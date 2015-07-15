Analiz : Windows bölümü Microsoft'un önünü kesiyor

Microsoft tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir titizlikle Windows 10 işletim sistemi için hazırlanıyor ve firmanın yeni platformdan beklentisi çok büyük. Pazarlama kampanyaları için on milyonlarca dolarlık reklam bütçesi ayıran Microsoft bununla birlikte uzmanları pek de memnun edebilmiş değil.





Pek çok analiz firması Windows 10 ile PC pazarında bir yükseliş trendi beklemiyor. Aynı şekilde Windows 8 ile birlikte de benzer analizler gündeme gelmişti. Goldman Sachs ise Windows bölümünün firmaya ayak bağı olduğu düşüncesinde.





Goldman Sachs son analizinde Microsoft için daha önce belirlediği Satış seviyesindeki notunu değiştirmedi. Satış notu genelde hantal yapıya dönüşen ve büyük problemler ufukta görünen firmalar için kullanılıyor.





Goldman Sachs, Microsoft'un yavaşlama eğiliminde olduğunu ve Windows bölümünün bu eğilimde en büyük paya sahip olduğunu belirtiyor. Windows bölümü Microsoft'un büyümesinin önündeki engellerden birisi.





Analize göre Windows tarafında göze çarpan 3 sorun var. Bunlardan ilki kurumların Windows 10 platformuna geçişte isteksiz olması. Bu da Microsoft'un gelir getirecek anlaşmalar yapmasının önüne geçiyor.





İkinci sorun ise Windows Server 2003 sürümüne desteğin kesilecek olması sonrasında beklentilerin aksine bu gelişmenin kurumların yükseltme kararları almasına etki etmeyecek olması. Zira Server 2003 çok popüler bir sürüm değildi ve etkisi de sınırlı kalacak.





Üçüncü sorun ise kurumların lisans anlaşmalarını yenilemeye yanaşmaması. Microsoft'un yazılım ve destek hizmetlerini bir araya getirdiği bu lisans anlaşmaları yeteri kadar ilgi görmüyor.





Bunun haricinde kurumsal alanda başarılı bir ivme yakalayan Office 365 platformunun ortaklık sözleşmelerinin değerini yükseltemediği de analizlerde yer veriliyor.





Bu faktörler daralan PC pazarı ile birleştirildiğinde kısa vadede Microsoft için iç açıcı bir tablo oluşmadığı belirtiliyor. Bu bakımdan Microsoft'un yılın ikinci çeyreğine ait mali tablolarında da beklentiler biraz daha düşürüldü.

http://www.businessinsider.com.au/goldman-sachs-downgrades-microsoft-because-of-windows-drag-2015-7?utm_source=everythingms&utm_medium=twitter