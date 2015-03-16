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Analiz : Bu yıl bilgisayar pazarı hayal kırıklığı yaratabilir

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bu yıl bilgisayar pazarı hayal kırıklığı yaratabilir

Geçen yılın sonlarına doğru bilgisayar pazarında biraz kıpırdanma olmuş ve bu yıl için özellikle Windows 10 ile birlikte pazarda yükselişin yeniden başlayacağı ümitleri yeşermişti. Ancak analizler daha derin bir krizin habercisi.
IDC tarafından yapılan analize göre bu yıl PC pazarının yüzde 4.9 civarında düşüş göstereceği öngörülüyor. Daha önce düşüş oranları yüzde 3.3 olarak tahmin edilmişti. Ancak yeni gelişmeler nedeniyle beklenti yükseltildi.
Bu yıl pazarda toplamda 293.1 milyon bilgisayar satışının yapılacağı öngörülüyor. Bunun 125.5 milyonu masaüstü bilgisayar, 167.5 milyonu ise taşınabilir bilgisayar olarak gerçekleşecek. Genelde pazarın lokomotifi olarak görülen gelişmekte olan ülkelerde de satışta düşüş yaşanıyor.
Gelir bakımından ise global PC pazarı geçen yıl 201 milyar dolara yaklaşmıştı. Ancak bu yıl rakamın yüzde 6.9 civarında düşeceği öngörülüyor. PC pazarında satışları frenleyen en önemli iki etken ürün birim fiyatlarının yükselmesi ve tablet modellerine olan ilginin azalmaya başlaması.
PC pazarındaki durgunluğun en geç 2018 yılında ortadan kalkacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeni analizlerde ise 2019 yılı da durgun geçecek gibi görünüyor. 2019 yılında satılması beklenen toplam bilgisayar sayısı 291.4 milyon. Tahmini gelir ise 175 milyar dolar. Pazarda sadece taşınabilir sınıftaki bilgisayarların bir miktar artış göstereceği düşünülüyor. Beklenti ise yüzde 5.8 civarında.



http://www.digitaltrends.com/computing/report-pc-shipments-to-dip-5-in-2015-prices-expected-to-rise-tablet-growth-has-slowed/ Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 4 yıl en beğenilen
Hani şifre kullanıcı adı girdikten sonra karmaşık kod dizilimi girersinde insan olduğunu ispatlarsın ya, foruma yorum yazdıktan sonra kendisine teknolojiyle ilgili basit bir soru sorup "yorum yazmaya elverişli kullanıcı" testini geçmesi lazım üyelerin.
Habere gelirsek, Dünya çapında ne olur bilemem fakat Türkiye'de yaklaşan kriz ve doların yükselmesi donanım/yazılım piyasasını duvara sürtüp kıvılcım çıkartacak kadar zarar verecek gibi görünüyor. Win10 en GPU'lara vereceği ek performans ile en azından ekran kartı yükseltmesini geciktirecek de kullanıcı ortan biraz yırtacaktır umarım
Hani şifre kullanıcı adı girdikten sonra karmaşık kod dizilimi girersinde insan olduğunu ispatlarsın ya, foruma yorum yazdıktan sonra kendisine teknolojiyle ilg...
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Master_Evil 4 yıl
konsollar bu durumdayken, steam machine ölü doğarken, pc ölmez
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HuNTeR_1907 4 yıl
Masaüstü bilgisayar herkes için aynı önemde olmayabiliyor. Birçok kişi için cep telefonundaki internet deneyimi dahi yeterli olabilir ama tabletiniz dahi olsa bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz. Amiga'dan sonra Windows 95'ten beri masaüstü bilgisayar kullanan biri olarak, çok iyi bir dizüstü bilgisayar dahi bana yeterli gelmiyor. İstediğim, bana uygun ve rahat olan klavye, mouse, büyük bir monitör, ses sistemi gibi donanımlara sahip güçlü bir masaüstü alternatifsiz benim gözümde, sadece oyun ya da internet değil, yapacağınız herhangi bir işlem dahi keyfe dönüşüyor. iPhone 6 kullanıyorum, evde hem Samsung hem de Apple tabletler, dizüstü bilgisayar ve PS konsol var fakat masaüstünün yeri ayrı. 2 ay kadar güç kaynağından kaynaklı bilgisayarımı kullanamadığımda daha net anlamıştım bu durumu.

