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Haftaya A101 marketlerde Honor 8X sürprizi

A101 çevrim içi mağazasında haftaya Salı gününden itibaren Honor 8X satışına başlanacak. Kirin 710 yonga seti, çift arka kamera, yapay zekâ desteği, 6.5 inçlik ekran öne çıkan özellikler.
6 ay
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45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyata teknolojik ürünlerin ilk adresi olmayı başaran A101 marketlerde haftaya sürpriz bir kampanya yapılacak. Huawei’nin yeni devi Honor 8X pazara girişini A101 çevrim içi mağazası ile yapacak.

Normalde Honor 8X için 6 Kasım çıkış tarihi verilmişti. Gelen bilgilere göre 6 Kasım tarihinde A101 çevrim içi mağazasında yerini alacak. Fiziksel mağazalarda şimdilik satılmayacağı ifade ediliyor.

Honor 8X özellikleri ve fiyatı

Honor 8X modelinde 6.5 inçlik 2340 x 1080 çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekrandaki çentik biraz büyük ancak ekran-kasa oranı yüzde 91 gibi rekor bir seviyeye çıkmış.

Yonga seti tarafında Kirin 710 kullanılmış. 12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise daha performanslı ARM Mali G51 birimi yer alıyor.

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GPU Turbo teknolojisi ile gelen telefon ayrıca gerçek zamanlı titreşimler ile 30 farklı senaryoda oyunların gerçekçiliğini arttırıyor. Bellek ve depolama olarak 4GB RAM/64GB seçeneği sunulacağı tahmin ediliyor.

Kamera tarafında da çıtayı yükselten model 20MP + 2MP çözünürlüğünde arka çift kamera ve 16MP çözünürlüğünde ön kamera kullanıyor. Ön kamera 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Ayrıca yapay zekâ tabanlı güzelleştirme seçenekleri mevcut.

Batarya kapasitesi ise 3750mAh seviyesinde olacak. Ayrıca hızlı şarj ile destekleniyor. Honor 8X için belirlenen fiyat seviyesi 2299TL. Ayrıca kutu içerisinde üst seviye bir kulaklık çıkacağı da belirtiliyor.

 

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Helsinki 6 ay en beğenilen
lg v30 plus 2500 tl
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yolyordam35 6 ay
Nokia 8 1.999tl
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badboy3304 6 ay
Nakliye ücreti 850tl
1 Yanıt Yanıtla +10
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gokhangur10 6 ay
Alan ?
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DH Misafiri 6 ay
türkiyenin vergi oranlarına göz at istersen
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DH Misafiri 6 ay
gm 9 pro al geç
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DH Misafiri 6 ay
Fiyatının böyle olması A101'den kaynaklanıyordur umarım yoksa hiç şansı yok. Bir aydır bekliyordum hayal kırıklığına uğradım açıkcası. Lansman'da fiyatı biraz daha inebilir bence.
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DH Misafiri 6 ay
Üründe hala Micro-USB var, micro usb nedir abi ?
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Markizo 6 ay
Benim gibi düşük bütçeli telefon kullananlar için bence ideal bir telefon değil. Malum telefon aldıktan sonra ikinci el piyasasını da düşünmek gerek.
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ironman 6 ay
BAND 20 (800) bu modelde yok...
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nargiletör 6 ay
Merhaba, babama telefon hediye edecegim. Fiyati uygun ne tavsiye edersiniz ?
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Kayrabey 6 ay nargiletör
Xiaomi al bak keyfine.
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34quagmire 6 ay
Almanyada mediamarkt fiyati 250 euro

250 x 6.2= 1550tl

Yurtdisindan gelen telefona yuzde 53fln vergi ilave edilir. Bizimkiler sanki almayandan telefonu ithal etmisler de onlarin vergisinin uzerine vergi koymuşlar gibi :)

Alman vergisi + ÖTV + trt + bilmem ne vergisi cart curt

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Kayrabey 6 ay
Zaten geberik olan Mate 20 Lite satışları iyice mezara girmesin diye belirlenmiş bir fiyat bu. Tanıtıldığı günden beri bu telefonu bekliyorum.
Cihazin tanıtım fiyatı 1.399 Yuan yani an itibariyle 1.100 lira.
Diğer ülkelerdeki lansmanlarını da takip ettim. Fiyat hiç birinde 1.800 üzerine çıkmadı.
Mesela Malezya'da bile fiyat 279 euro olarak belirlendi yani an itibariyle 1.730 lira.
Ben en fazla 1.999 olarak bekliyordum son zamanlarda. Tanıtıldığı zaman ürün 1.350 liraya denk geliyordu. O zaman bile olsa olsa 2.099 liraya gelir diyordum. Ama bugün kur düşüşü sebebiyle 250 lira ucuza gelmesi gerekiyordu. Kesinlikle bu fiyatı hak etmez.
Redmi Note 6 Pro alacağım. 4gb/64gb 6.3 ekran vs. Geri kalır yanı yok. en azından 1.500 lira. arada 800 lira var...
Honor Play bile yüksek kura rağmen sadece 800 lira fark ile ülkemize gelmişken Honor 8x bu fiyatla anca nal toplar.
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