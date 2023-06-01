Akıllı telefon satışları düşmeye devam ediyor: Peki ama nedeni ne?

Tam Boyutta Gör International Data Corporation'ın (IDC) üç aylık dönemi kapsayan son raporu akıllı telefon satışları için pek de parlak şeyler söylemiyor. Küresel olarak satışların 2023 yılı içerisinde düşmeye devam edeceği ve bu tahminin bir önceki tahminden daha da endişe verici olduğu belirtiliyor. Ancak gelecek yıl itibariyle bir toparlanma da söz konusu olacak.

Ekonomik şartlar talebi düşürdü

Raporda belirtilenlere göre akıllı telefon satışlarının düşme nedeni mevcut ekonomik koşullar. Pandemi döneminin ardından başlayan küresel ekonomik dalgalanma, artan enflasyon ve faiz nedeniyle tüketiciler tasarruf etme eğiliminde. Son altı aylık dönemde küresel olarak enflasyon düşse de zarar bir kere verildi.

Satışlar yıl genelinde düşecek

Tam Boyutta Gör Bu nedenlerden ötürü IDC, akıllı telefon sevkiyatlarının 2023 yılında yüzde 3,2 oranında azalmasını bekliyor. Bu tahmin bir öncekinden bile daha kötü. Şubat ayında yayınlana raporda düşüşün yüzde 1,1 ile sınırlı kalacağını öngörüyordu. Öte yandan akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl için toplam 1,17 milyar adet olması bekleniyor. 2027 yılı için tahminler ise 1.4 milyar adet civarında. Raporda akıllı telefonların ortalama satış fiyatının da 2023'te 421 dolardan 2027'de 377 dolara düşeceği belirtiliyor.

Dinamik Adaya sahip Realme C53 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı 21 sa. önce eklendi

Ancak haberler o kadar da kötü değil. IDC, 2023 yılı için daha düşük tahminlere rağmen, 2024 yılında akıllı telefon pazarında yıldan yıla yüzde 6 büyüme ile bir toparlanma yaşayacağını bildiriyor. Ek olarak rapora göre tüketici talebi tüm bölgelerde beklenenden çok daha yavaş toparlanıyor.

Toparlanma 2024'te

Tam Boyutta Gör IDC'nin Mobilite ve Tüketici Cihazları İzleyicileri araştırma direktörü Nabila Popal, "Eğer 2022 yılı fazla envanter yılıysa, 2023 temkinli bir yıl olacak. Herkes kaçınılmaz toparlanma dalgasına hazır envantere sahip olmak isterken, hiç kimse envanteri çok uzun süre elinde tutmak istemiyor. Bu aynı zamanda, doğru zamanda risk alan markaların potansiyel olarak büyük kazançlar elde edebileceği anlamına geliyor."

IDC, bu büyük kazancın katlanabilir telefonlarda olacağına inanıyor. Raporda, "Pazarda daha fazla katlanabilir tasarım görmeye devam ediyoruz, bu sektör için ileriye doğru atılmış harika bir teknolojik adım, ancak zamanlama talihsiz" deniliyor. Öte yandan katlanabilir telefon pazarına Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ü hakim. Samsung, mevcut nesilde ve bu yıl gelecek nesilde büyük yenilikler yapmadı. Firma belki de doğru anı bekliyor olabilir. Belirtmek gerekiyor ki Samsung, pazara hakim olsa da yalnız değil: Google, Honor, Huawei, Motorola, OPPO, Tecno, Vivo ve Xiaomi gibi rakipler mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Akıllı telefon satışları düşmeye devam ediyor: Peki nedeni ne?