıl
Olmuş bu g2 gibi efsane olabilir belki fiyatı da düşerse
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ahmetensar 3 yıl
önce bi paramız olsun da ...
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Opricnik 3 yıl
Htc alan buyuk hata yapar demedi demeyin isinmaktan kullanamazsiniz
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john mclane 3 yıl
Htc bu sefer şahane bir telefon çıkartmış ki, bütün zamzungefanboycukları hırslarından çatlayıp buraya akmışlar
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