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Analiz : Windows XP halen en çok kullanılan işletim sistemi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows XP halen en çok kullanılan işletim sistemi

Geçen ay itibariyle resmi desteği sona eren Windows XP kullanıcıları için çeşitli geçiş kampanyaları hayate geçirilmişti. Ancak analizler kullanıcıların pek de ikna olmadığını gösteriyor. 

Yapılan son analizlere göre resmi desteğin sona ermesinden sonra Windows XP sadece yüzde 1 civarında kullanıcı kaybetti. Mart ayında yüzde 27.69 olan Windows XP kullanım oranı geçen ay itibariyle yüzde 26.29 oldu.

Windows 8 kullanım oranı yüzde 6.36 iken, Windows 8.1 oranı yüzde 5.88 seviyesinde. Diğer bir deyişle Windows 8 sürümleri toplamda halen Windows XP'yi geride bırakamamış durumda. 

Bununla birlikte Windows XP kullanım oranının düşmeye devam edeceği belirtiliyor. Ancak bu Microsoft'un istediği seviyede değil ve olmayacak gibi görünüyor. 

http://www.technobuffalo.com/2014/05/03/windows-xp-market-share-outnumbers-windows-88-1-and-vista-combined/ Yorum Yaz
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
XP'nin kalesi ATM'ler


Başlıkla, içerik uyuşmuyo zaten

XP : 26,29
W8 : 6,36
W8.1 :5,88

38,53

Vistayla %40 desen, W7'ye %60 kalıyo
XP'nin kalesi ATM'lerBaşlıkla, içerik uyuşmuyo zatenXP : 26,29W8 : 6,36W8.1 :5,8838,53...
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__BadblooD__ 5 yıl
İstenileni yerine getirdiği sürece eski nesil bilgisayarlarda liderliğini korur.
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AYAKKABI_KUTUSU 5 yıl
Win 7 işletim sistemi değilmi ekrem ?
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turbocat1 5 yıl
win7 p4 sistemde 2 gb ram da mükemmel iyi çalışıyor.32 bit ultimate hemde.siz hiç p4 2.8 3 ht vs 478 pinde denediniz mi.win 8.1 nx olayı yüzünden denemedim.
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Angelica 5 yıl turbocat1
turbocat1
win7 p4 sistemde 2 gb ram da mükemmel iyi çalışıyor.32 bit ultimate hemde.siz hiç p4 2.8 3 ht vs 478 pinde denediniz mi.win 8.1 nx olayı yüzünden denemedim.

Bende p4 2.6 ghz, 1.76 gb ram var ve win7 ne yazikki seri calismiyor. Bazi yerlerde hissesidiyorum gecislerde hafif kasiyor.

Biraz ram takviyesi yapsam iyi olur ama namussuzun ram leri en son cikan ram lerden daha pahali
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ø 5 yıl
İş yerlerinde iyi gidiyor XP :D
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DH Misafiri 5 yıl
adam zaten w7 ile kıyaslamıyor ne abuk subuk şeyler yazıyorsunuz w8 ile kıyaslandığında hala xp kullanım oranında w7 nin hemen arkasından 2. sırada ama w8 yerlerde kimsekullanmıyor bunun açıklaması yapılmış siz nerenizle okuyorsunuz ve anlıyorsunuz.
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ErKaN-23 5 yıl
Kel alaka, millet eski bilgisayarına başka bişey kuramadığı için mecburiyetden kullanıyor, çöpe mi atsın bilgisayarını, bizim şirket de bile halen xp den başka sistemde stabil çalışmayan iki tane bilgisayar var.
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Kaplan261 5 yıl
donanım uyumu olsada 64 bit desteği çıksada görürdüm ben 7yi 8i
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Alpha Centauri 5 yıl
hala kullanıyorum 10yıldan fazla oldu....
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keremec 5 yıl
Gorsel bir modifye windows xp 100 mb ram kullanirken Lite Windows 7 bile 800 mb ram kullaniyorsa tabi ki xp bukadar kullanilir.
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yehenebe 5 yıl
hala xp kullanmaktayım :) Mutluyum arkadaş ne yapayım :)
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kymelria 5 yıl
ATMler KIOSKlar bilgi ekranları v.b. birçok cihaz xp tabanlı çalışıyor, normaldir.
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grezimonk 5 yıl
XP çöpü hala lider mi? yuh... winzort 8 + winzort 8.1 tutmadı muhtemelen winzort 9 da tutmaz...
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RaptorFX 5 yıl
Milli Eğitime Bağlı bir çok okulda XP şuan için vazgeçilmez işletim sistemi. Değişimi de yakın gelecekte imkansız gözüküyor. MEBe bağlı sitelerin çoğunluğu ie8 üstü tarayıcılarda sıkıntı yaratıyor. Kullanılan bir çok aletin w7-8 sürücüleri mevcut bile değil. Ayrıca P4 işlemci ailesi ve altı için XP üzeri işletim sistemi kullanmak çin zulmü gibi oluyor.
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