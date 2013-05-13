Analiz : Windows RT'nin bir geleceği yok





Microsoft'un ısrarla savunmaya devam ettiği ve Blue güncellemesiyle tablet pazarında daha çok güçlendirmeye çalıştığı Windows RT işletim sistemi ile ilgili analizler henüz bir ışık görebilmiş değil. Bu, son yayınlanan analizlerde de dışarıya yansıyor.





IDC tarafından OEM firmalarından gelen geri bildirimlere göre yapılan bir analiz, Windows RT'nin uzun dönemde değer getirecek bir strateji olarak görülmediğini ortaya koydu.





Analizde; Windows RT'nin Microsoft'un yazılımların eksiksiz olarak çalışması için harcadığı çabaları tanımlayan çekirdek değer stratejisini kırdığı belirtiliyor.





Analiz uzmanı Bob O'Donnell, sadece lisanslama bedelinin bir sorun olmadığını ayrıca insanların yazılımları tam tecrübe ile sunduğu için Windows'u tercih etmelerine de darbe vurduğunu dile getirdi. Ayrıca Windows ismini taşımasına rağmen Windows masaüstü uygulamalarını çalıştırmaması radikal bir problem olarak görülüyor.





Gartner ise Blue güncellemesi sonrasında daha küçük boyutlu ve daha ucuz tabletlerin piyasaya sürülecek olmasına rağmen, 199$'lık Android tabletlerle baş etmesinin mümkün olmadığını ve bu açıdan geleceğinin oldukça sisli olduğunu ifade ediyor.





Windows mağazasında Windows RT uygulamalarının sayısının az olması ve kaliteli uygulamaların yer almaması Microsoft'un üst seviye bir tablet tecrübesi sunmasını imkansız hale getiriyor.





Bu açıdan Microsoft'un Windows RT işletim sisteminin nereye doğru gittiğini göstermesi ve kafalardaki karışıklığı gidermesi gerektiğine inanılıyor. Surface modelinde olduğu gibi firmanın yeni güncelleme ile birlikte küçük ve ucuz referans bir tablet sunarak üretici ortaklarına yolu çizmesi gerekiyor.

http://www.computerworld.com/s/article/9239095/Analysts_challenge_Microsoft_s_commitment_to_Windows_RT?taxonomyId=241&pageNumber=3