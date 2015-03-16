Analiz : Bu yıl bilgisayar pazarı hayal kırıklığı yaratabilir

Geçen yılın sonlarına doğru bilgisayar pazarında biraz kıpırdanma olmuş ve bu yıl için özellikle Windows 10 ile birlikte pazarda yükselişin yeniden başlayacağı ümitleri yeşermişti. Ancak analizler daha derin bir krizin habercisi.

IDC tarafından yapılan analize göre bu yıl PC pazarının yüzde 4.9 civarında düşüş göstereceği öngörülüyor. Daha önce düşüş oranları yüzde 3.3 olarak tahmin edilmişti. Ancak yeni gelişmeler nedeniyle beklenti yükseltildi.

Bu yıl pazarda toplamda 293.1 milyon bilgisayar satışının yapılacağı öngörülüyor. Bunun 125.5 milyonu masaüstü bilgisayar, 167.5 milyonu ise taşınabilir bilgisayar olarak gerçekleşecek. Genelde pazarın lokomotifi olarak görülen gelişmekte olan ülkelerde de satışta düşüş yaşanıyor.

Gelir bakımından ise global PC pazarı geçen yıl 201 milyar dolara yaklaşmıştı. Ancak bu yıl rakamın yüzde 6.9 civarında düşeceği öngörülüyor. PC pazarında satışları frenleyen en önemli iki etken ürün birim fiyatlarının yükselmesi ve tablet modellerine olan ilginin azalmaya başlaması.

PC pazarındaki durgunluğun en geç 2018 yılında ortadan kalkacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeni analizlerde ise 2019 yılı da durgun geçecek gibi görünüyor. 2019 yılında satılması beklenen toplam bilgisayar sayısı 291.4 milyon. Tahmini gelir ise 175 milyar dolar. Pazarda sadece taşınabilir sınıftaki bilgisayarların bir miktar artış göstereceği düşünülüyor. Beklenti ise yüzde 5.8 civarında.









http://www.digitaltrends.com/computing/report-pc-shipments-to-dip-5-in-2015-prices-expected-to-rise-tablet-growth-has-slowed/