Genele bakacak olursak tekrardan, bilgisayar, bilhassa masaüstü bilgisayar kullanımı azalıyor ve azalmaya devam edecek gibi.
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beratad 4 yıl
normal kullanım için üretilen pc satışlarında azalma devam eder fakat oyuncu pc lerinde artış olur.Buda benim tahminim:)
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AMERICAN 4 yıl
bu analizi kim yaptiysa michael patcher i hatirlatti bana.masaustu dizustu windows pc ler OLMEZ.
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There goes your life 4 yıl
Dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yerini tablet ve akıllı telefonlar 10 yıl içinde alacak bu bir gerçek. Şu dönemde bile ufacık çiplerin ne kadar güç sağladığını düşünürsek pc'nin satması için bir neden yok
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1BilimAdamı 4 yıl
Hep öyle derlerde pc'nin yerinini doldurabilecek ne var allah aşkına?Aynı işi tabletten yapamazsın telefondanda yapamazsın!?
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OverClocK1ng 4 yıl 1BilimAdamı
Sen ne diyorsun. Geçen gün bir arkadaşım beni Facebook'ta etiketledi.
Ne telefondan ne de tabletten o etiketi onaylayamıorum. Görünmüyor.
Anca bilgisayardan açtığım zaman onaylar görünüyor.

PC , candır caaan...
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assasin34 4 yıl
ben bile macbook pro'mu satip ustune biraz ekleyip soyle buyuk ekrana sahip bir sistem toplamayi dusunuyorum.yemisim mobilitesini.3 sene sonra yine windows'a donus yapicam.
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balcis 4 yıl
pazar üreticiye hayal kırıklığı verebilir ama kullanıcıya üretildiği sürece vermeyecek. 4 senedir kullandığım bilgisayarı toplam 400 lira maliyetle ram, ekran kartı ve gamepad takviyesiyle oyun canavarına dönüştürdüm. varsın mobil olmasın otursun yerine, pc her zaman pc'dir gözümde.
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BARIŞ55 4 yıl
Masaüstü ölmez.

Fanboylar başka konuya.
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myhotyro 4 yıl
Hadi be, ben de bu sene bilgisayar pazarına girecektim. Napim, vazgeçim bari.
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javaprof 4 yıl
windows tabletleri pc den mi yoksa tabletten mi saymışlar mesala transformers t100 hangisi eğer pc sayılıyorsa bence tam tersine artar çünkü yakında tüm android ve ios tabletler wp 10 tabletlerle değiştirilecek.bundan 3 sene sonra yanımızda taşıdığımız tabletlerden ihtiyacımız olunca crysis gibi oyunları oynayıp photoshopta visual studioda office programlarında verimli bir şekilde çalışma yapabileceğimizi düşünüyorum belki mac ve linux tabletlerde çıkar.
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emrebdt 4 yıl
Burada kastedilen hazir masaustu pc ler degil mi?insanlarin kucuk kismi bilinclenip toplama pc ye yoneldi desek,cogunlukta tabletlere yoneldi desek bahsedilen degerler gercekci.Birde dolar meselesi var tabi.
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Golden Gate 4 yıl
Masaüstü bilgisayar dönemi maalesef kapandı .

Laptop+tablet+akıllı telefon , oyun severlere + konsol şeklinde gidiyor piyasa. Buna ekstra olarak akıllı kol saatlerini de görmeye başlayacağız . Mobilitenin önemi çok fazla arttı . Ben saatlerce masaüstü pc karşısında oturup zaman öldürmek istemem bu devirde açıkçası
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alp0007 4 yıl
Ben eski 'all in one pc' mi televizyon olarak, nadiren de yazıcıdan çıktı almak için kullanıyorum. PC kendini hızla taşınabilir hale getirmesi gerekiyor.
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Ac1DBuRN 4 yıl en beğenilen
Hani şifre kullanıcı adı girdikten sonra karmaşık kod dizilimi girersinde insan olduğunu ispatlarsın ya, foruma yorum yazdıktan sonra kendisine teknolojiyle ilgili basit bir soru sorup "yorum yazmaya elverişli kullanıcı" testini geçmesi lazım üyelerin.
Habere gelirsek, Dünya çapında ne olur bilemem fakat Türkiye'de yaklaşan kriz ve doların yükselmesi donanım/yazılım piyasasını duvara sürtüp kıvılcım çıkartacak kadar zarar verecek gibi görünüyor. Win10 en GPU'lara vereceği ek performans ile en azından ekran kartı yükseltmesini geciktirecek de kullanıcı ortan biraz yırtacaktır umarım
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