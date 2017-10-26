Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor

Leeds Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, ameliyat esnasında robot kullanımının sonucu değiştiren bir faktör olmadığını ortaya koydu.
1 yıl
2,6b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor
 

Yeni nesil teknolojilerin insanlığa en çok katkı sunduğu alanların başında sağlık sektörü geliyor. Günümüzde otonom olarak bazı basit müdahaleler yapabilen robotlar özellikle sağlık personelinin yetersiz olduğu bölgeler için umut ışığı olsa da robotların sağlık sektöründe kullanılmasını genellikle bir cerrah tarafından kontrol edilen robotik sistemler ile görüyoruz. Robotik sistemlere özel bir ilgi gösteren İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi(NHS) de her biri 1 milyon İngiliz sterlininden daha pahalı 58 adet operasyon robotuna sahip. İngiliz uzmanlar bu robotları 2000 yılından beri çeşitli operasyonlarda kullansa da robotların sağladığı fayda konusunda tartışmalar sürüyor.


Ameliyatta Robot Kullanılması Sonucu Etkilemiyor 

Geçtiğimiz günlerde Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada robotların kullanıldığı operasyonlar ve sadece cerrahların görev aldığı operasyonların sonuç bakımından herhangi bir farklılık taşıyıp taşımadığı araştırıldı. Geçtiğimiz 12 yılda gerçekleşen yaklaşık 24.000 böbrek ameliyatını inceleyen araştırmacılar, ameliyatın bir robot aracılığıyla ya da doğrudan cerrah eliyle yapılmasının ameliyatın sonucuna veya iyileşme dönemine herhangi bir farklılık yansıtmadığını tespit etti. Üstelik araştırmaya göre robotların görev aldığı operasyonlar diğerlerine kıyasla daha uzun sürüyor ve daha masraflı.


Leed Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada ise kalın bağırsak kanseriyle ilgili 500 adet ameliyat incelendi. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla benzer sonuçlara ulaşan araştırmacılar,  altı ayın sonunda komplikasyon oranları ya da yaşam kalitesinde açısından ameliyatın robot ya da doğrudan cerrah eliyle gerçekleştirilmesi arasında bir fark görülmediğini tespit etti. Araştırmanın başyazarı David Jayne, ''robot cerrahisiyle ilgili en önemli şey çok pahalı olması. NHS milyonlarca pound harcamıştı ancak herhangi bir faydasının olup olmadığını bilmiyorduk.'' dedi.


İki araştırmada da ele alınan veriler söz konusu ameliyatlarda robotların kullanılması ya da kullanılmamasının hastalar için farklı bir sonuç doğurmayacağı sonucuna ulaşılsa da David Jayne robotların gelişinin sürdürmek adına robotlu ameliyatlara devam edilmesini tavsiye ediyor. Robotların kullanışlı bir teknoloji olduğunu ve en karmaşık ameliyatlarda cerrahlara büyük fayda sağlayacağını kaydeden Jayne, bununla birlikte şu an için maliyet açısından faydalı olmadıklarını da kabul ediyor. 


