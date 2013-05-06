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Analiz : Apple ve Samsung bu yıl 110 milyon tablet sevkiyatı yapacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple ve Samsung bu yıl 110 milyon tablet sevkiyatı yapacak

Tablet pazarında 7 inçlik segmentin rekabeti ateşlemesi ile bu yıl rekor satışlar yapılması bekleniyor. Küçük ve büyük pek çok firmanın faaliyet gösterdiği tablet pazarının bu yıl ki iki yıldızı analizlere göre Apple ve Samsung olacak.

iPad mini modeli ile standart iPad modelinden daha fazla satış yapmaya başlayan Apple ile Galaxy Tab ailesi ve Nexus tabletler ile satışlarını artıran Samsung'un bu yıl toplamda 110 milyon tablet satışı yapması planlanıyor. Daha önce yapılan analizler Apple'ın 70-75 milyon, Samsung'un da 35-40 milyon adet satış yapacağını öngörüyordu.

TFT-LCD panel üreticilerinden toplanan verilere göre diğer uluslararası üreticiler 50 milyon, Çinli ucuz tablet üreticileri de 100 milyon civarında satış yapacak. 

Tablet pazarında uzmanlar Android ve Apple'dan ziyade artık Samsung ve Apple arasında bir mücdele yaşanmaya başladığına dikkat çekiyor. Samsung akıllı telefon pazarının yanında tablet pazarında da artık Android ekosisteminin en büyüğü konumunda. Bu bakımdan ekosistemde Apple ile başabaş rekabet edebilme gücünün sadece Samsung'da olduğu belirtiliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130503PD207.html?utm_source=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
yaparlar gulum yaparlar
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Avienova 6 yıl
Tablet pazarında Samsung Android kullandığı sürece hiçbir zaman Apple'ı geçemez. Anca yarısı yada 3/1'i kadar 3. dünya ülkelerine satış yapabilir.
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mehmednaim 6 yıl
Patent ihlali davalarının en kapsamlılarının, Samsung'a açılmasının ve bu kadar üzerine gidilmesinin bir sebebi de bu haberden anlaşılabilir.
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