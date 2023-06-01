Akıllı telefon satışları düşmeye devam ediyor: Peki ama nedeni ne?

Raporda belirtilenlere göre akıllı telefon satışlarının düşme nedeni mevcut ekonomik koşullar. Pandemi döneminin ardından başlayan küresel ekonomik dalgalanma, artan enflasyon ve faiz nedeniyle tüketiciler tasarruf etme eğiliminde. Son altı aylık dönemde küresel olarak enflasyon düşse de zarar bir kere verildi.
Satışlar yıl genelinde düşecek
Ancak haberler o kadar da kötü değil. IDC, 2023 yılı için daha düşük tahminlere rağmen, 2024 yılında akıllı telefon pazarında yıldan yıla yüzde 6 büyüme ile bir toparlanma yaşayacağını bildiriyor. Ek olarak rapora göre tüketici talebi tüm bölgelerde beklenenden çok daha yavaş toparlanıyor.
Toparlanma 2024'te
IDC, bu büyük kazancın katlanabilir telefonlarda olacağına inanıyor. Raporda, "Pazarda daha fazla katlanabilir tasarım görmeye devam ediyoruz, bu sektör için ileriye doğru atılmış harika bir teknolojik adım, ancak zamanlama talihsiz" deniliyor. Öte yandan katlanabilir telefon pazarına Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ü hakim. Samsung, mevcut nesilde ve bu yıl gelecek nesilde büyük yenilikler yapmadı. Firma belki de doğru anı bekliyor olabilir. Belirtmek gerekiyor ki Samsung, pazara hakim olsa da yalnız değil: Google, Honor, Huawei, Motorola, OPPO, Tecno, Vivo ve Xiaomi gibi rakipler mevcut.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)