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5014679/ROBOTS-no-better-performing-surgery-humans.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deoks 1 yıl en beğenilen
Robotu kullanan cerrah zaten. Öyle kendi kendine ameliyatı yapan bir robot yok şu an piyasada.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ma95 1 yıl
Türkiye'de 20si kamuda olmak üzere 30 robotik cerrahi cihazı var. Daha 2 gün önce Kalp Damar Cerrahisi'nden hocamızla robotik cerrahi muhabbeti yaptık.Maddeler halinde yazayım:
1- Robotik cerrahi yaklaşık olarak 3 kat daha pahalı. Da vinci robot yaklaşık $ 3 milyon. Ve her bir kolun kullanım kotası var. 10 operasyondan sonra çalışmıyor. Yazılımsal olarak kendini bloke ediyor
2- Ufak kesilerle ulaşmak istediğiniz yere varabiliyorsunuz. Bu da estetik ve psikolojik olarak hasta için artı. Hastanede yatış süreci kısaldığı için de hem hastaya hem devlete artı
3- Cihazlarda haptic feedback yok. Yani dokunduğunuz dokunun sertliğini yumuşaklığını anlayamıyorsunuz. Buda joystick le yaptığınız ameliyatta tuttuğunuz yeri fazla ezip hastanın ölümüne kadar varabilecek komplikasyonlar yaratabilir. Bu yüzden cerrahi operatör nazik ve yavaş olmak zorunda. Ayrıca her bir kolun dirseği etraf doku için risk.Dirseklerde de his olmadığı gibi, video portunun görmediği yerlerde de dönüşler yapmanız gerekebiliyor. Ameliyat süresi bu sebeple uzun özellikle tecrübe azken
4- Eğitim süresi uzun. Cerrah ha diye makine başına oturup operasyon yapamıyor
5- Yarın birgün internet bağlantısının kesilmeyeceği bir şekilde garanti altına alınabilirse operatör cerrah masa başından farklı bir şehir ülkedeki hastasını orada da bir cerrahi ekip olmak kaydıyla yapabilir. (bugün için uygulanmıyor. Da vinci robot üreticileri etik kurallar gereği izin vermiyor)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl
Saçmalamışlar bence yani yeni bir teknoloji bu zaten ayrıca titreyen elleri yüzünden ameliyatlardaki başarı düşüyor. Hatta çok zeki olsa bile bu yüzden bu mesleği yapamayan ya da bırakmak zorunda kalanlar var. Alışma evresi denen bir şey var alıştıktan sonra daha verimli olacaklardır. Bunu tam el yapımı imalat ile yarı makine imalatı arasındaki fark olarak düşünün misal araba imalatı. Bir sürü kişi ne alaka diyecektir ancak ameliyata en yakın şey bence :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 1 yıl
kendi kendine ameliyat yapabilen robotların üretilmesi önemli. hele ki ülkemiz gibi en aptal doktor cerrah olandır gibi bir düşünce yüzünden cerrah sayısı az, dolayısıyla cerrahlar ameliuatlara yetişemiyor, hayatları kalmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
küfür ettirmeyin şimdi !
ameliyat için ;
daha rahat operasyon yapılsın diye
boydan boya yarılmak ile 2 cm kesi arasındaki
fark kadar ortada fark var !
ve dahası her kesi sonrası kesinin etrafında otalama 1 cm kadar his kaybı da var !
şimdi küfür ettirmeyin yani !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metalmilita 1 yıl SEO-Uzmanı
Niye bu kadar sinirlendiniz anlamadım ama konuyu bilmiyorsunuz üstüne bir de küfür ettirmeyin diyorsunuz ilginç doğrusu. Sizin bahsettiğiniz 2cm'lik küçük kesiler laparoskopik ameliyatlarda yapılan kesiler, bunun için robota gerek yok zaten laparoskopi cihazı olması yeterli ki o da yaygın bir cihaz. Haberde bahsedilen normal bir ameliyatın robotla yada robotsuz yapılanların iyileşme süreçleri ve komplikasyonları arasında fark olmadığı, karşılaştırmada laparoskopik ameliyatlar yok.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feveran 1 yıl
[mention]temelden mantık hatası olan bir araştırma sonucu haberi bu. robotlardan daha iyi cerrahların girdiği ameliyatlarla kıyaslarsan tabiki robotların bir faydası yok. maksat daha az cerrahi yeteneği olan birinin robot marifetiylen daha iyi yapabilmesidir.[/mention]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BumberShoot 1 yıl feveran
Robotların amacı daha az cerrahi beceriye sahip birbirinin ameliyatını daha iyi yapmak değildi ki aksine gayet yetenekli cerrahlar robot ile ameliyatları yapıyor çünkü robot ile ameliyat hiç kolay değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 1 yıl en beğenilen
Robotu kullanan cerrah zaten. Öyle kendi kendine ameliyatı yapan bir robot yok şu an piyasada.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl deoks
Aynen o zamana daha çok var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rosedaled3 1 yıl
İnsanın yapamayacağı ütopik birşey yapmıyordu robotlar zaten niye bir farklılık beklemişler.Aynı yeri robot açıp kapatınca niye hasta daha çabuk iyileşsin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2576 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
robot, ameliyat ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle 1 yıl Yapay zeka 30 yıl içinde insan zekasını 100'e katlayacak 1 yıl Nvidia, GeForce GTX 1070 Ti silahını çekti 1 yıl Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim! 1 yıl AMD Raven Ridge APU ailesi karşınızda 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update bazı bilgisayarlara yüklenemiyor 1 yıl Hem uçan hem de yüzebilen robot arı 1 yıl Bitcoinde yeni çatallanma iddiası: Şimdi de Bitcoin Silver geliyor 1 yıl Nokia 3, 5 ve 6 kullanıcıları da Android 8.0 Oreo'yu test edebilecek 1 yıl Razer'ın en iyi klavyesi testte "Blackwidow V2 inceleme" 1 yıl Nissan elektrikli crossover konsteptini ortaya çıkardı 1 yıl Slack'e interaktif ekran paylaşım özelliği geliyor 1 yıl Video Hakem Uygulaması bu hafta Süper Lig'de test edilecek 1 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak 1 yıl DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor 1 yıl Bazı Galaxy S8 modelleri için Oreo Beta güncellemesi haftaya yayınlanacak 1 yıl Google ve Cisco, Kubernetes odaklı bulut altyapısı kuruyor 1 yıl Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi 1 yıl Samsung’un yeni nesil NVMe SSD kartları görünmeye başladı 1 yıl AMD’den madencilere sevindirici haber: 12 karta kadar destek geldi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor Sonraki 10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler 1 yıl Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor 1 yıl Facebook'ta 4K video testleri başladı 1 yıl Sony Xperia Hello robot hoparlör duyuruldu 1 yıl NuTonomy firmasını satın alan Delphi otonom sürüş yarışında iddialı 1 yıl Vadaa ve Selpak fili gibi eşsiz karakterlerin tasarımcısı Ozan Kaygısız ile buluştuk 1 yıl Apple, iPhone X'in üretimi için kolaya kaçtı iddiası [Güncelleme] 1 yıl Daimler elektrikli kamyonunu Tesla'dan önce sahneye çıkardı 1 yıl Google Lens ilk nesil Pixel telefonlarına geldi 1 yıl Rusya'nın yeni nükleer füzesi Satan 2 test için hazır 1 yıl 8 çekirdek 16 izlekli devler kapışıyor! i7 7820X vs Ryzen 7 1800X! 1 yıl Apple'ın Safari tarayıcısı artık daha az bellek tüketiyor 1 yıl Milli işletim sistemi Pardus tekrar ayağa kaldırıldı 1 yıl Samsung, kablosuz şarj menzilini arttıran yeni bir patent başvurusunda bulundu 1 yıl Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak 1 yıl Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle 1 yıl iMac Pro için AMD Radeon Pro Vega üretimi hızlanıyor 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook görevini bırakmaya mı hazırlanıyor? 1 yıl Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor! 1 yıl Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim