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Analiz : Samsung her 10 Galaxy Note 3 satışı yanında üç Galaxy Gear satışı bekliyor

5 yıl
1,3b
1
43
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Samsung her 10 Galaxy Note 3 satışı yanında üç Galaxy Gear satışı bekliyor

Geçen hafta Galaxy Note 3 modelini lanse eden Samsung, söz verdiği gibi akıllı saati Galaxy Gear'ı da görücüye çıkarmıştı. 1.63 inçlik dokunmatik Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Gear, şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 modelleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca 299$'lık fiyatı ve 25 saatlik kullanım sunan bataryası da eleştiriliyor.

Analizere göre bu olumsuz durumlara rağmen Samsung'un modelin satışları ile ilgili umutlu olduğu belirtiliyor. Samsung satılan her 10 Galaxy Note 3 modeli yanında 3 Galaxy Gear modeli satılacağını tahmin ediyor. Böylece Galaxy Gear satış oranı Galaxy Note 3'ün satışlarına göre yüzde 20-30 civarında gerçekleşiyor. 

Yıl sonuna kadar 6-7 milyon Galaxy Note 3 satışı beklendiği düşünüldüğünde tahmini Galaxy Gear satış rakamı da 2-3 milyon civarında seyredebilir. Juniper ise ilk yılında Galaxy Gear modelinin 1 milyon adet satabileceğini öngörüyor. 

Samsung Android 4.3 güncellemesini önümüzdeki aylarda Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy Note 2 modelleri için de sunacak. Ayrıca diğer üreticilerin cihazları da Galaxy Gear ile uyumlu çalışabilecek. Böylece Galaxy Gear ile uyumlu cihaz sayısı da artmış olacak. Bu da Samsung'un potansiyel akıllı saat müşterilerinin artması alnamına geliyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-predicts-every-10-galaxy-note-3s-sold-will-sell-2-3-galaxy-gears.html Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl en beğenilen
Sony SmartWatch 2 nin yanında pek alınası gibi durmuyor.Sony SmartWatch 2 yoğun kullanımda 4 gün normal kullanımda 7 gün.Bu ise 25 saat.Fanatik değilim ama yeni teknolojiler ile fuarın yıldızı Sony.
Sony SmartWatch 2 nin yanında pek alınası gibi durmuyor.Sony SmartWatch 2 yoğun kullanımda 4 gün normal kullanımda 7 gün.Bu ise 25 saat.Fanatik değilim ama yen...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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kımyasal 5 yıl
İyi bir reklam stratejisi ile,istedikleri satış rakamlarına ulaşabilirler.Önemli olan bu ürünleri insanlara ''ihtiyacın var'' zihniyeti ile satabilmektir.
1 Yanıt Yanıtla +12
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Yaw hala Sony smart diyenler varya Allah islah etsin sizi. Samsungun bu saati sony gibi dandik olsa bir ay şarjı giderdi. Sonynin saatinde ne android var nede kamera var dogru durust uygulamada yok. Biri her ozelligi olan otomobil biri dort teker römork. Teknoloji cahili çok. Gecende samsung ultra haberi vardi ekranda ayni anda iki yayin icin benim onyillik tvde bu pip ozelligi var diyor arada da samsung a salliyor. Diger yorumcularda onu artilayip destek cikiyor. Oysa pip ile samsung un yeni ozelligi arasinda daglar kadar fark oldugunu bilmiyor teknoloji cahilleri. Belki merak eden olur aciklayim. Samsung bu tv siyle beraber kulaklık li iki gozluk veriyor. Bu gozlukten biriyle tvye bakan ekranin tamaminda mac izlerken digeride diger gozlukle ayni ekranda dizi izleyebiliyor.
Yaw hala Sony smart diyenler varya Allah islah etsin sizi. Samsungun bu saati sony gibi dandik olsa bir ay şarjı giderdi. Sonynin saatinde ne android var nede k...
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SuperSantorelli 5 yıl
Super
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St Batuhan 5 yıl
Bu daha başlangıç, 2-3 seneye siz görün buraları, aslında buralar dutluktu dedemin zamanında diye konuşan varlıksılar, size sesleniyorum, 2 senedir LiveView kullanıyorum ve bu saat beni özellik olarak heyecanlandırırken tasarım olarak tiksindirdi ve 25 saat kullanım sunması ile olayı bitirdi. SW2 yi bir süredir takip ediyorum, aslında SW1 çok hoş görünmüştü zaten gözüme zira LW kullanan biri olarak bu teknolojiye temel katan şeyi yeterince deneyimledim ve ihtiyaç durumunu belirledim kendi adıma. Benim ihtiyacım olan şeyler böyle bir saatte yok, Sony'nin 3 senedir sunduğu ve devam ettiği telefonla senkronize çalışmada var. Aslında kabul bunda da var aradığım tabiki de, yani o şekilde kullanılabiliyor ama donanım olarak yüklenince saat patlamış alet(ne o kamera sensörü öyle iğrenç bir yapı oluşturuyor)
Sonuç olarak LW çok iyi geliyor ama artık yenilenme zamanı ve SW2'ye boş iş diye yaklaşıp görmezden gelen insanların tamamına sesleniyorum, şu an en güzel yapı onda zira hem zarif (unutmayın aksesuardan bahsediyoruz) hem güçlü (telefon üzerinden yaptığı işlemlerde limitler geniş) bu yüzden hiç kendinizi kasmayın SW2'den çok üstün olarak görmeyin, 2'sinin de avantajları var dezavantajları var buna bakın ve teknolojiyi takip eden insanlar olarak gözünüzdeki at gözlüklerini çıkarın zira at gibi anca koşarsınız bir şeyler için, sonuç ise...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
1000 liradan aşağı gelmez sony smartwatch hem tasarımı hem şar süresiyle döver
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brk-bjk 5 yıl
Turkiye de en az 999 TL olacak bu cihaz hadi 3 ayda dusse dusse 599 a duser.Note 3 e 1599 Tl verip yaninda 599 TL ye bunu alan insan sayisi 10 da 3 degil 30 da 3 falandir.
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Bu habere anca gülünür

