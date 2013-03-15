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Analiz : BlackBerry 10 yıl sonuna kadar her çeyrek 2-3 milyon adet satış yapacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : BlackBerry 10 yıl sonuna kadar her çeyrek 2-3 milyon adet satış yapacak

Firmalar arasındaki rekabetin her geçen gün kızıştığı akıllı telefon pazarına Ocak ayı sonunda resmen dahil olan BlackBerry, BlackBerry 10 işletim sistemi yüklü ilk modeli Z10 ile pazar payı aramaya başladı.

Satışların oldukça başarılı olduğu dile getirilirken, kurumsal bazda 1 milyon adet sipariş verildiği belirtiliyor. BlackBerry'nin diğer bir modeli fiziksel klavyeli Q10 ise önümüzdeki ay ilk modelin yanına eklenecek.

Goldman Sachs tarafından yapılan analize göre, yılın ilk çeyreği için Z10 modelinin 500 bin adet satış yaptığı tahmin ediliyor. Q10 modelinin de eklenmesiyle BB10 cihazlarının her çeyrek 2-3 milyon arasında satış yapacağı öngörülüyor. Yıl sonunda ise toplam satış rakamının 6.5 milyon - 9.5 milyon arasında olması bekleniyor.

Dünya çapında belli başlı zincir mağazaların BB10 cihaz satışı ile ilgili istatistikleri incelenerek hazırlanan analizde tüketici eğiliminin Z10 için beklenenden fazla olduğu ve modelin başarılı bir açılış yaptığı ortaya konuyor. Özellikle klavyeli Q10 modeline olan ilginin Z10'dan da fazla olacağı belirtiliyor.

Bu tüketici ilgisi ve başarı devam ederse, hem modellerin birim fiyatı yükselerek kar marjını artıracak, hem de pazar payına olumlu katkı yapacak. Kasım ayında ortalama akıllı telefon fiyatı 227$ olarak ölçülürken, Z10'un ise 500$ civarındaydı. Bu da kar marjı anlamında firmaya büyük getiri sağlıyor.

Ancak Samsung gibi rakiplerin yüz milyon ünite satış hedefleri göz önüne alındığında BlackBerry 10'un henüz emekleme döneminde olduğunun da altı çiziliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Goldman-BlackBerry-10-to-sell-2-million-to-3-million-units-per-quarter-for-the-rest-of-this-year_id40860 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Blackberry ozellikle Enterprise hizmetleri ile guzeldi..
Ama Z10 malesef BES destegi sunmuyor. Bu sebeple Enterprise server almali ve mail sunucunuzu Turkcell'e tanimlatmalisiniz.
Z10'da BES sunucu yok.(Enterprise Activation yapilamiyor)
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yc#1 6 yıl
Nokia'nın Lumia serisinde yaptığı gibi orta seviyeye yönelik cihazlar da çıkarmalı Blackberry.
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cank1981 6 yıl
DH editörlerinin 3. büyük olmasını beklediği BB sanırsam WP8 in en az satış yapan firması HTC nin 1 çeyrekte sattığı kadar makine satmamış.
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Erasmus78 6 yıl
Başlıkta noktalam işareti kullanmalısınız;

"BlackBerry 10 yıl sonuna kadar her çeyrek 2-3 milyon adet satış yapacak."

cümlesi ile

"BlackBerry 10, yıl sonuna kadar her çeyrek 2-3 milyon adet satış yapacak."

cümlesi arasında anlam bakımında dağlar kadar fark var. :)
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cibicibi 6 yıl
Bence satar hatta daha fazlasını bile yapar. ben çevremde (iş dünyası için konuşursak) iPhone dan çok BlackBerry var. ilk patronuma neden iPhone kullanmıyorsunuz dediğimde artık alışkanlığı bırakamadığını dile getirmişti.
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cengizhan1903 6 yıl
yavaş yavaş
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BarGoS 6 yıl
biyerden başlamak gerekıyo
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