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Analiz : Windows bölümü Microsoft'un önünü kesiyor

3 yıl
3,3b
1
38
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows bölümü Microsoft'un önünü kesiyor

Microsoft tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir titizlikle Windows 10 işletim sistemi için hazırlanıyor ve firmanın yeni platformdan beklentisi çok büyük. Pazarlama kampanyaları için on milyonlarca dolarlık reklam bütçesi ayıran Microsoft bununla birlikte uzmanları pek de memnun edebilmiş değil. 

Pek çok analiz firması Windows 10 ile PC pazarında bir yükseliş trendi beklemiyor. Aynı şekilde Windows 8 ile birlikte de benzer analizler gündeme gelmişti. Goldman Sachs ise Windows bölümünün firmaya ayak bağı olduğu düşüncesinde. 

Goldman Sachs son analizinde Microsoft için daha önce belirlediği Satış seviyesindeki notunu değiştirmedi. Satış notu genelde hantal yapıya dönüşen ve büyük problemler ufukta görünen firmalar için kullanılıyor. 

Goldman Sachs, Microsoft'un yavaşlama eğiliminde olduğunu ve Windows bölümünün bu eğilimde en büyük paya sahip olduğunu belirtiyor. Windows bölümü Microsoft'un büyümesinin önündeki engellerden birisi. 

Analize göre Windows tarafında göze çarpan 3 sorun var. Bunlardan ilki kurumların Windows 10 platformuna geçişte isteksiz olması. Bu da Microsoft'un gelir getirecek anlaşmalar yapmasının önüne geçiyor. 

İkinci sorun ise Windows Server 2003 sürümüne desteğin kesilecek olması sonrasında beklentilerin aksine bu gelişmenin kurumların yükseltme kararları almasına etki etmeyecek olması. Zira Server 2003 çok popüler bir sürüm değildi ve etkisi de sınırlı kalacak. 

Üçüncü sorun ise kurumların lisans anlaşmalarını yenilemeye yanaşmaması. Microsoft'un yazılım ve destek hizmetlerini bir araya getirdiği bu lisans anlaşmaları yeteri kadar ilgi görmüyor. 

Bunun haricinde kurumsal alanda başarılı bir ivme yakalayan Office 365 platformunun ortaklık sözleşmelerinin değerini yükseltemediği de analizlerde yer veriliyor. 

Bu faktörler daralan PC pazarı ile birleştirildiğinde kısa vadede Microsoft için iç açıcı bir tablo oluşmadığı belirtiliyor. Bu bakımdan Microsoft'un yılın ikinci çeyreğine ait mali tablolarında da beklentiler biraz daha düşürüldü. 

http://www.businessinsider.com.au/goldman-sachs-downgrades-microsoft-because-of-windows-drag-2015-7?utm_source=everythingms&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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gogo316 3 yıl en beğenilen
Goldman Sachs Mı? Hani şu ünlü mortgage krizinin en büyük sebeplerinden biri olan? krizi fırsat bilip, mutlulukla milyonlarca insanı evsiz bırakan ve küresel bazda bir krizi tetikleyen ve buradan sağladığı milyonları üst düzey yöneticilerine pay edip, milyonlarca fakirin el konulan evleri sayesinde yöneticilerine lüks hayat sağlayan bankalardan biri olan Goldman Sachs mı?
Bu bankayı ve verdiği kredi notları vb yi halen takan var mı?
Ne de olsa 2008 yılında kriz çıkmaz diyen bir kurum
Goldman Sachs Mı? Hani şu ünlü mortgage krizinin en büyük sebeplerinden biri olan? krizi fırsat bilip, mutlulukla milyonlarca insanı evsiz bırakan ve küresel ba...
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oktayakgoz 3 yıl
ekreme demişler ki şurda bir adam microsofta sövüyor. ekrem demiş ki hemen gidip elini öpeyim.
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tropeus77 3 yıl fenerli1965
fenerli1965
Bi bitmedin ekrem71 sana kızdıkları kadar varsın

Adam Apple ın paralı editörü açık ve net..
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DH Misafiri 3 yıl
Goldman Sachs'ın telaffuzunu bilmeyen kişilerin bu haberi değerlendirmesi biraz enteresan olmuş.
Goldman Sachs firması bir yatırım bankası, dünyada hizmet veriyor, hisse analizleri de yayınlıyorlar bu raporu da anladığım kadarıyla bunlardan biri. Türkiye için de yayınlıyorlar.
TR için örnek verelim mesela. 01.09.2014 tarihli BIST havacılık firmlarına ilişkin raporu aşağıdaki gibi:
Türk havacılık sektörü şirketleri için 1 Eylül tarihi ile yayınladığı raporda, TAV Havalimanları, THY ve Pegasus için tavsiyelerini 'AL' olarak tekrarladı.
Goldman Sachs, TAV için fiyat hedefini 26,00 TL'den 25 TL'ye indirirken, THY için 8,90 TL'den 9,30 TL'ye çıkardı. Pegasus için fiyat hedefini 41 TL olarak korudu.
18.07 tarihi itibarıyla bu hisselerin fiyatları:
PEGASUS 24.90 , TAV 22, THY 9.18. Verdikleri rakamlar kısa vadeli rakamlar, üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ulaşamamış hiçbiri. Bu arada bu raporlar haftalık aylık sürekli yayımlanır. Bu hafta sat dediğine gelecek hafta hiç öyle dememiş gibi, al der. ve bu normaldir.
Buradan şuraya geleceğim sevgili EKREM71, mesut çevik ve diğerleri.
Microsoft ya da başka firmalara, sırf nefret etmek için böyle bilmediğiniz şeylere sığınmayın.
O windowslar olmasa bu yayını dahi yapamazsınız. Biz de izleyemeyiz okuyamayız.
(yazdıklarım yatırım tavsiyesi ya da şirketlere yönelik yorum içermez, bilgisizlik ve mantık hatasını göstermek için bu örnekler verilmiştir)
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DH Misafiri 3 yıl
Doğruluk payı olan da var olmayan da var. Muhtemelen batmayacaktır ama beklediği karı da elde edemeyecektir. Her ne kadar temelde W7, W8 ve W10 aynı olsalar da, uyumsuzluk yaşama ihtimali yüksek, çünkü yorumlarınızı yaparken herkesin W7'ye geçmiş olduğunu düşünerek yapıyorsunuz. Dikkat edin, XP kullanım oranı hala yüksek. W7 desteğinin bitirilmesinin nedeni de o zaten, herkesi W10'a geçmeye zorlamak. Bu bilgiler ışığında, her ne kadar güvenilir olmasa da Goldman'ın yorumlarında doğruluk payı var. Ayrıca W7 oldukça kararlı hale geldi, kimse hele ki XP'den bir anda W10'a geçmeyecektir. Bırakın W7'yi, Vista'ya bile geçmediler, ki W8 ve W8.1'e de geçmediler. Hele ki ortada donanım değişikliği de söz konusu ise en az bir 5 yıl daha geçmezler. Buna bir de, XP desteğinin bitmiş olmasını eklersek, lisans anahtarı derdi olmayacağını da ekleyebilir siniz.
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Nevec 3 yıl
Windows bitmiş beyler dağılın
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Guest-9978C176-E 3 yıl
toplumhaber.com/...

yine bir ekrem amca klasiği kopyala yapıştır haber yapmış,

ekrem olmamış, yukarıdaki linkte haber birebir aynı kimkimden kopyala yapıştır yapmış merak ediyorum,

bahse girelim, bence sen kopyala yapıştır yapmışsın, eğer o kopyala yapıştır yapmış ise hesabımı süresiz silin,

