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Anakart pazarında düşüş sürüyor

Gigabyte ve Asus'un başı çektiği anakart pazarı, büyük bir daralmanın içerisine girdi. Birbiri ardına piyasaya çıkan yeni modellere rağmen, pazar 50 milyon sevkiyat sınırının altına inebilir.
3 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Anakart pazarında düşüş sürüyor


Bilgisayar pazarında genel anlamda yaşanan daralma, bileşen pazarlarını da doğrudan etkiliyor. Geçmiş yıllarda rekor üstüne rekor kıran anakart pazarı, şimdi o günleri mumla arıyor. Yapılan analizler, anakart pazarının yıldan yıla adeta eridiğini gösteriyor. 

Sektörden elde edilen verilere göre, 2014 yılında 69 milyon civarında sevkiyat yapılan anakart pazarı, 2015 yılında yüzde 20 düşüşle 54 milyon seviyesine geriledi. 2016 yılında ise yüzde 10-15 civarı düşüşle, 50 milyonun da altına inmesi bekleniyor. Pazarın yarısını etkisi altına alan Çin'de de yüzde 10 civarında düşüşler yaşanıyor.  

Windows 10 işletim sisteminin satışlara büyük bir etki yapamaması ve 100 serisi çipsetlere sahip anakartların geniş bir ilginin olmaması, düşüşte etkili oluyor. Önceki yıllarda 20 milyonun altına düşmeyen pazarın iki devi Asus ve Gigabyte, bu yıl üstüne çıkamıyor. Yılın ilk çeyreğinde 4.2-4.5 milyon arasında satış yapması öngörülen firmaların her biri, yıl bitiminde ise 17 milyon satış rakamına ancak ulaşabilecek. Yıl bazında yüzde 5-10 civarında düşüş söz konusu. 


ASRock, Micro-Star International (MSI), Biostar, Elitegroup Computer Systems (ECS) ve Colorful gibi diğer oyuncular ise toplamda ancak 14-15 milyon civarında bir rakama erişebilecek. Geçen yıl sadece ASRock karını artırmayı başarmıştı. Diğer firmalar yıl bazında büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu yıl da gidişatın değişmeyeceği tahmin ediliyor. 

Pazara yaşanan düşüş, bazı firmaların radikal adımlar atmasına neden oluyor. Örneğin Çinli anakart üreticisi Onda, bu yıl pazardan çekilmenin planlarını yapıyor. Biostar ise ağırlığını endüstriyel PC ve medikal uygulamalar alanına kaydıracak. Bu konuda, sektörün uzmanlarından Qisda ile işbirliği yapacak. Kısacası, anakart pazarı yeni sürprizlere gebe gibi görünüyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20160122PD205.html Yorum Yaz
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Tolgá 3 yıl en beğenilen
bunun sebebi intel ve amd.

