Anakart pazarında düşüş sürüyor





Bilgisayar pazarında genel anlamda yaşanan daralma, bileşen pazarlarını da doğrudan etkiliyor. Geçmiş yıllarda rekor üstüne rekor kıran anakart pazarı, şimdi o günleri mumla arıyor. Yapılan analizler, anakart pazarının yıldan yıla adeta eridiğini gösteriyor.





Sektörden elde edilen verilere göre, 2014 yılında 69 milyon civarında sevkiyat yapılan anakart pazarı, 2015 yılında yüzde 20 düşüşle 54 milyon seviyesine geriledi. 2016 yılında ise yüzde 10-15 civarı düşüşle, 50 milyonun da altına inmesi bekleniyor. Pazarın yarısını etkisi altına alan Çin'de de yüzde 10 civarında düşüşler yaşanıyor.





Windows 10 işletim sisteminin satışlara büyük bir etki yapamaması ve 100 serisi çipsetlere sahip anakartların geniş bir ilginin olmaması, düşüşte etkili oluyor. Önceki yıllarda 20 milyonun altına düşmeyen pazarın iki devi Asus ve Gigabyte, bu yıl üstüne çıkamıyor. Yılın ilk çeyreğinde 4.2-4.5 milyon arasında satış yapması öngörülen firmaların her biri, yıl bitiminde ise 17 milyon satış rakamına ancak ulaşabilecek. Yıl bazında yüzde 5-10 civarında düşüş söz konusu.









ASRock, Micro-Star International (MSI), Biostar, Elitegroup Computer Systems (ECS) ve Colorful gibi diğer oyuncular ise toplamda ancak 14-15 milyon civarında bir rakama erişebilecek. Geçen yıl sadece ASRock karını artırmayı başarmıştı. Diğer firmalar yıl bazında büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu yıl da gidişatın değişmeyeceği tahmin ediliyor.





Pazara yaşanan düşüş, bazı firmaların radikal adımlar atmasına neden oluyor. Örneğin Çinli anakart üreticisi Onda, bu yıl pazardan çekilmenin planlarını yapıyor. Biostar ise ağırlığını endüstriyel PC ve medikal uygulamalar alanına kaydıracak. Bu konuda, sektörün uzmanlarından Qisda ile işbirliği yapacak. Kısacası, anakart pazarı yeni sürprizlere gebe gibi görünüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20160122PD205.html