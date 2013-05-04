Analiz : Geçen çeyrek 12.5 milyon iPad mini satıldı, 7 inçlik pazarda rekabet artıyor





Tablet pazarında rekabetin belki de en yoğun yaşandığı segment olan 7 inçlik modeller arasındaki savaşın giderek daha da kızışacağı analizlerde ortaya konuyor.





Yeni yapılan bir analize göre, Google ve Asus ortaklığında pazara sunulan Nexus 7 modeli bugüne kadar toplam 4-4.5 milyon adet satış yaptı. Mayıs ayında ise daha gelişmiş bir Nexus 7 devam modelinin tanıtılması bekleniyor.





Apple'ın geçen çeyrekteki toplam iPad satışı 19.5 milyon olurken, tedarik zincirindeki firmalardan elde edilen veriler bunun 12.5 milyon adedinin iPad mini olduğunu gösteriyor. Apple da iPad panel tedariğini azaltırken, iPad mini panel tedariğini ise artırıyor.





Bunun yanında Acer, Asus, HP gibi firmaların 7 inçlik ucuz tablet modelleri dikkat çekerken, Çinli üreticiler de segmente önemli bir katkı yapıyor. Bunun yanında Intel de giriş seviye Android tablet modelleri için pek çok üreticiyle çalışmalar yapıyor.





Kaynaklar 7-8 inçlik segmentin tablet pazarında yaygın kullanımda olan segment ünvanını 10 inçlik modellerin elinden aldığını düşünüyor. Bu bakımdan devlerin yatırımları bu segmente kaymış durumda. Önümüzdeki dönemde de Microsoft'un 7 inçe kadar düşecek tablet boyutlarına izin verecek olması rekabet ateşini biraz daha körükleyecek.





http://www.phonearena.com/news/64-of-all-iPads-sold-last-quarter-were-iPad-minis_id42525