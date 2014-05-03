Analiz : Windows XP halen en çok kullanılan işletim sistemi





Geçen ay itibariyle resmi desteği sona eren Windows XP kullanıcıları için çeşitli geçiş kampanyaları hayate geçirilmişti. Ancak analizler kullanıcıların pek de ikna olmadığını gösteriyor.





Yapılan son analizlere göre resmi desteğin sona ermesinden sonra Windows XP sadece yüzde 1 civarında kullanıcı kaybetti. Mart ayında yüzde 27.69 olan Windows XP kullanım oranı geçen ay itibariyle yüzde 26.29 oldu.





Windows 8 kullanım oranı yüzde 6.36 iken, Windows 8.1 oranı yüzde 5.88 seviyesinde. Diğer bir deyişle Windows 8 sürümleri toplamda halen Windows XP'yi geride bırakamamış durumda.





Bununla birlikte Windows XP kullanım oranının düşmeye devam edeceği belirtiliyor. Ancak bu Microsoft'un istediği seviyede değil ve olmayacak gibi görünüyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/05/03/windows-xp-market-share-outnumbers-windows-88-1-and-vista-combined/