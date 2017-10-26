Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor

Ameliyatta Robot Kullanılması Sonucu Etkilemiyor
Geçtiğimiz günlerde Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada robotların kullanıldığı operasyonlar ve sadece cerrahların görev aldığı operasyonların sonuç bakımından herhangi bir farklılık taşıyıp taşımadığı araştırıldı. Geçtiğimiz 12 yılda gerçekleşen yaklaşık 24.000 böbrek ameliyatını inceleyen araştırmacılar, ameliyatın bir robot aracılığıyla ya da doğrudan cerrah eliyle yapılmasının ameliyatın sonucuna veya iyileşme dönemine herhangi bir farklılık yansıtmadığını tespit etti. Üstelik araştırmaya göre robotların görev aldığı operasyonlar diğerlerine kıyasla daha uzun sürüyor ve daha masraflı.
Leed Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada ise kalın bağırsak kanseriyle ilgili 500 adet ameliyat incelendi. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla benzer sonuçlara ulaşan araştırmacılar, altı ayın sonunda komplikasyon oranları ya da yaşam kalitesinde açısından ameliyatın robot ya da doğrudan cerrah eliyle gerçekleştirilmesi arasında bir fark görülmediğini tespit etti. Araştırmanın başyazarı David Jayne, ''robot cerrahisiyle ilgili en önemli şey çok pahalı olması. NHS milyonlarca pound harcamıştı ancak herhangi bir faydasının olup olmadığını bilmiyorduk.'' dedi.
İki araştırmada da ele alınan veriler söz konusu ameliyatlarda robotların kullanılması ya da kullanılmamasının hastalar için farklı bir sonuç doğurmayacağı sonucuna ulaşılsa da David Jayne robotların gelişinin sürdürmek adına robotlu ameliyatlara devam edilmesini tavsiye ediyor. Robotların kullanışlı bir teknoloji olduğunu ve en karmaşık ameliyatlarda cerrahlara büyük fayda sağlayacağını kaydeden Jayne, bununla birlikte şu an için maliyet açısından faydalı olmadıklarını da kabul ediyor.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5014679/ROBOTS-no-better-performing-surgery-humans.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1- Robotik cerrahi yaklaşık olarak 3 kat daha pahalı. Da vinci robot yaklaşık $ 3 milyon. Ve her bir kolun kullanım kotası var. 10 operasyondan sonra çalışmıyor. Yazılımsal olarak kendini bloke ediyor
2- Ufak kesilerle ulaşmak istediğiniz yere varabiliyorsunuz. Bu da estetik ve psikolojik olarak hasta için artı. Hastanede yatış süreci kısaldığı için de hem hastaya hem devlete artı
3- Cihazlarda haptic feedback yok. Yani dokunduğunuz dokunun sertliğini yumuşaklığını anlayamıyorsunuz. Buda joystick le yaptığınız ameliyatta tuttuğunuz yeri fazla ezip hastanın ölümüne kadar varabilecek komplikasyonlar yaratabilir. Bu yüzden cerrahi operatör nazik ve yavaş olmak zorunda. Ayrıca her bir kolun dirseği etraf doku için risk.Dirseklerde de his olmadığı gibi, video portunun görmediği yerlerde de dönüşler yapmanız gerekebiliyor. Ameliyat süresi bu sebeple uzun özellikle tecrübe azken
4- Eğitim süresi uzun. Cerrah ha diye makine başına oturup operasyon yapamıyor
5- Yarın birgün internet bağlantısının kesilmeyeceği bir şekilde garanti altına alınabilirse operatör cerrah masa başından farklı bir şehir ülkedeki hastasını orada da bir cerrahi ekip olmak kaydıyla yapabilir. (bugün için uygulanmıyor. Da vinci robot üreticileri etik kurallar gereği izin vermiyor)
ameliyat için ;
daha rahat operasyon yapılsın diye
boydan boya yarılmak ile 2 cm kesi arasındaki
fark kadar ortada fark var !
ve dahası her kesi sonrası kesinin etrafında otalama 1 cm kadar his kaybı da var !
şimdi küfür ettirmeyin yani !
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