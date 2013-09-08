Analiz : Samsung her 10 Galaxy Note 3 satışı yanında üç Galaxy Gear satışı bekliyor





Geçen hafta Galaxy Note 3 modelini lanse eden Samsung, söz verdiği gibi akıllı saati Galaxy Gear'ı da görücüye çıkarmıştı. 1.63 inçlik dokunmatik Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Gear, şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 modelleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca 299$'lık fiyatı ve 25 saatlik kullanım sunan bataryası da eleştiriliyor.





Analizere göre bu olumsuz durumlara rağmen Samsung'un modelin satışları ile ilgili umutlu olduğu belirtiliyor. Samsung satılan her 10 Galaxy Note 3 modeli yanında 3 Galaxy Gear modeli satılacağını tahmin ediyor. Böylece Galaxy Gear satış oranı Galaxy Note 3'ün satışlarına göre yüzde 20-30 civarında gerçekleşiyor.





Yıl sonuna kadar 6-7 milyon Galaxy Note 3 satışı beklendiği düşünüldüğünde tahmini Galaxy Gear satış rakamı da 2-3 milyon civarında seyredebilir. Juniper ise ilk yılında Galaxy Gear modelinin 1 milyon adet satabileceğini öngörüyor.





Samsung Android 4.3 güncellemesini önümüzdeki aylarda Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy Note 2 modelleri için de sunacak. Ayrıca diğer üreticilerin cihazları da Galaxy Gear ile uyumlu çalışabilecek. Böylece Galaxy Gear ile uyumlu cihaz sayısı da artmış olacak. Bu da Samsung'un potansiyel akıllı saat müşterilerinin artması alnamına geliyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-predicts-every-10-galaxy-note-3s-sold-will-sell-2-3-galaxy-gears.html