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Analiz : Asus yılın ilk çeyreğinde 3 milyon tablet satışı yaptı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Asus yılın ilk çeyreğinde 3 milyon tablet satışı yaptı

Android işletim sistemine sahip tablet pazarının giderek daha çok büyümesi, sektörün oyuncularına da olumlu olarak yansıyor.

Yapılan yeni bir analize göre Asus, yılın ilk çeyreğinde 3 milyon tablet satışı gerçekleştirirken, toplamda 3.5 milyar dolar gelir elde etti. Kar ise yüzde 5.8 artışla 202 milyon dolara yükseldi. 

Firmanın gelirindeki en önemli katkı tablet satışlarından geldi. Analizde Asus'un dizüstü ve masaüstü bilgisayar modellerinden elde ettiği gelirin daha fazlasını tablet satışlarından elde ettiğini belirtiliyor. Bu bakımdan firma tablet pazarına daha fazla ağırlık veriyor. 

Google ile ortak olarak pazara sunulan Nexus 7, firmanın belkemiğini oluşturuyor. Yılın ikinci yarısında yeni bir Nexus 7 modeli beklense de ilk nesil model halen daha başarılı satışlar yapıyor. Asus'un Nexus 7 lansmanından bu yana tablet satışlarını ve gelirlerini yüzde 20'ye yakın oranlarda artırdığının da altı çiziliyor.


http://androidheadlines.com/2013/05/asus-tablet-sales-hit-a-cool-three-million-in-the-first-quarter-of-the-year.html Yorum Yaz
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psicik96 3 yıl
uygun fiyatlı intel işlemcili tabletleri falan var .. gerçekten düzgün ve stabil cihazlar .
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MxFxOx 5 yıl
karları düşük kalmış sayıya göre
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Killerboy33 6 yıl
Piyasadaki çoğu cihaza taş çıkartır..
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General. 6 yıl
İyi bir rakam satmışlar
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Like a Sir 6 yıl
3 milyon nexus 7 sattı yani ? biraz da prime :D
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