tşklr....
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ekrem71 3 yıl
Çok saçma sapan ve ağır eleştiriler var. Doğru olduğuna inandığım şeyi yaptığım için hakaret hariç bu tarz eleştirilerinizi dikkate almıyorum. Windows bölümünün Microsoft'a ayak bağı olduğuna dair yıllardır analizler yayınlanıyor ve bu ilk değil. Analizleri haberleştirerek sizlerin dikkatine sunuyoruz ki yorumlarınızla siz de farklı görüşlerinizi yansıtın. Ancak bu kadar gereksiz eleştiriye lüzum yok. Hiçbir firmanın tarafı değilim ve haberlerimde de taraf tutmuyorum. Dikkatinize...
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aykuterdogan 3 yıl
Goldman Sachs'ın telaffuzunu bilmeyen kişilerin bu haberi değerlendirmesi biraz enteresan olmuş.
Goldman Sachs firması bir yatırım bankası, dünyada hizmet veriyor, hisse analizleri de yayınlıyorlar bu raporu da anladığım kadarıyla bunlardan biri. Türkiye için de yayınlıyorlar. Parlak geçmişi ile ilgili yorumlarda gogo316 gerekenleri söylemiş zaten.
TR için örnek verelim mesela. 01.09.2014 tarihli BIST havacılık firmlarına ilişkin raporu aşağıdaki gibi:
Türk havacılık sektörü şirketleri için 1 Eylül tarihi ile yayınladığı raporda, TAV Havalimanları, THY ve Pegasus için tavsiyelerini 'AL' olarak tekrarladı.
Goldman Sachs, TAV için fiyat hedefini 26,00 TL'den 25 TL'ye indirirken, THY için 8,90 TL'den 9,30 TL'ye çıkardı. Pegasus için fiyat hedefini 41 TL olarak korudu.
18.07 tarihi itibarıyla bu hisselerin fiyatları:
PEGASUS 24.90 , TAV 22, THY 9.18. Verdikleri rakamlar kısa vadeli rakamlar, üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ulaşamamış hiçbiri. Bu arada bu raporlar haftalık aylık sürekli yayımlanır. Bu hafta sat dediğine gelecek hafta hiç öyle dememiş gibi, al der. ve bu normaldir.
Buradan şuraya geleceğim sevgili EKREM71, mesut çevik ve diğer editörler;
nefret ettiğinizin anlaşıldığı Microsoft ya da başka firmalara yüklenmek için böyle bilmediğiniz şeylere bulaşıp, mantık hatalarını sıralamayın.
batarlarsa batsınlar, siz daha iyi alternatifleri gösterin onları kullanalım. bunlarla zaman harcamayın.
(yazdıklarım yatırım tavsiyesi ya da şirketlere yönelik yorum içermez, bilgisizlik ve mantık hatasını göstermek için bu örnekler verilmiştir)
gogo316
Goldman Sachs Mı? Hani şu ünlü mortgage krizinin en büyük sebeplerinden biri olan? krizi fırsat bilip, mutlulukla milyonlarca insanı evsiz bırakan ve küresel bazda bir krizi tetikleyen ve buradan sağladığı milyonları üst düzey yöneticilerine pay edip, milyonlarca fakirin el konulan evleri sayesinde yöneticilerine lüks hayat sağlayan bankalardan biri olan Goldman Sachs mı?Bu bankayı ve verdiği kredi notları vb yi halen takan var mı?Ne de olsa 2008 yılında kriz çıkmaz diyen bir kurum

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Şeker Hapı 3 yıl
Erkek demiş "Sürekli microsoft hakkında kötü yazılar yazmalıyım" bunu duyan kız yapıştırmış cevabı "Ne kadar Ekrem71 bir erkek"
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DH Misafiri 3 yıl
Haberlere kalsak windows battı bitti, kimse pc kullanmıyor herkes apple hastası... Kullanım istatistiklerine bakıyorsun mac os tüm sürümleriyle toplam pc işletim sistemleri arasında %5-5.5'i geçemiyor. Buradaki editöre kızmıyorum yanlış anlaşılmasın, sonuçta o da bir kaynaktan alıyor bu haberi. Dünyanın en çok kullandığı, en çok yazılıma sahip ve tekel durumda olan işletim sistemi batacaksa diğerleri napsın. Algı yönetimi ile kozlar apple'a dönüyormuş gibi imaj yaratıp reklam yapıyorlar. Klasik taktikleri bu, algı yönetimi. Ama kusura bakmasınlar, profesyonel sektör ve gamer'lar olduğu sürece pc bitmez. İnternet işini her cihaz yapıyor zaten, fark yaratan bunlar.
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umut_baris 3 yıl
Sistemler gerekli olgunluğa ulaştı.

Değişen tek şey sadece sistemlerin daha fazla çevrim içi sürümler haline gelmesi.

Bir XP, Vista, 7 sürümleri 8, 8.1 , 10 kadar çevrim içi değil.

Ve kurumların bu kadar çevrim içi sürümlere ihtiyacı yok.

Kişisel kullanıcılar için her yerden erişim imkanı güzel ancak senin abonelikle sattığı şeyleri zaten daha ucuza elde edebiliyoruz?

Ayrıca usb gibi bir nimet varken neden senin sunucuna mahkum kalayım? Şebeke sorunlarının olmayacağını garanti edebiliyor musun?

Bir şirkete sadece lisans yenilemenin ne kadar yüksek fiyatlara mal olduğunu söylememize gerek yok.

Yolun sonuna gelindi diyorum.

Tıpkı tablet gibi bir hevesti ve geçecek.

Firma tüm gezegeni Office 365 üyeliğine mahkum etmenin hayallerini kuruyor.

Bu kafayla giderse Mobil de yaşadığı zararı Masaüstünde yaşayacak.
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Genç Düşünür 3 yıl
Haberden anlaşıldığı üzere kendi kendilerine çelme takmışlar. Doğruluğu tartışılır tabii.
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Arranger. 3 yıl
Microsoft hissesi %1.2 değer kaybetti !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

http://www.cnnturk.com/ekonomi/sirketler/microsoft-7-bin-800-kisiyi-isten-cikaracak
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