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Analiz : Windows RT'nin bir geleceği yok

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows RT'nin bir geleceği yok

Microsoft'un ısrarla savunmaya devam ettiği ve Blue güncellemesiyle tablet pazarında daha çok güçlendirmeye çalıştığı Windows RT işletim sistemi ile ilgili analizler henüz bir ışık görebilmiş değil. Bu, son yayınlanan analizlerde de dışarıya yansıyor.

IDC tarafından OEM firmalarından gelen geri bildirimlere göre yapılan bir analiz, Windows RT'nin uzun dönemde değer getirecek bir strateji olarak görülmediğini ortaya koydu.

Analizde; Windows RT'nin Microsoft'un yazılımların eksiksiz olarak çalışması için harcadığı çabaları tanımlayan çekirdek değer stratejisini kırdığı belirtiliyor.

Analiz uzmanı Bob O'Donnell, sadece lisanslama bedelinin bir sorun olmadığını ayrıca insanların yazılımları tam tecrübe ile sunduğu için Windows'u tercih etmelerine de darbe vurduğunu dile getirdi. Ayrıca Windows ismini taşımasına rağmen Windows masaüstü uygulamalarını çalıştırmaması radikal bir problem olarak görülüyor. 

Gartner ise Blue güncellemesi sonrasında daha küçük boyutlu ve daha ucuz tabletlerin piyasaya sürülecek olmasına rağmen, 199$'lık Android tabletlerle baş etmesinin mümkün olmadığını ve bu açıdan geleceğinin oldukça sisli olduğunu ifade ediyor.

Windows mağazasında Windows RT uygulamalarının sayısının az olması ve kaliteli uygulamaların yer almaması Microsoft'un üst seviye bir tablet tecrübesi sunmasını imkansız hale getiriyor. 

Bu açıdan Microsoft'un Windows RT işletim sisteminin nereye doğru gittiğini göstermesi ve kafalardaki karışıklığı gidermesi gerektiğine inanılıyor. Surface modelinde olduğu gibi firmanın yeni güncelleme ile birlikte küçük ve ucuz referans bir tablet sunarak üretici ortaklarına yolu çizmesi gerekiyor.

http://www.computerworld.com/s/article/9239095/Analysts_challenge_Microsoft_s_commitment_to_Windows_RT?taxonomyId=241&pageNumber=3 Yorum Yaz
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alito 6 yıl en beğenilen
Windows tablet almak, bir hesap makinası almak ile eşdeğer neredeyse. Fonksiyonel değil, ucuz değil ve kısır bir işletim sistemine sahip.
Microsoft daha kullanıcı dostu bir yaklaşım sergilemezse, mobil Windows ekosistemi Android ve IOS'un altında ezilmeye mahkumdur.
Windows tablet almak, bir hesap makinası almak ile eşdeğer neredeyse. Fonksiyonel değil, ucuz değil ve kısır bir işletim sistemine sahip.Microsoft daha ku...
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Lord of the Shadows 6 yıl
Bunu tahmin etmek için uzman olmaya gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez.
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SystemApps 6 yıl
şahsen param varsa windows rt yerine windows 8 pro tablet-hibrit alırım.ama windows rtler fiyatda rekabetci olurlarsa da hayır demem.
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deneme1 6 yıl SystemApps
SystemApps

şahsen param varsa windows rt yerine windows 8 pro tablet-hibrit alırım.ama windows rtler fiyatda rekabetci olurlarsa da hayır demem.

windows rt ile windows 8 pro arasındaki fark klasik tuşlu telefonla ile android arasındaki fark gibidir.
tabiki pro
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abdulmusavvir 6 yıl
WindowsRT ayreten satılan bir şey değil, tabletin içine kurmuşlar, çökerse garantiye gidecek. Kendiniz kuramıyorsunuz. İlk duyurduklarında istediğim tablete kurabileceğim bir şey sanmıştım.
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Rubisco 6 yıl
WinRT ile Win8'in ayrımını yapın lütfen, Atom + Win8'in tüketimi Tegra3'ün faln altında, Krait ile rahatça rekabet edecek seviyede. Yeni Atomlar geldiğinde ise RT / Surface'i çok çok zor koşullar bekliyor.
Surface varken RT'nin ucuz olması çok zor. Surface satmıyorken RT nasıl satabilsin?
x86 yazılımlarını da arkasına alabilen Win8 tabletler her türlü avantajlı durumda. Acer gibi büyük oyuncular da bu yüzden RT peşinden gitmiyorlar ve bu haliyle bi gelecek görmüyorlar. Yeni x86 çipler oyunun dengesini hepten sarsacak zaten.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Erkansins 6 yıl Rubisco
Rubisco
WinRT ile Win8'in ayrımını yapın lütfen, Atom + Win8'in tüketimi Tegra3'ün faln altında, Krait ile rahatça rekabet edecek seviyede. Yeni Atomlar geldiğinde ise RT / Surface'i çok çok zor koşullar bekliyor.
Surface varken RT'nin ucuz olması çok zor. Surface satmıyorken RT nasıl satabilsin?
x86 yazılımlarını da arkasına alabilen Win8 tabletler her türlü avantajlı durumda. Acer gibi büyük oyuncular da bu yüzden RT peşinden gitmiyorlar ve bu haliyle bi gelecek görmüyorlar. Yeni x86 çipler oyunun dengesini hepten sarsacak zaten.

firmaların windows rt cihaz piyasaya sürmemesinin bir nedeni de lisans ücreti. microsoft 80 dolar lisans ücreti istiyor rt için. o paraya ucuz bir android tablet alabilirsiniz kendinze. google android i firmalara ücretsiz sunması çok büyük avantaj. bu satten sonra microsoft artık ios ve android önüne geçemez.
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darkaura 6 yıl
bu durumda wintelin tablet kaderi tamamen enerji tuketiminde arm ile rekabet edebilcek bir x86 islemcisine kalmis gozukuyor.
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TeamAnimus 6 yıl
Vista'yla da zamanında çok sarsılmıştı Microsoft ama daha sonrasında 7 ile herkesin beğenesini tekrar kazanmıştı. Benim düşüncem; bu durumun altından yine iyi bir çözümle kalkacaklardır.
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savinelli 6 yıl
Windows 8 i de dokunmatik yaparak rt nin ölü doğmasına kendi sebep oldu..
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wolf silver 6 yıl
bır androıd kullanıcısı olarak tablette en ıyısı IPAD dır ancak eger ılla androıd tablet alacam dersenızz samsung bu konuda en ıyısıdır ozellıkle guncelleme ve donanım konusunda ayrıca nexus tabletlerı de unutmamak gerek..
mıcrosofta gelırsek daha cok yol katetmesı gerek boyle 1 yıllık olacak seyler degıl ancak 2-3 yıl da bunun bıraz meyvelerını gorebılır....
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Lord of the Shadows 6 yıl
Bunu tahmin etmek için uzman olmaya gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez.
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alito 6 yıl en beğenilen
Windows tablet almak, bir hesap makinası almak ile eşdeğer neredeyse. Fonksiyonel değil, ucuz değil ve kısır bir işletim sistemine sahip.
Microsoft daha kullanıcı dostu bir yaklaşım sergilemezse, mobil Windows ekosistemi Android ve IOS'un altında ezilmeye mahkumdur.
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