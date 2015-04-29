American Airlines, iPad uygulama hatası nedeniyle birçok uçuşunu ertelemek zorunda kaldı

Amerika'nın önemli hava yolu şirketlerinden American Airlines, 2013 yılı içerisinde pilotların hantal uçuş çantalarını 8000 adet iPad ile değiştirdiğini duyurmuştu. Böylece pilotların uçuşları için önemli belgelerin/dokümanların bulunduğu ve ağırlıkları 15 kg civarında olan uçuş çantalarından kurtulan şirket, dün yaşanan bir iPad uygulama hatası nedeniyle ise birçok uçuşunu ertelemek zorunda kaldı.

Zamanında Boeing 777, 757, 767, 737 ve MD-80 uçak modelleri için yapılan 8000 adet iPad değişikliği sonucunda 1.2 milyon dolar civarında yakıt tasarrufu sağlayan, pilotların taşıması gereken ağırlığı ciddi oranda düşüren ve önemli bilgilere çok daha hızlı erişim sunan American Airlines, konu hakkında Engadget'a verdiği bilgide birçok uçuşun iPad'e kurulu bir uygulamada meydana gelen hatadan dolayı ertelendiğini, bazı uçakların ise kapılara geri dönerek WiFi bağlantısıyla bu uygulama sorununu çözdüklerini belirtti.





Bu sorun hakkında yolcularından özür dileyen American Airlines, teknolojinin olumlu ya da olumsuz anlamda yapabileceklerini de hem kendisi hem diğer şirketler için gözler önüne sermiş oldu.

http://www.engadget.com/2015/04/28/american-airlines-ipad-software-glitch/