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DH Misafiri 5 yıl
Eğer Galaxy Note 3 + Galaxy Gear şeklinde bir 2si1 arada paketi yaparsa ciddi satış rakamları elde edebilir.
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El_domingo 5 yıl
Saatten ziyade google glass ı sahsen tercih ederdim hem kulaklık hem ekran işin herturlu cozuyor cunku...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
şimdi bilgisayar bile olsa senin düşüncende çok fazla birşey beklememek lazım.akıllı telefonlarda bile bir sürü donanım yeniliği çıkıyor.millet hala pillerin düşük olmasında şikayetçi.bu cihazın kullanım alanlarının gelişip gelişmeyeceğini ilerde anlarız.su geçirmesin pili uzun gitsin daha önemli zaten içinde yerleşik gelen uygulamalar var.telefonlarla senkronize olması bile bir gelişme.her yeni çıkan teknolojiyi denemek isteyenlere hitap ediyor birazda.(İnsanlar çoğunlukla siz onlara gösterene kadar ne istediklerini bilmiyorlar).bu cümleyi hatırlamışsındır umarım.teknoloji bizim isteklerimizle değil onu geliştirenlerle şekillenir.olanla yetinmek zorundayız taki onlar daha iyisini yapana kadar.
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DH Misafiri 5 yıl
CoMMaNDeRCX
Yaw hala Sony smart diyenler varya Allah islah etsin sizi. Samsungun bu saati sony gibi dandik olsa bir ay şarjı giderdi. Sonynin saatinde ne android var nede kamera var dogru durust uygulamada yok. Biri her ozelligi olan otomobil biri dort teker römork. Teknoloji cahili çok. Gecende samsung ultra haberi vardi ekranda ayni anda iki yayin icin benim onyillik tvde bu pip ozelligi var diyor arada da samsung a salliyor. Diger yorumcularda onu artilayip destek cikiyor. Oysa pip ile samsung un yeni ozelligi arasinda daglar kadar fark oldugunu bilmiyor teknoloji cahilleri. Belki merak eden olur aciklayim. Samsung bu tv siyle beraber kulaklık li iki gozluk veriyor. Bu gozlukten biriyle tvye bakan ekranin tamaminda mac izlerken digeride diger gozlukle ayni ekranda dizi izleyebiliyor.

Öncelikle Sonynin saatinde hali hazırda 200 ve üzeri uygulama var.Samsung ise yıl bitmeden 70 uygulama olacağına söz vermiş.İki cihazda özelleştirilmiş android kullanıyor.Sonynin SW2 si uygulamaları telefona yükleniyor ve telefon üzerinden saate yansıyor.Samsungda ise direkt saate yükleniyor.Şu anki pil teknolojisiyle uygulamaların telefondan yasıması daha mantıklı ve akılcı.Bu saat değil bilgisayar falan demişsin de samsung lansmanda altını çizerek akkıllı saat kelimesini kullandı ve bunu note 3 aksesuarı olarak lanse etti.Akıllı değil çöp dediğin cihazla robot kontrol ediliyor paslanmaz çelik kaplama ve su geçirmez.Bu cihazlar senin değiminle römork olmak için üretilmiş yardımcı cihazlar.Römorka motor takmaya çalışmış samsung sadece...(İş arıyorum samsungda primler nasıl?)
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GokhanMaths 5 yıl
Bu daha ilk ne modeller çıkar
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uA006 5 yıl
Ben bundan yanayim. Sarji da hic bitmiyor.


barteknowak.com/...
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trsinapsis 5 yıl
500 bin bile satmaz
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Umutcan 5 yıl
Telefonları elde tutamayacak kadar devasa boyutlara büyüt ondan sonra bu tarz ekstra aksesuarları kolaylık olsun diye kullanıcıya satmaya çalış.
Adamların satış stratejilerine hayranım. Sadece samsung değil htc de rahatça konuşabilmek için ufak bir telefon aparatı yapmıştı. Yakında sürekli büyüyen boyutlar
yüzünden telefon alanlar bunları da almaya mahkum olacak.
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