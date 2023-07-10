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    Elon Musk’ın özel jetini takip eden hesap Threads'te ortaya çıktı

    Elon Musk'ın özel jet uçuşlarını sosyal medyada paylaşan ABD'li genç ünlü milyarderin peşini bırakmıyor. Elon Musk's Jet hesabı bu kez Threads platformunda ortaya çıktı.
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    Elon Musk’ın özel jetini takip eden hesap Threads'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'a ait özel jetin uçuş verilerini paylaşan Twitter hesabı geçtiğimiz yıl askıya alınmıştı. Jack Sweeney adlı bir üniversite öğrencisi tarafından yönetilen hesap, halka açık kaynaklardan aldığı uçuş bilgilerini yayınlıyordu.

    Geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın alan Musk, bireylerin gerçek zamanlı konum bilgisini ifşa eden hesapların fiziksel güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle askıya alınacağını söyledi. Aynı hesap şimdi de çiçeği burnunda sosyal ağ Threads platformunda ortaya çıktı.

    Elon Musk’ın özel jetini takip eden hesap Threads'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Zuckerberg'e seslendi: Kalmama izin var mı?

    Jack Sweeney, Musk'ın özel jet takip hizmetinin Threads ile geri döndüğünü müjdeledi. Uygulamada açılan ElonMusksJet hesabı, haberimizin yayına hazırlandığı an itibariyle 79 bin takipçiye sahipti. Sweeney ikinci gönderisinde Threads'in sahibi Mark Zuckerberg'e seslenerek "@zuck kalmama izin var mı?" ifadesini kullandı.

    Söz konusu Twitter hesabı geçtiğimiz Aralık ayında Elon Musk'ın oğullarından birini taşıyan aracın takip edilip önünün kesilmesinin ardından yasaklanmıştı. Ünlü milyarder kendisine yöneltilen eleştirilere karşı bir açıklama yaparak sevdiklerinin güvenliğinden endişe duyduğu için böyle bir karar almak durumunda kaldıklarını söyledi.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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