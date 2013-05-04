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Analiz : Geçen çeyrek 12.5 milyon iPad mini satıldı, 7 inçlik pazarda rekabet artıyor

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen çeyrek 12.5 milyon iPad mini satıldı, 7 inçlik pazarda rekabet artıyor

Tablet pazarında rekabetin belki de en yoğun yaşandığı segment olan 7 inçlik modeller arasındaki savaşın giderek daha da kızışacağı analizlerde ortaya konuyor.

Yeni yapılan bir analize göre, Google ve Asus ortaklığında pazara sunulan Nexus 7 modeli bugüne kadar toplam 4-4.5 milyon adet satış yaptı. Mayıs ayında ise daha gelişmiş bir Nexus 7 devam modelinin tanıtılması bekleniyor. 

Apple'ın geçen çeyrekteki toplam iPad satışı 19.5 milyon olurken, tedarik zincirindeki firmalardan elde edilen veriler bunun 12.5 milyon adedinin iPad mini olduğunu gösteriyor. Apple da iPad panel tedariğini azaltırken, iPad mini panel tedariğini ise artırıyor.

Bunun yanında Acer, Asus, HP gibi firmaların 7 inçlik ucuz tablet modelleri dikkat çekerken, Çinli üreticiler de segmente önemli bir katkı yapıyor. Bunun yanında Intel de giriş seviye Android tablet modelleri için pek çok üreticiyle çalışmalar yapıyor.

Kaynaklar 7-8 inçlik segmentin tablet pazarında yaygın kullanımda olan segment ünvanını 10 inçlik modellerin elinden aldığını düşünüyor. Bu bakımdan devlerin yatırımları bu segmente kaymış durumda. Önümüzdeki dönemde de Microsoft'un 7 inçe kadar düşecek tablet boyutlarına izin verecek olması rekabet ateşini biraz daha körükleyecek. 


http://www.phonearena.com/news/64-of-all-iPads-sold-last-quarter-were-iPad-minis_id42525 Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl
Hizlialdan 579 tl ye aldı geçenlerde birçok kişi, bu fiyata gerçekten harika bir alet.
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El_domingo 6 yıl
aslında ne kadar buyuk ekran okadar iyi ancak 10" ekranları cerceve genişliği ve agırlıgı cok fazla ayrıca fiyatlarıda daha yuksek...bu sebeplerden dolayı bu tabletlere talep var..uygun fiyatlı cercevesi daha ince ve haifif daha buyuk tabletler cıktıgı zaman onlarda tercih edilecektir..
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cosmik 6 yıl
Retinası çıksın kesin alacağım.

Ipad ı çocukların elinden alamıyorum :)
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Sacramental 6 yıl
Bence en iyi ekran büyüklüğüne sahip,ağırlığa sahip,inceliğe sahip bir tasarım harikasıdır İpad Mini.
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DrBrave 6 yıl
çok portatif bir tablet. ayrıca ekranıda ağırlığına göre oldukça iyi bence
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