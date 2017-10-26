Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor

Yeni nesil teknolojilerin insanlığa en çok katkı sunduğu alanların başında sağlık sektörü geliyor. Günümüzde otonom olarak bazı basit müdahaleler yapabilen robotlar özellikle sağlık personelinin yetersiz olduğu bölgeler için umut ışığı olsa da robotların sağlık sektöründe kullanılmasını genellikle bir cerrah tarafından kontrol edilen robotik sistemler ile görüyoruz. Robotik sistemlere özel bir ilgi gösteren İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi(NHS) de her biri 1 milyon İngiliz sterlininden daha pahalı 58 adet operasyon robotuna sahip. İngiliz uzmanlar bu robotları 2000 yılından beri çeşitli operasyonlarda kullansa da robotların sağladığı fayda konusunda tartışmalar sürüyor.





Ameliyatta Robot Kullanılması Sonucu Etkilemiyor

Geçtiğimiz günlerde Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada robotların kullanıldığı operasyonlar ve sadece cerrahların görev aldığı operasyonların sonuç bakımından herhangi bir farklılık taşıyıp taşımadığı araştırıldı. Geçtiğimiz 12 yılda gerçekleşen yaklaşık 24.000 böbrek ameliyatını inceleyen araştırmacılar, ameliyatın bir robot aracılığıyla ya da doğrudan cerrah eliyle yapılmasının ameliyatın sonucuna veya iyileşme dönemine herhangi bir farklılık yansıtmadığını tespit etti. Üstelik araştırmaya göre robotların görev aldığı operasyonlar diğerlerine kıyasla daha uzun sürüyor ve daha masraflı.





Leed Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada ise kalın bağırsak kanseriyle ilgili 500 adet ameliyat incelendi. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla benzer sonuçlara ulaşan araştırmacılar, altı ayın sonunda komplikasyon oranları ya da yaşam kalitesinde açısından ameliyatın robot ya da doğrudan cerrah eliyle gerçekleştirilmesi arasında bir fark görülmediğini tespit etti. Araştırmanın başyazarı David Jayne, ''robot cerrahisiyle ilgili en önemli şey çok pahalı olması. NHS milyonlarca pound harcamıştı ancak herhangi bir faydasının olup olmadığını bilmiyorduk.'' dedi.





İki araştırmada da ele alınan veriler söz konusu ameliyatlarda robotların kullanılması ya da kullanılmamasının hastalar için farklı bir sonuç doğurmayacağı sonucuna ulaşılsa da David Jayne robotların gelişinin sürdürmek adına robotlu ameliyatlara devam edilmesini tavsiye ediyor. Robotların kullanışlı bir teknoloji olduğunu ve en karmaşık ameliyatlarda cerrahlara büyük fayda sağlayacağını kaydeden Jayne, bununla birlikte şu an için maliyet açısından faydalı olmadıklarını da kabul ediyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5014679/ROBOTS-no-better-performing-surgery-humans.html