2500K kullanıcısının skylake'e geçmesi için sebebi bile yok. sen 3 seridir bir şey sunma sonra niye düştü. Windows 10da suçu aramayın. nerdeyse bedava oldu herkes kullanıyor.
bunun sebebi intel ve amd.2500K kullanıcısının skylake'e geçmesi için sebebi bile yok. sen 3 seridir bir şey sunma sonra niye düştü. Windows 10da su...
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konsoldede 3 yıl
sistem kurmak pahali, sistem genelde oyun icin güncelleniyor haliyle insanlar performansli sistem almak istiyor lakin gelen oyunlar az ve sorunlu cikiyor adam gidip daha ucuza konsol alip sorunsuz oyununu oynuyor tabi sistem bilesenleride az satiliyor
sistem kurmak pahali, sistem genelde oyun icin güncelleniyor haliyle insanlar performansli sistem almak istiyor lakin gelen oyunlar az ve sorunlu cikiyor adam g...
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Das Boot 3 yıl
Düşüş normal. Bundan 10 yıl evvel yalnızca web sitelerinde haber okuyan insanlar dahi bilgisayar sahibi olması gerekiyordu. Günümüzde ise bu tür basit işlemlerin tamamına cep telefonu yanıt verebiliyor. O yüzden sektör yalnızca oyunculara, iş için kullananlara yada keyfi için sistem toplayanlara kaldı.
Düşüş normal. Bundan 10 yıl evvel yalnızca web sitelerinde haber okuyan insanlar dahi bilgisayar sahibi olması gerekiyordu. Günümüzde ise bu tür basit işlemler...
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aycibin 3 yıl
pc piyasası küçülüyor elbette anakart piyasası da küçülecek
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MegaWolt38 3 yıl
intel devamlı çipset değiştirirse anakart alımı da düşer. her işlemcinin pin sayısı aynı olsa daha iyi bir anakarta ben de geçiş yaparım ama intel yüzünden olmuyor.
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acbold 3 yıl
Nedense bu durumu aynı chipset kullanan birbirine çok yakın ürün olmasına bağlamak istiyorum. Ama asıl nedeni işlemciler ile ilgili son birkaç yılı birlikte ele aldığımızda çok büyük farkları sentetik testlerde bile göremiyoruz. Durum böyle iken uygulama bazında çoğu kesim mevcut cihazından memnun olduğunda satın alma planları içerisine girmiyor. Burada cezbedici yenilikçi ürünler ve performans farkları son kullanıcıya sunulamadığı için pazar duraksamaya gidiyor.
Aslında pazar açıklamalarını dikkatli incelemek gerekiyor. Mobil cihazların hayatın önemli kısmına dahil olduğunu ve performansları ile gündelik çoğu işlemi yaptığını düşünürsek. Bunların hepsi hesaplanan eksi kısımlar olarak firmalar tarafından görülüyor. Mobil gelişmekte olan bir dünyada masaüstü ekipmanların satış rakamlarının azalması olası birşey.
Son zamanlarda sürekli güncellenen ve geriye dönük destek ihtiyacı duyulmayan durumlar olmasına rağmen aynı chipset aynı faz oranına sahip sadece genişleme portları değiştirilerek 10 tane farklı pcb de sunulmasını anlamsız buluyorum. Ürün çeşitliliği demek anlamsız,gereksiz bir çok ürünün karşımıza çıkmasını gerektirmiyor. M.2 için sunulan opsiyonel aksesuarlar var. pcb üzerine opsiyonel olarak sunulabilecek yuvalar ile ekstra genişleme yuvaları yaratılabilir. 10 tane ayrı modeli bir genişleme yuvası farkından dolayı çıkarmaktan kurtarır.
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Master_Evil 3 yıl
işlemci piyasası yerinde saymaya devam ettikçe anakart değiştirmek için sebep göremiyorum
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CoreXXX 3 yıl
şimdi 2 veya 3 serisi i7 kullanan biri niye değiştirsin. 6 seri bir i7 nin aman aman bi farkı yok üstelik 2. nesil bir i7 herşeyi roket gibi açıyor.bu anakart düşüşünün sorumlusu inteldir tekel olduğu için aynı işlemcileri ısıtıp tekrar piayasaya sürüyor haliyle düşüşün önüne geçemiyor. bugün 6. seri i5 i7 le 2 nesilden 2 kat hızlı olsa her 2 kişiden 1 i yeni sisteme geçer ama gerek yok o kadar paraya. amd zen ile belki piyasa hareketlenir intel yeni ürünler çıkarır satışlarda artabilir
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Erreguay 3 yıl
e6700 işlemci (o.c.)
asus 5750 ekran kartı
kaç senelik olduğunu ben bile hatırlamıyorum. tahmini 2007-2009 gibi
son oyunlar dahil tüm oyunları orta ve düşük ayarda çalıştırıyorum.
e şimdi ben ve benim gibiler eskiden 3 senede sistem toplarken 8 seneye çıktı bu döngü. tabi bide face oyunları oynayanlar var. onlar artık hiç yenilemiyo pc sonuç vcd satışları nasıl düştüyse pc satışlarıda öyle düşücek ama hiç bir zaman vhs gibi yok olmıyacak
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Patren 3 yıl
amd nin zen işlemcileri çıkınca bir miktar artar düşmesi normaldir
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Kirk Lee 3 yıl
Pazar mobil cihazlara yöneliyor, bunun doğal sonucu da satışların düşmesidir. Biz çocukluğumuzda/gençliğimizde ekran kartları, işlemciler hakkında konuşurduk; hediyemiz bilgisayar olurdu. Yeni nesil ise artık telefondan, tabletten bahsediyor tüketimleri de o yönde oluyor. Ayrıca geçmişte ana kartını ve işlemcisini sağlam alan ekran kartı takviyesi ile sistemini daha uzun yıllar kullanabiliyor. Emin olun ileride pazar daha da daralacaktır.
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positroN 3 yıl
herkes 3 ayda 1 sefer tamamen sistem yenilese yine zarar edip batan ya da satistan memnun olmayanlar cikar. bunlar iktisata giris dersi konusu. amd ve intel'in durumuyla alakasi fazla degil.
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engin97 3 yıl
İntel sürekli pin değiştirerek insanları devamlı boşyere masrafa soktu. Neymiş 14 nm düşük güç falan. Apple aynı şeyi yapmıyor mu? Yapıyor. Bikere gemiçşinden dolayı meşhur oldumu fırsatını kullanırlar vee 1150 1151 1155 1156 falan. İnanın fullhd normal ayarlarda oyun için fx 6100 (ikinci eli 200tl) ile i3 4160 (ikinci eli 300tl) arasında grafik kartı aynı olması şartı ile hemen hemen hiç fark yok gibi birsey. İşlemci soketlerine en çok sadık kalan amd intel sadace 1155 de iki seri sadık kalabildi. Pazarlama taktiği. Millet uyandı ve mobilin bunda çok etkisi var.
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Spinata 3 yıl
Bir insan topluluğu durumu ve satın alabilirliği ne olursa olsun her sene her sene pc bileşeni alamaz ki? Mümkün değil. Sen bir önceki sene zaten donanımın tillahını yapmışsın, üstüne fahiş fiyattan satmışsın lan insan ne kadar zengin olursa olsun bi yere kadar. Hiç bunlar hesaba katılmıyor mu? Ayrıca sırf millete gereksiz bileşen aldırmak için yok pin takmalar, çıkarmalar falan da tüketicinin alacağı varsa da almaz ediyor. Yani tüketici sanıldığı kadar aptal değil ve aptal yerine konulmaya çalışıldığında böyle tepkisini dile getiriyor. Akıllı olun!!
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u_571 3 yıl
Geliştirdikleri teknolojileri,piyasaya yavaş yavaş sürüp faiş fiyattan satıkları sürece bu devam edicek .Birde şöyle bi durum var bir sistem topladın mı rahat 5 sene gidiyor
yani artık bilgi çağında yaşıyoruz öyle hemen çıkan şeyin üstüne atlamıyor insanlar araştırıyorlar
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Glorfindel1907 3 yıl
Amd yeni ürün çıkarmıyor karşılığında ise rahat olan intel aynı ürünleri biraz daha süsleyip tekrar pazara sunuyor bu durumda normal böyle bir durumun ortaya çıkması.
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