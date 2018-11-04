Amiral gemilerinde kullanım süreleri gelişmiyor

Modern anlamda akıllı telefonların ilk çıktığı dönemlerde 1000mAh gibi o döneme göre büyük ancak bugüne göre çok küçük batarya kapasiteleri söz konusuydu. Sonrasında bataryalar gelişti ve bugün bir telefonda 13 000mAh kapasiteleri görmek mümkün.

Uzun kullanım süreleri hayal

Bununla birlikte amiral gemi tarafında aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Evet eskiye göre kapasiteler arttı ancak kullanım süreleri konusunda önemli iyileşmeler yaşandığını söylemek zor. Yapılan araştırmalar nesiller arasında çok az fark olduğunu veya gerileme olduğunu gösteriyor.

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The Washington Post tarafından yayınlanan raporda 13 farklı amiral gemisi batarya testlerine tabi tutulmuş. Belirli senaryolarda elde edilen kullanım süreleri iki nesil arasında çok da farklı değil.

Listede zirve iPhone XR modeline ait. Diğer rakiplere göre batarya kapasitesi düşük olsa da yonga seti ve yazılım desteğiyle kullanım süresini 12 saat üzerine çıkarmayı başarmış. Galaxy Note 9 ise daha büyük bataryaya rağmen iPhone XR modelinin bir miktar altında.

Bu iki telefon haricinde 12 saat üzerine çıkabilen amiral gemisi yok. Üçüncü sırada iPhone 8 Plus modeli 10 saat üzeri kullanım süresi ile geliyor. Pixel 3 XL ve iPhone XS Max onu takip ediyor.

Listede dikkat çeken 2017 ve 2018 model amiral gemileri arasında kullanım süresi açısından büyük farkların olmaması. iPhone XR ve Galaxy Note 9 modellerini ayrı tutarsak halefler ve selefler birbirine üstünlük kuramamış.

Raporda üreticilerin kullanım süresini uzatacak çözümler bulmak yerine batarya kapasitesini arttırdığını ancak bunun da kalıcı bir çözüm olmadığını belirtiyor. Listede yer alan telefonların batarya kapasitesi şöyle:

iPhone XS – 2658mAh

iPhone XS Max – 3174mAh

iPhone Xr – 2942mAh

Galaxy Note 9 - 4000mah

Galaxy S9 – 3000mAh

Galaxy S9 Plus – 3500mAh

iPhone 8 – 1821mAh

iPhone 8 Plus – 2691mAh

Pixel 2 – 2700mAh

Pixel 2 XL – 3520mAh

Pixel 3 – 2915mAh

Pixel 3 XL – 3430mAh