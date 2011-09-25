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Analistlerden Facebook yeniliklerine yorumlar

7 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un geçtiğimiz hafta duyurduğu değişiklikler Timeline ile müzik ve video hizmeti kademe kademe kullanıcılara açılmaya başladı. Bu yenilikler kullanıcılar için her zamanki değişiklikler olarak algılansa da reklamverenler ve pazarlamacılar için yeni stratejiler ve büyük bir baskı anlamına geliyor. 

Yapılan yeniliklerden analistlerin tahminine göre pazarlamada küçük bir rol oynayan Like butonu en büyük zararı görecek. 

Facebook'un haber kaynağındaki her gönderi üzerine bir kontrol butonu eklemesiyle kullanıcılar önemsiz buldukları gönderileri saklayabiliyor veya arkadaşının tüm gönderilerini filtreleyebiliyor. Bu kullanıcının kontrol imkanını artırırken Facebook'un zamanla otomatik olarak haber kaynağını filtrelemesine de imkan veriyor. Böylece kullanıcının az ilgisini çeken tüm kişi ve sayfa güncellemeleri daha az görünmeye başlıyor. 

Dijital bir pazarlama firması olan Deep Focus CEO'su Ian Schafer daha fazla içerik ile insanların paylaşım yapmalarını ve etkileşim içinde olmalarını sağlamak gerektiğini belirtiyor. Reklam yayıncıları artık bunu pratiğe dökmek zorunda. Platformu nadiren mesajlaşma için kullanmak yerine hayat hikayesinin yayınlandığı bir alana dönüştürmek konusunda Facebook'un yaptığı vurgu uygulamaların da markalaşma adına daha kilit bir rol oynayacağını gösteriyor. 

360i firmasından yönetici David Berkowitz Facebook'un gerçek anlamda markalaşma hareketlerine kapı açtığını belirtiyor. Örneğin daha önce marka hakkındaki kullanıcının tek hareketi Like butonuna tıklamaktı. Nike+ uygulamasının Facebook'a entegrasyonuyla artık koşulan mesafeler ve güzergahlar da arkadaş listeleriyle paylaşılabilecek. Ancak bu noktada Adidas'ın da sosyal ağlara entegre olması markalaşma adına şart. 

McCann Digital firmasından Nir Refuah ise yeni tasarım ile markaların kullanıcının oluşturduğu dijital otobiyografinin içine entegre olmalarının şart olduğunu vurguluyor. Facebook başlangıçta kişilerin dijital kimliği iken şimdi tüm hayat hikayesini toplamaya çalışıyor. 

Pazarlama stratejileri olarak hikaye anlatımı yeni bir konsept değil. Ancak bu yeni tasarım daha farklı bir trendi başlatıyor. Pazarlama mesajları kullanıcılarına ve arkadaşlarına daha ilgi çekici alternatifler sunmak zorunda. "X şahsı şimdi Starbucks'ta" yerine "X şahsı şu anda Starbucks'ta ve bir capuccino içiyor" mesajı kullanıcı için daha ilgi çekici olabilir. 

Likeable Media firması strateji direktörü Jenna Lebel, firmaların sayfalarına binlerce üye veya Like tıklaması toplama çabasını değiştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Like butonu artık çok önemsiz bir fonksiyon haline geldi. Pazarlamacılar kullanıcının haber kaynağında yer alabilmek için çok çalışmak zorunda. 

Skinny firmasının sosyal medya direktörü Colin Murphy değişimin pazarlamacılar ve ajanslar için bir zorluk oluşturacağını düşünüyor. Spam gönderi yapmak yerine müşteriyi etkileyecek birşeyler bulmak kaçınılmaz. 

Facebook'ta yaşanan değişimin pazarlama ve reklamcılık tekniklerini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Google'ın internet üzerinde yaptığı etkiyi Facebook da sosyal ağlar üzerinde yapabilir. 

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NowOrN3wer 7 yıl
google+ a yaşım nedeniyle geçemiyorum ama çoğu arkadaşım şikayetçi olsada [hiçbiri teknolojiyi anlamaz] yenilenmesi işimize yarıyor hep aynı kalsa bir işimize yaramaz
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Bl00dyHell 7 yıl
Eskiden Google+'a Facebook çakması derlerdi, Facebook bu durumu tam tersine çevirdi.
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e_capkan 7 yıl
Bl00dyHell

Eskiden Google+'a Facebook çakması derlerdi, Facebook bu durumu tam tersine çevirdi.

aynen google+ taki çoğu yenikleri kopyaladı facebook.
şuan bir sürü hata var facebookta çok sinir bozucu oluyor bazen.
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iDenis 7 yıl
benim pc de yenilendi ama iPad den girince eski hala
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alpa07 7 yıl
eski hala
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sadtneverdie 7 yıl
Paylaşımların isteğe göre ayarlanması güzel oldu. Yine eksikleri var ama eski haline göre çok daha kullanışlı. Yalnız milletin diğer insanlara ne yazdığını, neyini beğendini görmek pek hoşuma gitmiyor. Çünkü benim yaptıklarımda izlenebiliyor.
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Volkanbaba 7 yıl
Bu sefer kullanıcıya biraz daha yönetim hakkı veriyorlar bu iyi.Benim facebookta yukardaki mavi kısım değişti yavaş yavaş geçiliyor heralde.
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balomer 7 yıl
benimki hala eskisi gibi
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