Analiz : Samsung her 10 Galaxy Note 3 satışı yanında üç Galaxy Gear satışı bekliyor

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Geçen hafta Galaxy Note 3 modelini lanse eden Samsung, söz verdiği gibi akıllı saati Galaxy Gear'ı da görücüye çıkarmıştı. 1.63 inçlik dokunmatik Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Gear, şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 modelleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca 299$'lık fiyatı ve 25 saatlik kullanım sunan bataryası da eleştiriliyor.
Analizere göre bu olumsuz durumlara rağmen Samsung'un modelin satışları ile ilgili umutlu olduğu belirtiliyor. Samsung satılan her 10 Galaxy Note 3 modeli yanında 3 Galaxy Gear modeli satılacağını tahmin ediyor. Böylece Galaxy Gear satış oranı Galaxy Note 3'ün satışlarına göre yüzde 20-30 civarında gerçekleşiyor.
Yıl sonuna kadar 6-7 milyon Galaxy Note 3 satışı beklendiği düşünüldüğünde tahmini Galaxy Gear satış rakamı da 2-3 milyon civarında seyredebilir. Juniper ise ilk yılında Galaxy Gear modelinin 1 milyon adet satabileceğini öngörüyor.
Samsung Android 4.3 güncellemesini önümüzdeki aylarda Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy Note 2 modelleri için de sunacak. Ayrıca diğer üreticilerin cihazları da Galaxy Gear ile uyumlu çalışabilecek. Böylece Galaxy Gear ile uyumlu cihaz sayısı da artmış olacak. Bu da Samsung'un potansiyel akıllı saat müşterilerinin artması alnamına geliyor.
http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-predicts-every-10-galaxy-note-3s-sold-will-sell-2-3-galaxy-gears.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuç olarak LW çok iyi geliyor ama artık yenilenme zamanı ve SW2'ye boş iş diye yaklaşıp görmezden gelen insanların tamamına sesleniyorum, şu an en güzel yapı onda zira hem zarif (unutmayın aksesuardan bahsediyoruz) hem güçlü (telefon üzerinden yaptığı işlemlerde limitler geniş) bu yüzden hiç kendinizi kasmayın SW2'den çok üstün olarak görmeyin, 2'sinin de avantajları var dezavantajları var buna bakın ve teknolojiyi takip eden insanlar olarak gözünüzdeki at gözlüklerini çıkarın zira at gibi anca koşarsınız bir şeyler için, sonuç ise...
Öncelikle Sonynin saatinde hali hazırda 200 ve üzeri uygulama var.Samsung ise yıl bitmeden 70 uygulama olacağına söz vermiş.İki cihazda özelleştirilmiş android kullanıyor.Sonynin SW2 si uygulamaları telefona yükleniyor ve telefon üzerinden saate yansıyor.Samsungda ise direkt saate yükleniyor.Şu anki pil teknolojisiyle uygulamaların telefondan yasıması daha mantıklı ve akılcı.Bu saat değil bilgisayar falan demişsin de samsung lansmanda altını çizerek akkıllı saat kelimesini kullandı ve bunu note 3 aksesuarı olarak lanse etti.Akıllı değil çöp dediğin cihazla robot kontrol ediliyor paslanmaz çelik kaplama ve su geçirmez.Bu cihazlar senin değiminle römork olmak için üretilmiş yardımcı cihazlar.Römorka motor takmaya çalışmış samsung sadece...(İş arıyorum samsungda primler nasıl?)
barteknowak.com/...
Adamların satış stratejilerine hayranım. Sadece samsung değil htc de rahatça konuşabilmek için ufak bir telefon aparatı yapmıştı. Yakında sürekli büyüyen boyutlar
yüzünden telefon alanlar bunları da almaya mahkum olacak.
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