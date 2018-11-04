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Amiral gemilerinde kullanım süreleri gelişmiyor

Teknolojik açıdan sürekli gelişen amiral gemi modelleri ne yazık ki batarya verimliliği açısından beklentileri karşılayamıyor. Raporlar kullanım sürelerinde hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor.
6 ay
7,2b
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Modern anlamda akıllı telefonların ilk çıktığı dönemlerde 1000mAh gibi o döneme göre büyük ancak bugüne göre çok küçük batarya kapasiteleri söz konusuydu. Sonrasında bataryalar gelişti ve bugün bir telefonda 13 000mAh kapasiteleri görmek mümkün.

Uzun kullanım süreleri hayal

Bununla birlikte amiral gemi tarafında aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Evet eskiye göre kapasiteler arttı ancak kullanım süreleri konusunda önemli iyileşmeler yaşandığını söylemek zor. Yapılan araştırmalar nesiller arasında çok az fark olduğunu veya gerileme olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 8X sürprizi"

The Washington Post tarafından yayınlanan raporda 13 farklı amiral gemisi batarya testlerine tabi tutulmuş. Belirli senaryolarda elde edilen kullanım süreleri iki nesil arasında çok da farklı değil.

Listede zirve iPhone XR modeline ait. Diğer rakiplere göre batarya kapasitesi düşük olsa da yonga seti ve yazılım desteğiyle kullanım süresini 12 saat üzerine çıkarmayı başarmış. Galaxy Note 9 ise daha büyük bataryaya rağmen iPhone XR modelinin bir miktar altında.

Bu iki telefon haricinde 12 saat üzerine çıkabilen amiral gemisi yok. Üçüncü sırada iPhone 8 Plus modeli 10 saat üzeri kullanım süresi ile geliyor. Pixel 3 XL ve iPhone XS Max onu takip ediyor.

Listede dikkat çeken 2017 ve 2018 model amiral gemileri arasında kullanım süresi açısından büyük farkların olmaması. iPhone XR ve Galaxy Note 9 modellerini ayrı tutarsak halefler ve selefler birbirine üstünlük kuramamış.

Raporda üreticilerin kullanım süresini uzatacak çözümler bulmak yerine batarya kapasitesini arttırdığını ancak bunun da kalıcı bir çözüm olmadığını belirtiyor. Listede yer alan telefonların batarya kapasitesi şöyle:

iPhone XS – 2658mAh

iPhone XS Max – 3174mAh

iPhone Xr – 2942mAh

Galaxy Note 9 - 4000mah

Galaxy S9 – 3000mAh

Galaxy S9 Plus – 3500mAh

iPhone 8 – 1821mAh

iPhone 8 Plus – 2691mAh

Pixel 2 – 2700mAh

Pixel 2 XL – 3520mAh

Pixel 3 – 2915mAh

Pixel 3 XL – 3430mAh

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/03/report-battery-life-has-declined-in-the-new-smartphones-than-the-old-ones/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 6 ay en beğenilen
iPhone xr ile note 9 kıyası yapılmaya çalışılmış. Ama Xr'nin düşük ekran çözünürlüğünden bahsedilmemiş. Note 9 2k ekrana sahipken XR 828*1792 gibi tuhaf bir çözünürlüğe sahip.
iPhone xr ile note 9 kıyası yapılmaya çalışılmış. Ama Xr'nin düşük ekran çözünürlüğünden bahsedilmemiş. Note 9 2k ekrana sahipken XR 828*1792 gibi tuhaf bir çöz...
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4 Yanıt Yanıtla +37
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Holy-Ghost 6 ay
Şuan şirketlerin isteyeceği en son şey bataryaların gelişmesi, lion bataryalar tamda şirketlerin istediği düzeyde, uğraşılırsa 1 günü rahat çıkartıyor ve ömürleri çok uzun değil, bataryalar ömürlerinin yarısına gelmeden işlevsizleşmeye başlıyor, o arada elindeki telefon eskimiş oıluyor sende bahaneyle yenisini alıyorsun.
Şuan şirketlerin isteyeceği en son şey bataryaların gelişmesi, lion bataryalar tamda şirketlerin istediği düzeyde, uğraşılırsa 1 günü rahat çıkartıyor ve ömürle...
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Yanıtla +17
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Angel of the Lord 6 ay esmerbuyucu
Note 9 516 ppi. Evet bataryası daha büyük ama dediğim gibi ekranı da ona göre daha yüksek çözünürlükte. iOS telefonlarda evet yazılım donanım uyumu var ama gelip de 316 ppi yeterli demen şaka gibi. Daha yüksek ppi değeri sunan XS max'e bakıyoruz ve note 9 ile arasında 2 saat var hani. Bu da mı beni ilgilendirmiyor? Hatta XS ile de 3 saat fark var. Ama hiçbir beni ilgilendirmez tabi. Buna sen karar veriyorsun ya.. Bana fandroid diyor bir de..
Note 9 516 ppi. Evet bataryası daha büyük ama dediğim gibi ekranı da ona göre daha yüksek çözünürlükte. iOS telefonlarda evet yazılım donanım uyumu var ama gel...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 6 ay
"amiral gemisi" tanımlamasına uyuz oluyorum.ne bu "navy show" mu :) güzel Türkçemizde kelimemi tükendi. biraz özgür düşünmeye ne dersiniz?
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Markizo 6 ay
Piller geliştikçe diğer donanımlar da gelişiyor. Buna eşdeğer olarak da harcanan enerji artıyor. Ama uzun kullanım süresinin olmaması için de büyük bir engel değil bence bu.
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sniper23 6 ay
Batarya draması epeydir devam ediyor.
Normalde şuan 20k Batarya bile yapılabilir ki piyasda 10k - 13k bataryalar mevcut ama epey kalınlar. Problem bunları istenilen inceliğe getirmek ve bu kesinlikle hiç kolay değil.
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innformatics 6 ay
Gelistirdikleri tek sey kar marjlari. Kim "SEVER" tuketiciyi?
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aLTaR_07 6 ay
Performans performans performans diye tuttururlarsa gelişmez tabi. Pil teknolojisinde çığır açacak bir buluş olmadığı sürece. Amiral gemisi modeller de en uzun şarj, en sağlam kasa, en iyi çözünürlük, en hızlı işlemci, en hafif telefon... Halihazırda ki bu ortalamalarda devam edecektir kimse kendisini kandırmasın.
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deoks 6 ay
Telefonlar artık belli bir seviyeye geldi. Kullanım konforu açısından en fark edici özellik olarak pi ömrü kaldı. Pil teknolojisinde kayda değer bir gelişme olmadan amiral gemisine bu kadar para bayılmak mantıklı değil.
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gurkanse 6 ay
ekrem ve iphone ile ilgili subniminal mesajları.kullanım süreleri bahane, yeni iphone lar şahane
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lterlemez 6 ay
Suç sadece üreticilerde değil, yazılımcılardan da kaynaklanıyor. Hepsi aktif olarak arka planda çalışıyor. Senkron çalışmaya pil mi dayanır. Ben hala, ilk pili ile S3 kullanıyorum. Galaxy Sport yüzünden (wi-fi da dahil olmak üzere) bluetooth da açtım. En 1.5 gün gidiyor.
Eğer yazılımcılar, online değil de offline (aç-kapat) senkronizasyona yönelirse, pil dayanımının artacağı konusunda umutluyum.
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SEO-Uzmanı 6 ay
adamlar fark yapmak için yüksek kapasite kullanmıyor
eğer yüksek yapasite kullanmak isteslerdi yuvarlak rakamlar olurdu
ama küsüratlı pil kapasiteleri ortada ! özetle ortada bir küsürat var ise
bu caka satmak için değil ! o sistemi kaldıracak belli bir saati yakalama öngörüsünden ötürüdür. özetle küsüratlı pil kapasitesinde kalanlar bir yerde takılıp kalır !
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mladenbmv 6 ay
tlf firmaları her çıkardıkları tlf diyorlar işte %30+35 verimli diye ama sonra eline alıyorsun bakıyorsun gün sonunu zor görüyor,demekki gelişmiyor tlf pil süreleri artık değişme zamanı geldi.
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